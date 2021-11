Coop vil kutte mer enn 100 årsverk

Butikkjeden skal kutte 200 til 220 årsverk fordelt på sine lokale lagre, samtidig skal hovedlageret på Gardermoen oppbemannes med 100.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, opplyser at de trenger flere årsverk på Gardermoen-lageret, men færre på lokallagrene. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, opplyser til E24 at de skal nedbemanne 200 til 220 årsverk ved lagrene i Tromsø, Stavanger, Bergen og Trondheim, samtidig skal de oppbemanne hovedlageret på Gardermoen med 100 årsverk.

Det var Dagbladets Børsen som omtalte saken først.

– Store forskjeller i innkjøpsbetingelser gir en utfordrende konkurransesituasjon i dagligvarebransjen. Coop jobber derfor kontinuerlig for å opprettholde eller styrke sin konkurransekraft, skriver Kristiansen i en e-post til E24.

– Trenger færre årsverk

Han forklarer videre at de gjennom flere år har økt effektiviteten blant annet gjennom et helautomatisk sentrallager på Gardermoen.

– Dette er nå utvidet ytterligere. Dette gjør at vi trenger færre årsverk på våre lokale lagre, og legger til at det ble varslet i 2018 da kjeden vedtok å utvide hovedlageret.

Kristiansen opplyser til E24 at det skal kuttes 65–75 årsverk i Trondheim, 30–35 årsverk kuttes i Bergen, i Stavanger kuttes 90 til 95 årsverk og i Tromsø blir det 10 til 15 årsverk færre.

– Dette er en stor nedbemanning og det er klart at de ansatte syns det er leit, sier konserntillitsvalgt i Coop, Knut Berg.

Til sammen jobber mer enn 1000 personer med logistikk og lagerenhetene til Coop, ifølge Kristiansen.

– Selv om dette har ligget i kortene siden 2018, har vi full forståelse for at dette oppleves vanskelig for våre ansatte, skriver han.

Får tilbud om jobb på hovedlageret

– De ansatte som berøres vil få tilbud om jobb ved hovedlageret på Gardermoen, legger han til.

Konserntillitsvalgt Berg tror ikke det vil være mange av de rammede ansatte som vil takke ja til jobb på Gardermoen.

– Basert på tidligere erfaringer så er det en for stor omveltning for de fleste å flytte til en annen del av landet, sier han.

Nedbemanningen skal iverksettes i løpet av 2022, ifølge Kristiansen, slik at ansatte har tid til eventuelt søke annet arbeid.

– Dersom vi ikke får naturlig avgang i løpet av perioden, må vi gå til oppsigelser. Det vil i så fall skje etter gjeldende regler i arbeidslivet og i dialog med tillitsvalgte, skriver han.