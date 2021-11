Kongressen skal stemme over Bidens krisepakke

Etter en langvarig debatt i Representantens hus, er planen nå at de folkevalgte skal stemme over president Joe Bidens krisepakke fredag ettermiddag, norsk tid.

Steny Hoyer, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, sier det blir ny avstemning om president Joe Bidens krisepakke fredag. Her sammen med speaker Nancy Pelosi på et bilde fra tidligere i måneden. Vis mer

NTB-AP

Demokratenes flertallsleder i Representantens hus, Steny Hoyer, sier ifølge CNN at avstemningen starter klokken 8 lokal tid, klokken 14 norsk tid.

Planen var at en avstemning kunne holdes sent torsdag kveld. Men da det begynte å nærme seg midnatt i Washington, pågikk det fortsatt diskusjoner i salen.

Avstemningen ble forsinket på ubestemt tid da republikanernes minoritetsleder Kevin McCarthy snakket i mer enn to timer der han kritiserte krisepakken, Biden og demokratene.

Demokratene svarte med sporadisk buing mot McCarthy, noe som igjen førte til lange blikk fra McCarthy.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, snakket i mer enn to timer, noe som forsinket den planlagte avstemningen over krisepakken torsdag. Vis mer

Seansen understreket fiendtligheten som preger forholdet mellom de to partiene.

Tidligere denne måneden uttalte Representantenes hus' leder Nancy Pelosi at hun håper krisepakken, kalt Build Back Better, kan bli vedtatt innen takksigelsesdagen 25. november.

Pakken utgjør 2.100 sider med tekst og omfatter blant mye annet penger til gratis barnehage, subsidier for barnepass og helsetjenester for eldre og eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Bidens opprinnelige forslag var på 3.500 milliarder dollar, men en så stor pakke falt i dårlig smak selv hos partifeller. Krisepakkens størrelse ble senere nedskalert til 1.750 milliarder dollar.