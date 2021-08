Pandemien førte til inntektssmell på 50 millioner kroner for fornøyelsesparken: – Vi er tilfreds

Selv med et kraftig fall i omsetningen, mener Tusenfryd-sjefen at fornøyelsesparken har klart seg godt under coronaåret 2020.

Fornøyelsesparken Tusenfryd tapte over 50 millioner kroner i inntekter i fjor Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter en sesong preget av restriksjoner og besøksbegrensninger, viser den ferske årsrapporten til Tusenfryd at fornøyelsesparken gikk på en aldri så liten coronasmell i fjor.

Regnskapsrapporten viser nemlig at driftsresultatet til fornøyelsesparken sør for Oslo endte på minus 2,23 millioner kroner i fjor, kraftig ned fra rekordåret i 2019, da driftsresultatet endte på 25,56 millioner kroner.

Dette resulterte i at Tusenfryd fikk et negativt årsresultat på 19,93 millioner kroner i fjor, mot positive 14,52 millioner året før.

Administrerende direktør i Tusenfryd, Bjørn Håvard Solli, er likevel fornøyd med fjorårets resultater.

– I 2020 hadde vi en ambisjon om å klare og få driftsresultatet i vater, altså så nærme null som mulig, forteller han til E24.

– Gitt forutsetningene vi hadde i fjor, som coronarestriksjoner og en begrenset sesong og volum, så er vi tilfreds med resultatet.

Ettersom antall besøkende falt fra omtrent 430.000 personer i 2019, til 230.000 i fjor, falt inntektene med omtrent 50 millioner kroner sammenlignet med 2019.

Omsetningen falt nemlig fra 178,57 millioner kroner i 2019, til 128,50 millioner kroner i 2020.

– Dette viser jo hvor hardt næringslivet rammes av en slik situasjon. Vi skal derimot ikke klage, siden vi klarte å komme oss rundt, sier Solli.

Administrerende direktør i Tusenfryd, Bjørn Håvard Solli, er fornøyd med fjorårets resultater. Vis mer byoutline Paal Audestad

Takker myndighetene for coronastøtten

I løpet av fjoråret fikk fornøyelsesparken tildelt 3,15 millioner kroner i coronastøtte, ifølge E24s coronaoversikt.

– Coronastøtten bidro til at driftsresultatet havnet på minus to millioner og ikke minus fem, legger Solli til.

– Det er likevel verdt å merke seg at myndighetenes mangfoldige støtteordninger var nødvendig for at Tusenfryd skulle komme nær nullresultat.

I tillegg til konkrete støttetiltak nedjusterte myndighetene momsen midlertidig for flere næringer innenfor norsk reiseliv, fra 12 prosent til 8 prosent.

Solli påpeker at selv om dette var et midlertidig incentiv, så reflekteres dette i omsetningstallene til fornøyelsesparken.

– Dette har vært viktig for oss. Uten denne hjelpen hadde tallene sett rødere ut, sier han.

Spår likt resultat i 2021

Tusenfryd-sjefen spår at årets sesong kommer til å følge fjorårets fotspor.

– Denne sommeren ble vi også preget av lokale coronarestriksjoner, så åpningshelgen falt på samme helg som i fjor, nemlig 12. juni, forteller Solli.

– Vår prognose er at denne sesongen kommer til å være ganske lik sommeren i 2020.

Han understreker likevel at ansatte ved fornøyelsesparken hadde godt med erfaring i ryggsekken fra coronaåret, som har gjort åpningen lettere.

– I fjor åpnet vi Tusenfryd litt forsiktig, fordi vi ikke hadde blitt vant med restriksjoner og tiltak, sier han.

– Med god erfaring kunne vi derimot i år kjøre fullt opp fra dag én. Jeg tror det er noe oppgang i besøkende, men ellers blir det litt av det samme.

Han opplyser også om at årets sommervær har påvirket antall besøkende, og at fornøyelsesparken har vært utsolgt hver eneste dag.

Solli forventer likevel ikke at antall besøkende vil få et kjempehopp.

– Skal vi tro det som sto på forsiden av VG, så krysser vi fingrene og håper på en normal driftssituasjon utover høsten og frem mot halloween, legger Solli til.

Mot «rekordår» for Dyreparken

For en knapp uke siden skrev E24 om Dyreparken i Kristiansand, der omsetningen i i fjor endte på 379,9 millioner kroner, 15,1 millioner kroner over 2019 resultatene.

Coronakrisen har derfor vist seg å være en svært innbringende periode. I år tyder det nemlig på at det kan bli en «rekordsommer» for Dyreparken.

– Vi gleder oss over at det har gått så bra nå, men er spent på neste år. Ingenting vokser inn i himmelen, sier Dyreparken-sjefen. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

– Vi hadde over 427.000 besøkende i juli. Det er beste julitallet noensinne, sa Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken i Kristiansand.

Med en liten nedgang i antall besøkende, fra litt over en million personer til 9,13 millioner besøkende i fjor, endte årsresultatet for Dyreparken på 33,26 millioner kroner, kun ned fra 37,5 millioner året før.

De var også ett av selskapene som fikk tilskudd for å dekke omsetningsfallet, og E24s coronaspesial viser at Dyreparken fikk innvilget en støtte på til sammen 11,8 millioner kroner.

– Det så dystert ut i april. Vi var rett og slett redd for Dyreparkens eksistens. Men så klarte vi heldigvis å gjennomføre en nokså normal sesong, tross mange begrensninger og regler, sier Aamot, som legger til at det var et voldsomt besøkstrykk fra gjester som ikke kunne reise til utlandet i fjor.

– Vi var usikker på om vi kunne klare et høyere besøksvolum med smitteverntiltakene, men vi evnet å snu oss raskt og klarte det.