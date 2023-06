Skadet på jobb i 2009. Må trolig vente i 30 år på erstatningen.

Oppryddingen etter konkursen i danske Alpha Insurance trekker ut. Over 200 norske yrkesskadede risikerer å vente til 2038 før de får utbetalt penger. Nye regler for å unngå en ny «Alpha-sak» er ikke på plass.

Per Kristian Alvsåker har levert inn et krav på 3 millioner kroner i boet etter Alpha-konkursen i 2018. Han og kona Torill må belage se på å vente mange år på pengene.

Det er gått 14 år siden arbeidsulykken som gjorde Per Christian Alvsåker 85 prosent ufør. For fem år siden var utredningen ferdig og kravet levert til forsikringsselskapet. Noen uker etter gikk selskapet Alpha Insurance konkurs.

Normalt ville han ha blitt fanget opp av en garantiordning og fått utbetalt erstatning.

Det skjedde ikke, fordi arbeidsgiveren hadde tegnet den lovpålagte forsikringen i et dansk selskap.

– Det er tungt, og det er lett å miste motet. Jeg vet jo ikke hvordan dette vil ende til slutt heller, sier 45-åringen fra Vestnes i Møre og Romsdal.

Da Aftenposten møtte ham like etter konkursen i 2018, ble det anslått at bobehandlingen ville ta minst fem år. Nå mener bostyret at den vil ta minst 10 år til – kanskje 15 år.

Da vil det ha gått nesten 30 år siden Alvsåker fikk yrkeslivet kraftig redusert.

– Jeg synes det er merkelig og fortvilende at det skal ta flere tiår å få utbetalt erstatningen, sier han.

Dette er Alpha-konkursen Det danske selskapet Alpha Insurance A/S solgte i mange år rimelige yrkesskadeforsikringer til arbeidsgivere i en rekke land, blant dem Norge.

Dette er en lovpålagt forsikring i Norge, og mange små og mellomstore firmaer kjøpte forsikringene fra Alpha.

I mai 2018 ble selskapet slått konkurs. En utløsende faktor var at det danske finanstilsynet mente at det var en risiko for at selskapet ikke kunne oppfylle sine fremtidige forpliktelser overfor kundene.

Konkursen førte til at alle utbetalinger til skadelidte ble stoppet.

Selskapet var ikke medlem av den norske garantiordningen. Dansk høyesterett har fastslått at den danske ordningen gjelder bare danske kunder. Vis mer

Skadelidte faller mellom to stoler

Per Christian Alvsåker er ikke den eneste som er rammet av konkursen. Ifølge bostyret er det 227 norske skadelidte som har krav i boet.

Normalt ville disse ha vært dekket av den norske garantiordningen. Men saken har avdekket et hull i lovverket:

Den norske garantiordningen gjelder ikke for forsikringer i utenlandske selskaper.

Den danske ordningen gjelder ikke for utenlandske forsikringstagere.

– Sett ut fra forsikringstagers side fremstår denne saken uforståelig. Vi lever i et velregulert samfunn, men likevel har det her vært mulig å tegne forsikringer som ikke er dekket av noen garantiordning.

Det sier spesialrådgiver Kari Haugen hos Advokatfirmaet Unneland i Oslo. Firmaet representerer 30–35 av de norske skadelidte. For mange har konkursen og de manglende utbetalingene fått store konsekvenser.

– De med mindre skader har klart å komme seg delvis tilbake i arbeidslivet, kanskje med en mindre stillingsprosent, men de med store skader har kommet i et økonomisk uføre.

Elghunden Atti har vært en god kompis for Per Christian Alvsåker. Han vil aldri komme i full jobb igjen etter ulykken i 2009, men i dag har han en 13 prosent stilling som vaktmester. – Den er viktig for meg.

Fortsatt kan det samme skje igjen

Det arbeides nå med løsninger for å hindre en gjentagelse av Alpha-konkursens konsekvenser. Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat hvor det skisseres mulige løsninger.

Det kan bli aktuelt å utvide garantiordningen til også å gjelde konkurs i utenlandske foretak.

Et annet alternativ er å endre loven slik at arbeidsgivere blir pålagt å tegne forsikring hos selskaper som er medlem av garantiordningen.

Uansett hvilke regelendringer som blir vedtatt kommer de ikke til å få noen betydning for Alpha-kundene. Noen direkte håndsrekning fra staten til forsikringstagerne – slik blant andre LO har krevd – er heller ikke kommet.

Hadde kunder i nesten 20 land

Det er det danske advokatfirmaet Poul Schmith som er bostyrer. Advokat Kasper Østergård Sørensen bekrefter at bobehandlingen kan ta ytterligere 15 år.

– Vi forstår at dette er en fortvilende situasjon for mange forsikringstagere, sier han.

Ifølge advokaten er årsaken til den lange bobehandlingen en kompleks kundemasse hos Alpha Insurance. Selskapet hadde kunder i 15–20 forskjellige land. I tillegg var forsikringene plassert og gjenforsikret i selskaper utenfor Europa.

– Det gjenstår å behandle et betydelig antall kompliserte forsikringskrav, skriver bostyret i den siste rapporten.

Undersøker tapping av verdier

Bostyret står samtidig i en rekke rettstvister i flere land. Det retter også kritikk mot ledelsen i selskapet, som kan gi grunnlag for politianmeldelse.

Boet skriver i sin siste rapport at det «systematisk er blitt gjort urettmessige og feilaktige vurderinger som har hatt avgjørende betydning for Alphas soliditet».

– Disse handlingene fortsatte til et punkt hvor det ikke var noen vei tilbake, og resulterte i at Alpha, og dermed dets kreditorer, har lidd et betydelig tap, heter det i den siste rapporten fra bostyrer.

Sagt på en annen og mer folkelig måte: Selskapet kan ha blitt tappet for verdier i tiden før konkursen. Ifølge det danske fagbladet Økonomisk Ugebrev skal eierne ha overført penger til datterselskaper i Sveits.

Per Christian Alvsåker ble 85 prosent ufør etter et fall under arbeid på en båt. Han vil aldri få full erstatning fordi arbeidsgiveren hadde tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen i et dansk selskap – som nå er konkurs.

Får kanskje bare en fjerdedel av kravet

Bostyret opplyser at det er 1,9 milliarder danske kroner (3 mrd. kroner) i verdier i selskapet. De totale kravene mot boet er kommet opp i 5 milliarder danske kroner (7,9 mrd. kroner).

Det betyr at de norske skadelidte trolig bare vil få utbetalt en brøkdel av kravene de har mot boet.

– Vi forutsetter nå at de ikke får dekket de tapene de har hatt og vil ikke få det oppgjøret de i sin tid hadde grunn til å tro at de skulle få, sier Kari Haugen.

– Hvor mye penger kan de håpe å få utbetalt når bobehandlingen er ferdig?

– Alle signaler så langt tyder på at det vil bli utbetalt en dividende. Hvor stor denne blir, vet vi ikke i dag. Men signalene har vært at den vil ligge på rundt 25 prosent.

Mens årene går, løper også kostnadene til bobehandlingen. Ifølge rapporten fra bostyret, hadde bobehandlingen frem til januar i år kostet 179,8 millioner danske kroner (280 millioner kroner).

– Nå håper jeg bare det vil være noe igjen i boet etter at advokatene har tatt sitt, sier Per Christian Alvsåker.