Over 140 Rogalands-bedrifter har signert opprop mot formuesskatten

De rødgrønne ønsker å øke formuesskatten. Nå møter de motstand av 1700 bedrifter nasjonalt og over 140 i Rogaland. De vil ha den bort: - Hemmer mer enn det gagner, mener bedriftsleder.

Regiondirektør i NHO Rogaland mener oppropet er et bevis på at skatten er en torn i øyet for mange. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Formuesskatten ble et av valgkampens store tema. Særlig har laksemilliardær Gustav Witzøe stått i bresjen for å redusere skattenivået. Men også mellomstore bedrifter hatt tatt til ordet mot skatten

I august skrev Aftenbladet/E24 om daglig leder i Jærentreprenør AS Hans Kristian Aasland. Også han mente at skatten er konkurransehemmende.

Nå ønsker NHO å samle troppene mot skatten. Mulig lar de seg skremme av regjeringsskiftet som er på trappene. Arbeiderpartiet går inn for å øke skatten med 7,2 milliarder. Senterpartiet har også signalisert at de er villige til å skjerpe skatten. SV ønsker en vesentlig høyere skjerpelse.

– Torn i øyet for mange

Derfor er det ventet at formuesskatten vil øke med en ny rødgrønn regjering.

NHO har startet et opprop mot formuesskatten. I skrivende stund har over 1700 bedrifter nasjonalt skrevet under oppropet. Oppropet skal sendes over til lokale politikere.

– Jeg synes dette oppropet er en klar tilbakemelding om at denne skatten står i veien for verdiskapning, særlig nå etter koronaen. Denne skatten er en torn i øyet for mange, fordi den oppleves som et hinder for mange, sier regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland.

Hun avviser at dette er en respons på at de rødgrønne ønsker å øke formuesskatten.

– Dette er en sak NHO har jobbet med i mange år. Vi kommer også til å jobbe med den så lenge våre medlemsbedrifter synes det er et problem, sier hun.

Det er NHO som står bak oppropet. Vis mer

I oppropet heter det at: «Skatten på arbeidende kapital bør bort, i hvert fall ikke økes, for innretningen er feil. Skadevirkningene rammer norsk eierskap og alle trenger at kapitalen settes i arbeid.»

En oversikt Aftenbladet/E24 har fått tak i viser at 147 lokale bedrifter og selskaper har signert oppropet.

I oppropet finner vi eiere som står bak selskaper som Lura Turistheim, Pizzabakeren, Flor & Fjære og Fjordline.

– Forstår ikke de økonomiske tyngdelovene

Christian Waage er blant bedriftslederne som har skrevet seg opp. Han er daglig leder i blant annet Lura Turistheim og Strandhuset Ølberg. Han mener skatten hemmer mer enn den gagner.

– Sosialistene som ønsker denne skatten misforstår bedriftsledere. De fremstiller dem som rikinger, men det er vi stort sett ikke, sier han.

– Vi bader verken i luksus eller champagne. De aller fleste som betaler denne skatten er hardtarbeidende familiebedrifter. Det ser gjerne ut som de har en formue på papiret, men denne er gjerne knyttet i en bygninger eller maskiner. Dette fører til at de må tappe bedriftene for å betale skatt av penger som allerede er beskattet, legger han til.

Christian Waage er ikke fornøyd med politikerne som ønsker å øke formuesskatten. Vis mer

Han mener ofte bedriftslederne for de små og mellomstore bedriftene ble skåret over samme kam som finanseliten. Han frykter følgene av regjeringsskiftet.

– Jeg synes det er veldig trist om formuesskatten skal opp. Det er nok et tegn på at politikerne ikke forstår hvordan de økonomiske tyngdelovene henger sammen. Det er ikke lett å forstå når man har vært yrkespolitiker hele livet heller, slår Waage fast.

Likevel er det slik at to tredjedeler av små og mellomstore bedrifter som betaler formuesskatt. Av disse betaler omtrent halvparten under 25.000 kroner.

– Det er likevel særlig et problem når man skal konkurrere med utenlandske aktører om kontrakter i Norge. Mange i Rogaland sier at konkurransesituasjonen mot utenlandske aktører er veldig urettferdig, nettopp på grunn av formuesskatten, påpeker Tone Grindland.