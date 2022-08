Stordalen ville holde storsatsing hemmelig – fortalte det til 3000 personer

I juni lettet hotellkongen så vidt på sløret rundt sitt nye «univers». Til E24-podden røper han flere detaljer om sin nye lansering.

STRAWBERRY CLUB: Stordalen har hetet navninspirasjon til sitt nye konsern og lojalitetsprogram fra farens oppfordring om å «selge de bæra du har».

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi så for oss hva vi ville gjort med 215 hoteller etter en pandemi og med helt blanke ark, sier hotelleieren.

Petter Stordalen snakker i E24-podden om fremtidsplaner for hotellene sine og kronen på verket: Det nye kundelojalitetsprogrammet ved navn Strawberry Club.

– Vi skal ha et univers som er relevant for det du ønsker, og da vil du velge det du selv er interessert i. Sånn som med Netflix-forsiden din, sier hotellkongen.

Hør episoden her, eller i din podkast-spiller.

I juni kom nyheten om at hotellkonsernet Nordic Choice Hotels nå skal hete Strawberry. Navnebyttet skjer formelt i 2023.

Stordalen forklarer at han vil lage et helt nytt hotellselskap.

– Vi vil bruke 500 til 700 millioner kroner alene på i året på denne investeringen, sier Stordalen.

Les på E24+ Emilie Stordalen: Mer enn en arving

Et nytt univers

Selskapet har store planer og vil doble antallet hoteller de neste ti årene. Men det er uklart når nøyaktig nysatsingen Strawberry Club lanseres.

– Det er tidlig i prosessen, men vi i Strawberry er dårlig på å holde på hemmeligheter.

Under en konferanse i juni fortalte Stordalen over 3000 personer om sin nye storsatsing og ba om at det forble innad i gruppen. Slik ble det naturligvis ikke, og han måtte sende ut flere pressemeldinger like etterpå, forklarer hotelleieren.

Han forteller at hele «universet» er en idé om å lage et helt nytt og moderne hotellselskap med Norden som utgangspunkt.

– Vi vil vise at Norden er attraktivt både for deg som bor her og de som bor utenfor. Reiselivsbransjen er jo en gigantisk eksportindustri også, og som Nordens største aktør, hvor vi er involvert ikke bare som hotellkjede men også i Ving og Hurtigruten, så er det viktig for oss å se på hvordan fremtiden ser ut. Det handler om mer enn å bare tilby en seng og et kundekort.

«Earn and burn»

Stordalen forteller at kortet skal være slik at du «føler du får mer enn bare et hotell og en overnatting». Det kalles «earn and burn» på fagspråket – du opptjener poeng ved å reise et sted, og så skal du kunne bruke dem på mange andre steder, ifølge ham.

– Relevansen er forskjellig fra person til person ut ifra ens preferanser. Dermed må vi jo lage et stort univers.

På spørsmål fra E24-poddens programleder om han skal hente data til tross for nylig å ha solgt et IT-selskap, svarer hotellkongen:

– Jo flere problemer vi løser for deg, jo mer lojal tror vi at du blir overfor oss.

– Livet i Strawberry-konsernet er et liv hvor vi kjøper og selger. Jeg solgte Cenium til Mews, som skal installere et nytt program til oss som blir en del av universet.

Han forklarer at han ikke selv vil eie selskapet, men gjerne kjøpe det de produserer.

– Den største utfordringer er å ha de beste løsningene, og det er ikke alltid vi klarer det selv. Da vil jeg jobbe med de som er best i verden på det, og det er Muse. Det er å så for i fremtiden å kunne høste.

Ytterligere informasjon kommer når konsernet samles fra 15. til 17. januar, ifølge Stordalen.