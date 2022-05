Garderobemannen konkurs for andre gang

For to år siden slo Garderobemannen seg konkurs. Selskapet gjenoppsto som GM Showrooms, men er nå igjen konkurs. Bostyrer frykter at kunder ikke vil få igjen penger.

Det er blant annet denne typen skap har Garderobemannen laget.

Det kommer frem av en kjennelse i Søndre Østfold tingrett. Skatteetaten er de som nå slår Garderobemannen konkurs.

– Kravet på 11.248.749 kroner har sin bakgrunn i skattekrav med forsinkelsesrenter, står det i kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett.

Etter to utsettelser betalte Garderobemannen over fire millioner kroner i skatt, men disse 11,2 millionene står fortsatt ubetalt.

– Skyldneren har over lengre tid misligholdt arbeidsgiveravgift og andre forutsigbare løpende kostnader, står det i kjennelsen, som først ble omtalt av Fredrikstad Blad.

Skatteetaten begjærte derfor selskapet konkurs, selv om Garderobemannen selv motsetter seg konkursen.

Mange tapte penger sist

Det Fredrikstad-baserte selskapet gikk konkurs i april 2020.

Flere kunder tapte da titusenvis av kroner på skap de betalte for, men aldri fikk. Totalt mistet kundene 15 millioner kroner. Flere klagde på å ha betalt titusener rett før konkursen.

Etter konkursen for to år siden kjøpte innehaveren selv opp varelageret, kun få uker etter konkursen.

Et nytt selskap ble opprettet under navnet GM Showrooms, men med det samme merkevarenavnet ut mot kundene. Det er dette som nå er konkurs.

Bostyrer: Advokat Ole Magnus Karlsen

– Dårlige sjanser

Advokat Ole Magnus Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Til E24 sier han at han enda ikke har oversikt over krav overfor selskapet.

Før kunder kan få refusjon for varer de har kjøpt, men ikke fått levert, vil selskapet måtte betale den utestående skatten.

– Skatteetaten står alltid først i køen i slike konkurssaker, sier Karlsen.

– Er det dårlige sjanser for å få igjen penger når selskapet skylder så mye skatt og Skatteetaten har førsterett?

– Ja, det er dårlige sjanser for det, sier Karlsen.

– Mindre pågang nå

Samme advokat var også bostyrer forrige gang selskapet gikk konkurs.

– Det har vært litt mindre pågang nå enn forrige gang. Det kan være et godt tegn, sier Karlsen.

Han spør seg også om det kan hende flere kjøpte med kredittkort denne gangen.

– Hvis man betaler med kredittkort kan man forhåpentligvis få igjen penger med med kredittkortselskapet. Det var en del som gjorde det forrige gang, sier advokaten.

Innehaver ville ha syv måneder til

Ifølge kjennelsen fra tingretten mente eieren av bedriften at selskapet ville være i stand til å betale det de skyldte i skatt om driften fikk fortsette i rundt syv måneder til. Retten lot seg ikke overbevise:

– Selv om det skulle være tilfelle, mener retten at det foreligger en betalingsudyktighet på nåværende tidspunkt som ikke er forbigående. Det er også høyst usikkert hvorvidt selskapet vil være i stand til å betale kravene om syv måneder, skriver retten.

Garderobemannen ble derfor slått konkurs.

På sine nettsider opplyser advokat Karlsen om at dersom du har varer eller penger til gode hos Garderobemannen, må du melde kravet til konkursboet innen 4. juli 2022.

E24 har forsøkt å få tak i innehaveren av Garderobemannen, samt hans advokat, men vi har ikke lyktes i å få en kommentar.