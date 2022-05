Vollvik om munnbind-pakkingen: – Det lå ingen vinning i å gjøre noe feil

BERGEN (E24): – Alle som kjenner meg vet at jeg ikke er detaljfreak, sa Idar Vollvik. Argumentet var gjennomgående for forklaringen hans i retten tirsdag.

Disse pakkene med munnbind ble overlevert politiet i august 2020, etter at en kunde hadde blitt oppmerksom på uregelmessigheter ved dem.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Økonomisk var det samme pris for de munnbindene uansett klasse, både for å kjøpe og selge. Det har vi også god dokumentasjon på. Så det lå ingen vinning i å gjøre noe feil for meg, tvert om.

Det sa Idar Vollvik i retten tirsdag.

Forretningsmannen har hele tiden nektet straffskyld for forsettlig å ha pakket om og feilmerket munnbindene han solgte gjennom Norske Nettbutikker og Vovi AS.

De neste dagene må han imidlertid bevise det overfor Hordaland tingrett.

Les også Aktor mener Vollvik planla ompakking av munnbind forut for leveransen

– Langt fra de eneste

På rettens første dag fikk Vollvik holde sin frie forklaring, og han ble også utspurt av aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

– Bakgrunnen for at jeg står her er en oppfordring fra Helsemyndighetene som kom da pandemien startet. Jeg kom hjem fra en lang tur i Asia, bare et par uker før de stengte grensene, sa Vollvik i begynnelsen av sin forklaring.

– Myndighetene var lite forberedt når det gjelder smittevernslager og -utstyr. De gikk ut offentlig og oppfordret alle til å bli med på en dugnad med hensyn til å skaffe varer til alle som trengte det.

Han viste til at svært mange aktører, offentlige som private, importerte smittevernutstyr i hastverk på den tiden, og at svært mange partier ble stoppet.

– Så vi var langt fra de eneste som manglet kompetansen, sa Vollvik.

– Ikke flinke nok

Gjennomgående for forklaringen hans var at selv om Vollvik stod som ansvarlig for de to selskapene, Norske Nettbutikker og Vovi AS, så var han i liten grad opptatt av detaljene i alt som foregikk.

Det overlot han til folk han stolte på, forklarte Vollvik.

Selv da aktor viste til e-post-korrespondanse Vollvik har deltatt i, hvor kvaliteten på munnbind er sentral, kunne han ikke erindre å ha satt seg særlig inn i kravene for sertifisering av munnbind i Norge.

– Sånt leste ikke jeg. Alle som kjenner meg vet at jeg ikke er detaljfreak. Jeg fikk sikkert 250–300 e-poster hver dag, og når [de] sender at det er bra [i toppen], om det så er 20 sider under, jeg leser ikke én linje til heller, svarte Vollvik på spørsmål om en spesifikk forretningspartner som skal ha sendt ham e-post om kvaliteten på munnbindene.

Tidligere i forklaringen sin redegjorde forretningsmannen også for hvordan de var forberedt på en slik situasjon.

– Organisasjonen vår var i det hele tatt ikke forberedt på noen ting som helst med hensyn til formaliteter på lovgivning av import av slike varer, men vi gjorde etter beste evne og var heller ikke flinke nok, kanskje, i likhet med alle andre, til å sette oss inn i kravene. Det er utrolig lett å se i ettertid i hvert fall.

Kinesisk produsent

Påtalemyndighetene brukte mye tid en spesifikk forsendelse av munnbind, som skal ha kommet til Vollviks lager natt til 19. august 2020.

Aktor mente først at de hadde kommet hjem til hans hjemmeadresse, men Vollvik tilbakeviste selv dette i sin forklaring.

Munnbindene, som ved ankomst lå i kartonger merket «non-medical» og med logo fra den kinesiske produsenten Annuochen, kom ifølge Vollvik til Vovi AS’ lager i Fana.

– De omdiskuterte munnbindene, det viste seg jo at de holdt topp kvalitet. I ettertid har jeg spurt hvorfor var de pakket inn i sånne esker. Jo, fordi det var lettere å flytte sånne vareparti over grensene når de var merket sånn – det er den eneste logiske forklaringen jeg har fått, sa han.

Vollvik og hans kolleger var heller ikke familiære med begrepene og forskjellene på medisinsk og ikke-medisinsk, forklarte han.

– Vi anså at medisinsk var type 2 og 2R, og at ikke-medisinske var det sykehusene ikke brukte. Vi kjøpte inn alle tre typer og bestrebet å pakke i rett eske, men det har kanskje ikke blitt gjort, sa han.

Vollvik mente å ha forstått at munnbind av type 1 var beregnet for bruk av allmennheten, og at munnbindene som hadde kommet i eskene merket «non-medical» også var av type 1.

Likevel erkjente han at noen av munnbindene fra den kinesiske leverandøren hadde blitt pakket om til pakninger merket type 2.

– Det skulle de ikke blitt. Det vet jeg i dag.

– Her viste det seg, takk og lov, at de likevel var bra nok. Men det dere påstår er at jeg med forsett skulle ha lurt noen, hvilket jeg ikke har, sa Vollvik.

Vollvik har selv sagt til E24 i forkant av rettssaken at han ikke ønsker å uttale seg underveis.

I etterkant kan han imidlertid «fortelle alt», har han sagt.

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim (t.v.) og politiadvokat Sigrid Sullund utgjør aktoratet i saken mot Idar Vollvik.

Markedsføringen i fokus

Ifølge konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim er det ikke avgjørende for tiltalen at munnbindene viste seg å være av bedre kvalitet enn fryktet, noe som kom frem etter at Forsvarets forskningsinstitutt testet munnbindene et par uker etter aksjonen.

– Dette er jo et formelt regelverk, som gjelder hvilke krav som stilles for at noe skal kunne markedsføres, selges og utgis for å være medisinsk utstyr. Og det er formelle regler som må overholdes. Reglene om det mener vi er brutt, sier Solheim til E24 etter første rettsdag.

– Mener påtalemyndigheten at han planla å pakke dem om?

– De er jo pakket om. Men hvor lenge og i hvilken grad det har vært en plan bak det, det må vi komme tilbake til når vi oppsummerer bevisbildet.

– Vil dere bevise det?

– Det er ikke avgjørende for det tiltalebeslutningen gjelder hvorvidt dette var planlagt eller hvor lenge det var planlagt. Det er selve markedsføringen og salget, og det å utgi noe for å være medisinsk utstyr som ikke er det.