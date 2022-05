27,30 for en liter - høyeste bensinpris noensinne

Prisen på bensin i Norge var tirsdag rekordhøy, med godt over 27 kroner per liter.

Circle K bekrefter at prisene tirsdag er de høyeste noen gang.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Både Circle K og Shell opplyste tidligere tirsdag til TV 2 at bensinprisene er de høyeste noensinne i Norge. De meldte da om 27,22 kroner literen.

Nå har rekorden allerede blitt overgått, kan E24 melde:

– Bensinprisen hos oss er 27,29 kroner literen akkurat nå. Det er utrolig høyt, sier Kenneth Jørgen, daglig leder hos XY Vigeland i Agder.

Han er fjerde generasjons leder av den familieeide bensinstasjonen.

– Det er ikke noe særlig, men hva skal man gjøre, sier Jørgen.

E24 er også blitt tilsendt publikumsbilder som viser 27,30 kroner literen i Mjøndalen.

Bensinstasjonene sentralt har også observert skyhøye priser.

– Av konkurransehensyn kan vi ikke oppgi eksakte priser, verken dagens eller historiske priser, men det jeg kan si, er at prisnivået vi så i formiddag på bensin på over 27 kroner, er det høyeste noensinne i Norge, sa kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K til TV 2.

Kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1, som driver landets Shell-stasjoner, forteller også om rekordpriser til TV 2:

– Prisrekorden på bensin kom i dag etter flere oppganger den siste tiden på grunn av lav produksjon i forhold til etterspørsel, pluss økt oljepris.

Også i mars var bensinprisen over 27 kroner, som E24 meldte den gangen.

E24-leser Terje Oegema tok dette bildet ved Circle K i Mjøndalen tirsdag ettermiddag. Da var pumperisen 27.30.

– Ufattelig

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som sitter i finanskomiteen, ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reagere.

– Det er ufattelig og ikke til å tro at Vedum sitter i ro og ikke vil gjøre noe med de rekordhøye prisene. Snart må jo folk ta opp forbrukslån for å fylle tanken. Nå må finansministeren på banen. Sjelden har noen vært så tydelig i opposisjon som han, og så spak i posisjon, sier han i en epost sendt til E24,

– Å fylle tanken gjør nå et kraftig innhogg i familieøkonomien for vanlige folk, og for næringslivet, men med et pennestrøk kan Vedum endre avgiftsnivået. Det handler kun om politisk vilje. Den viljen hadde Vedum før valget, og han vant valget på lovnader om billigere bensin, sier Steffensen.

Myndighetskontakt i Naf, Thor Egil Braadland, mener regjeringen burde holde sine egne løfter om bensinpriskutt.

– Det er ganske utrolig at vi har en regjering som har lovet å sette ned drivstoffavgiftene, det står på side ni i regjeringserklæringen, men så har de heller økt avgiftene med 30 øre literen, sier Braadland.

Naf, som representerer rundt en halv million bilister, tror det vil være god grunn til å kutte nå.

– Drivstoffprisen er vanvittig mye høyere enn det de tenkte da de satt avgiftene. Nå er det fullt mulig å få bensinprisen under 20 kroner hvis man ønsker, og det hadde vært en viktig håndsrekning til de som sliter med å få økonomien til å gå rundt akkurat nå, sier Braadland.

30 kroner literen

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sa til TV 2 mandag at bensinprisene kommer til å stige dersom EU vedtar oljeembargo mot Russland, noe EU nettopp har gjort. For Norge gir dette store inntekter.

Aanalysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til E24 sier at vi må belage oss på en sommer med høye bensinpriser

– 30 kroner literen er nå sannsynlig. Før var dette kanskje et worst case-scenario, men nå er det sannsynlig at vi enkelte dager og steder i Norge vil bikke 30 kroner literen i sommer, sier Nysveen.

– Det er en helt utrolig situasjon, både for oljeselskapene og staten, som trekker inn 80 prosent av overskuddet i olje- og gassbransjen. Dette året vil vi kunne overføre svært mye penger til oljefondet.