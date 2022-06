Har ikke fått pengene tilbake av Detur: – Vi føler oss lurt

Reiseselskapet Detur har kansellert over 90 Syden-turer fra Norge. Kunder er frustrerte over å ikke ha fått pengene tilbake.

Detur er et svensk selskap som leverer pakkereiser til ulike land. Fra Norge går turer til Hellas og Tyrkia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi føler oss lurt og veldig dårlig behandlet av Detur, sier Elin Kathrine Fossum.

I slutten av juni skulle hun og familien ha reist på ferie til Tyrkia. I midten av mai ble turen derimot kansellert.

Fossum har bedt om å få pengene tilbake, men har så langt ikke lykkes.

Heller ikke Wenche Are Fosse har fått pengene tilbake. Hun sier at hun prøver å kontakte selskapet daglig for å klarhet i om selskapet vil tilbakebetale turen til Tyrkia.

Elin Kathrine Fossum stiller seg kritisk til at selskapet ikke har tilbakebetalt for ferieturene som er kansellert.

– Vi får dessverre ikke bestilt noe ny tur før vi får pengene tilbake, sier Are Fosse.

Har din reise blitt kansellert, eller har du tips i saken? Kontakt E24s journalister her.

Selskapet: Vi har ikke lurt noen

Inne på facebooksiden til Detur Norge renner sinte kommentarer inn. Flere etterspør refusjon fra selskapet etter å ha opplevd at sommerferien utenlands har blitt kansellert.

Flere skriver også at selskapet ikke svarer, hverken på telefon eller over e-post.

Øyvind Hansen purret flere ganger, og fikk svar at pengene skulle «tilbakebetales snarest». Nå har det gått en måned, og det er ikke mulig å komme i kontakt med kundeservice i enten Norge eller Sverige.

Wenche Are Foss og familien fikk ferieturen til Tyrkia kansellert fem uker før avreise.

– Virker å være et useriøst selskap, sier han til E24.

E24 har sendt kritikken til Detur, som svarer at de synes det er trist at noen kunder føler seg lurt og dårlig behandlet, og beklager seg.

– Men Detur har ikke lurt noen, skriver pressekontakt i Detur Tim Åström, til E24.

Han sier at kundene ble opplyst at reiser kan bli kansellert hvis det er for lavt deltagerantall i «Reisevilkår for pakkereiser», som alle reisende måtte godta ved bestilling.

Der står det også at i tilfellene hvor arrangør avlyser reisen skal kundene få refusjon.

– Refusjon håndteres individuelt, og derfor tar det tid før kundene har pengene på konto.

– Tvunget til det

Han peker på på «reiseforbudene» som oppsto som under pandemien og Ukraina-krigen har bremset reiselysten hos folk. Han viser til at andre charteraktører også har måttet kansellere bestillinger.

Detur tilbyr reiser til hoteller på Kreta og Rhodos som utsatte sesongåpningene fra april til slutten av mai. På kritikken til treg kundeservice svarer Åström at det er de med tidligst avreise som prioriteres først, og at mye pågang har gjort at ikke alle blir hjulpet med en gang.

Men han lover at alle skal få hjelp. Han sier at de ikke har fått kritikk på kundeservice tidligere, men at de tar til seg kritikken og skal gjøre nødvendige tiltak for å fikse opp i problemet.

– Turene er avlyst, ikke fordi vi ønsker eller planla det, men fordi vi ble tvunget til det, skriver Åström til E24.

Fra før har selskapet uttalt at det er mangel på etterspørsel som har ført til kanselleringer.

– Den langsomme innhentingen har gjort at vi dessverre ser oss nødt til å kansellere avganger denne sesongen fra samtlige regionale flyplasser. Det var dessverre for få bestillinger til at turene kunne bli gjennomført, sa Åström når E24 først omtalte de mange kanselleringene.

Det svenske reiseselskapet har en egen avdeling i Norge hvor det selges pakketurer til fire steder i Tyrkia, og til de greske øyene Rhodos og Kreta. Prisene ligger fra rundt 2.000 kroner per person per uke og er inkludert fly tur/retur og overnatting.

Også det kriserammede flyselskapet SAS har kansellert en rekke flyginger i sommer, så mange som 4.000. I tillegg er det køkaos på en rekke store flyplasser i Europa, blant annet på grunn av personellmangel.