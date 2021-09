Obos-prisene falt 2,4 prosent i Oslo i august

Sjeføkonom kaller prisfallet overraskende og svakere enn ventet.

August er en måned der prisene vanligvis stiger, men i år falt prisene for brukte Obos-boliger 2,4 prosent, viser nye tall som dekker rundt en fjerdedel av bruktmarkedet i Oslo.

– Dette var overraskende og svakere enn ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en uttalelse.

Prisfallet den siste måneden kommer etter sterk oppgang i juli. Det ble da solgt en høy andel små leiligheter med høyere kvadratmeterpris enn større boliger, dette bidro til å dra prisene opp.

I august var andelen mindre boliger lavere, det kan forklare noe av prisfallet. Monsvold understreker at endringen fra juli til august bør tolkes med forsiktighet fordi det ble omsatt relativt få boliger i juli.

Svak oppgang i sommer

Sommeren sett under ett viser en ganske flat utvikling med en prisoppgang på 0,6 prosent.

De tolv siste månedene har prisene i hovedstaden steget 8 prosent. Så langt i år er oppgangen 6,8 prosent.

På landsbasis falt Obos-prisene 0,7 prosent i august, mens de er 9,3 prosent opp de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen var i august 74.200 kroner i Oslo-området og på landsbasis 65.209 kroner.

Tror på fall i høst

I meldingen om tallene sier Obos at alt tyder på at Norges Bank vil sette opp renten i september, at det er stor sannsynlighet for at det kommer et nytt rentehopp i desember, og ytterligere et par neste år hvis den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter.

– Vi tror derfor prisene kan falle noe utover høsten. Det er også normalt sesongmønster. Neste år venter vi moderat prisvekst. Lavere arbeidsledighet og utsikter til noe høyere lønnsvekst, kan motvirke noe av prisfallet som følger av økte rente. God aktivitet og høy etterspørsel tyder også på at det går mot en myk landing i boligmarkedet. Tilbudet av bruktboliger synes å være på et ganske normalt nivå. Bruktboligmarkedet virker i det store og hele å være i god balanse, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere sier det var ventet en flat prisutvikling i august.

– Nedgangen i august var større enn vi forventet. Måneden startet litt tregt, men avsluttet sterkt. Vi ser positivt på høsten og forventer et godt marked med svakt fallende priser mot slutten av året.

Eiendom Norge legger frem den landsdekkende boligprisstatistikken fredag.

