Siste rest av nedstenging forbi: – Nå kan vi danse oss inn i høsten

Hotellkonge Petter Stordalen sier bookingene strømmer inn, både for hotellene, Ving og Hurtigruten.

Petter Stordalen er naturligvis fornøyd med at de aller fleste restriksjonene nå er fjernet etter coronapandemien. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Vis mer

– Denne dagen var sårt etterlengtet og betyr enormt mye for både reiselivsnæringen og samfunnet generelt fordi det berører så mange mennesker. Nå kan vi endelig danse oss inn i høsten og feire en gjenåpning som betyr at vi både kan ta tilbake ansatte og ansette flere, skriver Petter Stordalen i en kommentar til E24.

Det har gått 561 dager siden regjeringen innførte de strengeste restriksjonene i fredstid.

Fra lørdag den 25. september kan nordmenn slippe å holde en meters avstand til hverandre, og innta dansegulvene når landet åpnes opp klokken 16.

Men også konferansehotellene har fått merke meteren og antallsbegrensningene kraftig. Nå er det kok på telefonene, ifølge Stordalen.

– Nyheten om snarlig gjenåpning har allerede ført til at bookingene strømmer inn til hotellene fra mennesker som gleder seg til reiser, møter og sosiale samlinger. Den samme positive utviklingen ser vi hos Ving og Hurtigruten, sier han.

– Reiselivet er en soloppgangsnæring, som har fått seg en brutal knekk under pandemien, men den globale megatrenden fortsetter. Mennesker lengter etter opplevelser, etter å møtes og skape minner sammen med andre.

Stordalen tror også kulturlivet vil få en «boost» de aldri har sett maken til, skriver han.

– 2022 blir året for store møter og eventer. Det blir det store kulturåret. Tenk bare på alle store artister og verdensstjerner som har sittet hjemme og ikke hatt en eneste konsert på snart to år. Her snakker vi abstinenser. Når selv ABBA og A-ha er ute av dvalen, sier det alt om hva vi kan vente oss.

Utelivet må på jobb

Og utelivsbransjen jubler, naturligvis. På gamle Christiania Restaurant i Oslo møttes ledergruppen i Noho Norway for å følge Erna Solbergs pressekonferanse, og for å kunne reagere koordinert etter hva statsministeren presenterte.

Administrerende direktør Karl-Henning Svendsen har ansvaret for 22 utesteder i hovedstaden, og ventet spent med resten, selv om spenningen handlet om når, ikke om, denne gangen.

Utelivstoppene for 22 utesteder i Oslo møttes for å følge regjeringens pressekonferanse fredag. Her har de nettopp fått vite at de har et drøyt døgn på å forberede full gjenåpning. Vis mer

Det gikk et høyt forbauset stønn gjennom forsamlingen da Solberg kunngjorde tidspunktet. NoHos vaktsjef plukket umiddelbart opp telefonen, og Svendsen dobbeltsjekket med de rundt ham om han hadde hørt riktig.

600 ansatte måtte hjem 12. mars 2020, og nå håper Svendsen å klare å hente tilbake de siste 150 før morgendagens åpning. Han avviser at de nå skal feire.

– Det var noen som spurte om champagnefeiring nå, det blir det ikke. Nå blir det jobbing.

Mangler vaktbemanning

Utelivstoppen sier den store utfordringen nå blir å få folk tilbake på jobb på kort varsel.

– Jeg ble veldig glad for at vi fikk åpnet som forventet. Samtidig er det litt overraskende at det kom i morgen klokken 16. Jeg trodde mer at enten blir det fra nå eller neste uke. Så at de da velger lørdag klokken 16 var spesielt, men det gir oss et ekstra døgn å planlegge, sier Svendsen umiddelbart etter nyheten.

Utelivstoppene følger VGs sending fra regjeringens pressekonferanse fredag. Vis mer

– Hva skjer nå?

– Nå må alle lederne ut på alle stedene, få tak i alle ansatte, begynne å rydde bort og gjøre klart dansegulv, sjekke alt teknisk anlegg at ting funker, få tak i DJ-er til nattklubbene, vakter og varer.

Svendsen anslår at NoHo mangler rundt 40–50 vakter for å kunne åpne som de håper. Vaktsjefen satte umiddelbart i gang jobben. Svendsen tror han skal få det til.

– Det må gå. Som jeg sa til de som sitter her, alle må bidra i morgen, alle må jobbe. Noen får gå i servering, noen får være vakter, vi skal løse det.