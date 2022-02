Kjendisadvokaten vokser og dro inn millioner: – Oppleves likevel risikofylt

Brynjar Meling, mest kjent som advokaten til Mulla Krekar, økte inntektene sine med fem millioner kroner – og mer enn doblet resultatet i selskapet sitt i fjor.

Advokat Brynjar Meling og hans selskap hadde et godt økonomisk år i fjor. Vis mer

– Vi ser at vi som en vekstbedrift er sårbare og at vi har - med den store andelen fri rettshjelpssaker - altfor små marginer. Det bremser veksten betydelig. I lys av dette er vi likevel svært tilfreds med fjoråret, selv om det faktisk oppleves som ganske risikofylt å drive en virksomhet hvor vi ikke får sette riktig pris på tjenestene våre. Etterspørselen tilsier at vi allerede kunne ha ansatt ytterligere to til fire advokater, men marginene gjør at vi må ta dette gradvis, sier Brynjar Meling til Aftenbladet/E24.

Tok grep

Det rykende ferske 2021-regnskapet til Advokatfirmaet Meling AS viser at selskapet hadde 22,8 millioner kroner i inntekter - opp fra 17,9 millioner kroner i 2020. Resultatet før skatt økte også fra 990.000 kroner i 2020 til 2,5 millioner kroner i fjor.

Egenkapitalen i selskapet økte også fra 3,8 millioner kroner i 2020 til 5,8 millioner kroner i fjor.

– Vi foretok noen grep i 2020, både knyttet til økt etterspørsel og en opplevelse av at vi gjennom år ikke hadde klart å forvalte merkevaren vår godt nok. Advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard ble ansatt som daglig leder, og 2021 var hans første hele år. Det at vi får en omsetningsøkning på nær fem millioner kroner er i stor grad hans fortjeneste. Han har fått en gjeng med svært dyktige, unge advokater til å fungere med en perfekt balanse av teamwork og individualisme, sier Meling.

Mullaen står for tre prosent

Han driver sitt advokatfirma fra Stavanger hvor han også bor, men selskapet har også et kontor i Oslo. I januar var Meling aktuell med NRK-dokumentaren «Mullaen og Meling».

– Folk tror at jeg tjener grovt på Mulla Krekar. Det er feil. I fjor sto han for drøyt tre prosent av omsetningen på 17 millioner. Altså litt i overkant av 500.000 kroner, sa Brynjar Meling til Aftenbladet/E24 i mars 2020.

De siste årene har selskapet vokst i takt med økte inntekter. I 2018 hadde Meling åtte årsverk i selskapet sitt, i april 2020 var de 16, mens Meling i sin årsberetning skriver at de var 18 årsverk ved årsskiftet.

– Det begynner å bli en halvstor bedrift dette her, ja, sa Meling i mars 2020.

Skal ansette

Nå sier han:

– Vi ser at vi har kompetanse til å ta opp konkurransen på andre områder innenfor vår bransje, men er også klare på at vi skal ha rettighetsjuss som hovedområde; nemlig å bistå enkeltmennesker som er utsatt for inngrep fra det offentlige, sier Meling, som ikke tør å spå hvilken omsetning selskapet hans lander på i inneværende år.

– Målet er uansett å utvide med flere advokater. For den eksisterende flokken var målet i fjor å nå 20 millioner og målet for i år var å nå 22,5 millioner. Men ettersom vi allerede nådde dette i fjor, så må vi ta en fot i bakken og se an første kvartal før vi lander på et konkret tall for 2022.