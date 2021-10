Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Elektronikkjeden Elkjøp snur og har besluttet at de likevel vil gi alle ansatte like lønns- og bonusordninger.

– Hos oss har det alltid vært organisasjonsfrihet. Vi har nå funnet en modell som sender et klart signal om at denne står sterkt i Elkjøp og som samtidig sørger for en fortsatt trygg arbeidsplass for alle, sier Stein Riibe, HR-direktør i Elkjøp Nordic, i en pressemelding.

Elkjøp har fått sterk kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning.

LO sa i september opp en millionavtale med Elkjøp fordi de mente elektronikkgiganten driver med forskjellsbehandling av ansatte. LO ble i et møte mandag orientert om løsningen. Elkjøp beskriver dialogen mellom partene som konstruktiv og god.

LO-forbundet Handel og Kontor, samt tre ansatte ved ulike varehus som E24 har snakket med, har ment at ledelsen i Elkjøp bruker bonusordningen som et verktøy for å motvirke fagorganisering i en av landets største butikkjeder.

– Jeg synes det er flott for de ansatte i Elkjøp nå får like vilkår. Ledelsen har vært lydhør, og det er flott, sier HK-leder Christopher Beckham til E24, mandag ettermiddag.

Christopher Beckham i Handel og kontor Vis mer

– De har vært på en reise, og det er de fremdeles, og vi skal heie dem fram, og fortsette å være en god samtalepartner for dem. Nå sier de rett ut at de ønsker det organiserte arbeidslivet velkommen, sier Beckham og legger til at dette starten på et godt samarbeid mellom dem og Elkjøp Norge.

– Vi er en stor organisasjon og har alltid jobbet etter prinsippet om å være en lærende og lyttende arbeidsgiver. Det er viktig for oss at det ikke er noen form for tvil når det gjelder organisasjonsfriheten. Vi starter nå arbeidet med å innføre like lønns- og bonusordninger for våre ansatte, sier Riibe.

Ved elleve varehus i Norge har Elkjøp-ansatte valgt å fagorganisere seg med tariffavtaler. Det ga dem ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening, men gjorde at de ikke lenger fikk ta del i kjedens månedlige bonusordning. Månedsbonusen var forbeholdt ansatte uten tariffavtale, bekreftet Elkjøp til E24 i august.

