Skatteadvokat: Utbytte må dobles i år for å betale høy formuesskatt

Med dagens formuesskatt vil det over tid være svært få næringseiendommer i sentrale strøk som er eid av norske privatpersoner, tror mangeårig skatteadvokat. Rekordmange av landets aller rikeste bor nå utenlands.

Ifølge partner Christian Wahl i Kvale Advokatselskap opplever de en økt pågang med klienter som ønsker å utrede mulighetene ved å flytte ut. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Den mest belastende skatten du kan få er den som treffer deg uten at du får cash samtidig, sier Christian Wahl i Kvale Advokatselskap.

Han har lang erfaring med norsk og internasjonal skatterett og bistår klienter med spørsmål om potensiell utflytting. Wahl sier at formuesskatten oppleves ekstra belastende for klienter med formuen plassert i aksjeselskaper, fordi formuesskatten må ses i sammenheng med utbyttebeskatningen.

Partner og advokat Christian Wahl i Kvale Advokatfirma. Vis mer

– Dette gjelder særlig operative virksomheter hvor verdiene er bundet opp i produksjonsmidler.

Med andre ord: Formuer som ikke eieren har tilgjengelig i lommeboken, men som er såkalt arbeidende kapital.

Dobbelt så stort utbytte

Både formuesskatten og utbytteskatten er skjerpet med Støres nye regjering.

Utbytteskatten er satt opp fra 31,68 prosent til 35,20 prosent. For dem med formuer på over 20 millioner, har formuesskatten økt til 1,1 prosent. Aksjerabatten har samtidig blitt redusert.

Mange bedriftseiere må ta ut utbytte for å betale formuesskatten. Christian Wahl har satt opp et regnestykke som viser hvor stor endring regjeringen har vedtatt.

Han tar utgangspunkt i en person som fikk én million i formuesskatt i 2021.

– Én million i formuesskatt i 2021 medførte at man måtte ta ut 1,44 millioner for å dekke formues- og utbytteskatten. På grunn av økt utbytteskatt fra 2022 vil det være nødvendig å ta ut 1,6 millioner for å betale den samme formuesskatten.

– Når en i tillegg har redusert verdsettelsesrabatten og økt skattesatsen på formuer over 20 millioner, som medfører en effektiv formuesskatteøkning på 76 prosent fra 2021 til 2022, blir regnestykket enda verre. Den totale skattebelastning for den samme formue øker i 2022 til 2,81 millioner, sier Wahl.

Er man eiendomsinvestor vil man typisk være god for rundt 200 millioner for å få formuesskatt på én million. Dette vil variere ut ifra hva slags type verdier man sitter på, ettersom det er forskjellige regler for hvordan disse verdsettes.

– Utlendinger vil overta

For investorer innen gitte sektorer, som eiendom, blir formuesskatten for mye i lengden, mener skatteadvokat Wahl.

Wahl representerer eiendomsmilliardær Kjartan Aas som nylig flyttet til Sveits. Som følge av beskjeden årlig avkastning på utleieboligene, gjør formuesskatten at Aas må betale mer i skatt enn han får i inntekter, har han forklart til E24.

Kjartan Aas har ikke gjeld på utleieboligene han eier. Det bidrar til at formuesskatten treffer ekstra hardt, forklarer han. Vis mer

– Ved å drive i Norge vil jeg gå omtrent en million i minus hvert år, før lønn til de ansatte. Da må man som forretningsmann ta grep, sa Aas da E24 besøkte ham i Sveits.

Dette illustrerer en problemstilling som advokat Wahl tror bare vil øke i omfang de neste årene.

– Dagens skatteregime vil føre til at det blir færre og færre privatpersoner som eier utleiebygårder og næringseiendom i byene, siden konkurransefortrinnet for utenlandske selskaper, livsforsikringsselskaper og andre som er unntatt formuesskatt, bare øker og øker.

Har aldri vært flere rikinger utenlands

Ifølge en undersøkelse gjort av NHHS Consulting i fjor, drevet av studenter ved NHH, har aldri flere av landets rikeste bodd i utlandet.

De har tatt utgangspunkt i Kapitals liste over Norges 400 rikeste. I 2011 bodde 16 av personene på listen utenlands. Ti år senere er tallet 37 (38 med Kjartan Aas), viser en opptelling E24 har gjort.

På oppdrag fra en rekke næringsforeninger rundt om i landet, har NHHS Consulting sendt ut spørreskjema til både utflyttere og norsk-bosatte rikinger.

– Det mest interessante er i mine øynene svarene vi fikk fra de som er formuede i Norge i dag. Det er der utvalget er størst, sier Axel Fagerbakke, én av NHH-studentene bak rapporten.

Til sammen 114 personer, der over halvparten har en formue på mellom én og fem milliarder, avga svar om sannsynligheten for at de ville vurdere utflytting dersom Arbeiderpartiets varslede økning av formuesskatten blir realitet.

Forslaget innebar en kraftigere skjerping enn nivået vi har fått i 2022, med formuesskatt på 1,3 prosent og aksjerabatt på 20 prosent.

72 av 114 svarte at dette kan føre til at de i «høy grad» vil vurdere utflytting.

– Må tas på alvor

NHH-studentene spurte også hva bedriftseierne ville gjort med den ekstra kapitalen, dersom de slapp formuesskatt.

Axel Fagerbakke, juniorkonsulent ved NHHS Consulting. Vis mer

Ingen svarte at de ville tatt ut like mye i utbytte for å kunne øke sitt personlige forbruk. Det store flertallet ville sannsynligvis heller styrket soliditeten i bedriften og/eller reinvestert i andre virksomheter.

– Det er vel en mulighet for at respondentene deres har svart taktisk her, for å få funnene til å fremstå som solide argumenter for å fjerne formuesskatten?

– Dette er en spørreundersøkelse hvor respondentene har svart på bakgrunn av deres mening. Jeg tenker at man må ta svarene på alvor samtidig som man må være klar over hvem det er som svarer, sier Fagerbakke.

– Så er ikke dette en rapport som gir uttrykk for at den bidrar med noe akademisk innspill. Vi er ærlige på at vi er studenter som ikke skal komme inn med en teoretisk blockbuster. Dette er et rent tallgrunnlag.