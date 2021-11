Coop vil kutte mer enn 100 årsverk

Butikkjeden skal kutte 200 til 220 årsverk fordelt på sine lokalelagre, samtidig skal hovedlageret på Gardermoen oppbemannes med 100.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, opplyser at de trenger flere årsverk på Gardermoen-lageret, men færre på lokallagrene. Vis mer

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, opplyser til E24 at de skal nedbemanne 200 til 220 årsverk ved lagrene i Stavanger, Bergen og Trondheim, samtidig skal de oppbemanne hovedlageret på Gardermoen med 100 årsverk.

Det var Dagbladets Børsen som omtalte saken først.

– Store forskjeller i innkjøpsbetingelser gir en utfordrende konkurransesituasjon i dagligvarebransjen. Coop jobber derfor kontinuerlig for å opprettholde eller styrke sin konkurransekraft, skriver Kristiansen i en e-post til E24.

Han forklarer videre at de gjennom flere år har økt effektiviteten blant annet gjennom et helautomatisk sentrallager på Gardermoen.

– Dette er nå utvidet ytterligere. Dette gjør at vi trenger færre årsverk på våre lokale lagre, og legger til at det ble varslet i 2018 da kjeden vedtok å utvide hovedlageret.

Kristiansen opplyser til E24 at det skal kuttes 65–75 årsverk i Trondheim, 30–35 årsverk kuttes i Bergen, i Stavanger kuttes 90 til 95 årsverk og i Tromsø blir det 10 til 15 årsverk færre.

Til sammen jobber mer enn 1000 personer med logistikk og lagerenhetene til Coop, ifølge Kristiansen.

– Selv om dette har ligget i kortene siden 2018, har vi full forståelse for at dette oppleves vanskelig for våre ansatte, skriver han.

– De ansatte som berøres vil få tilbud om jobb ved hovedlageret på Gardermoen, legger han til.

