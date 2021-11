Puster lettet ut etter nye coronatiltak: – Ser frem mot en normal førjulstid

Næringslivet har fryktet at én-meteren og strenge coronarestriksjoner skal ødelegge julebordsesongen. Nå jubler de etter regjeringens pressekonferanse.

E24 besøkte Gamle Raadhus onsdag ettermiddag. I dag puster restaurantsjef Jørn Lie lettet ut. Vis mer

– Det høres ut som at regjeringen har hørt på næringslivet og at coronasertifikat er en løsning alle er enige i å bruke. Dette er vi glade for og vi ser frem mot en normal førjulstid, sier en lettet Jørn Lie.

Lie, som er restaurantsjefen for Gamle Raadhus, har tidligere uttalt at utelivsbransjen ikke ville tålt et enmeterskrav eller antallsbegrensning.

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, mener det er riktig å bruke koronasertifikat som tiltak for å bekjempe koronasmitte. Det skriver de i en e-post til E24.

– Vi vil oppfordre regjeringen til å ta med oss som har daglig kontakt med virksomheter og de som jobber der på råd når det gjøres nye vurderinger. Vi kan fange opp uheldige konsekvenser, og vi kan bidra til gode løsninger når vi blir involvert tidlig, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Eier av Lorry i Oslo, Nicolai Bauer, er glad for at de nå kan drive tilnærmet normalt i det han kaller de «viktigste månedene i året». Han forteller til E24 at de vil starte forberedelsene til et eventuelt krav coronapass allerede nå.

– Julebordsesongen er allerede i gang, så dersom det kommer krav om coronapass har vi ingen tid å miste. Coronapass vil for eksempel kreve flere ansatte på jobb, og en av de store utfordringene denne høsten har vært å få tak i nok folk, sier Bauer.

Hos Lorry i hovedstaden er julebordsesongen i full gang. Eier Nicolai Bauer sier at krav om coronapass vil kreve mer organisering og lenger køer, men at han likevel er positiv til tiltaket. Vis mer

Tromsø vil innføre coronapass

De siste ukene har smitten økt i Norge, og regjeringen holdt fredag pressekonferanse og informerte om nye tiltak.

– Den siste uken har vi hatt nye smitterekorder i Tromsø, Trondheim og Oslo. Regjeringen følger denne situasjonen fra dag til dag, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen innførte blant annet at kommuner får muligheten til å innføre coronapass.

– Det betyr at kommuner som Tromsø kan bruke coronasertifikat for å holde åpent tilbud som ellers ville stengt ned, sa Støre.

Noen timer etter pressekonferansen blir det kjent at Tromsø vil innføre coronapass umiddelbart, mens Oslo kommune avventer.

– Vi vil starte en planlegging av coronapass og vil senere komme tilbake til når det eventuelt vil bli innført, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen til VG.

Stjernekokk Heidi Bjerkan mener det er viktig å ikke skremme folk til at man ikke tør å gå ut lenger. Vis mer

– Vil heller det enn meteren

I Trondheim ble det denne uken innført krav om munnbind, etter at smitten har økt den siste tiden, ifølge VG.

Stjernekokk Heidi Bjerkan på Credo i Trondheim er positiv til coronapass.

– Jeg vil heller det enn at vi får meteren eller andre restriksjoner som skremmer folk fra å gå ut og benytte seg av kulturtilbud og restauranter, sier hun.

For hennes restaurant er det ikke restriksjonene som ville fått størst konsekvenser, men om folk ble redde.

– Om man skremmer folk til at man ikke tør å gå ut lenger da er det helt katastrofe for restaurantbransjen, sier hun.

I tiden fremover tenker hun at man må lære seg å leve med corona, og ikke være redd smitten.