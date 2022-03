Kjøpte for 24,5 mill. i 2020 – ber om 42 mill. for rivningsobjekt

En eldre Snarøya-bolig med komplett renoveringsbehov er til salgs for nær 18 millioner mer enn for under to år siden. Selger har kun fikset på båthuset.

Eiendommen i Hundsundveien på Langodden i Bærum kommune har sørvendt strandlinje, utsikt og er på over to mål.

«For deg som liker båtlivet og nærhet til sjøen, er eiendommen en sjelden mulighet. Snarøya/Langodden regnes som et av Bærums meste eksklusive villastrøk».

Slik beskriver eiendomsmegler Christian L. Mathiesen i Nordvik Bydgøy Allé salgsobjektet Hundsundveien 8 på Snarøya i Bærum kommune.

Prisantydningen er 42 millioner kroner. Eiendommen ble sist omsatt for 24,5 millioner kroner i juni 2020.

Eiendomsmegler Christian L. Mathiesen, Nordvik Bygdøy allé

Mathiesen sier til E24 at han står for prisen som er satt og viser til at han har solgt boliger på Snarøya i nær 20 år. Eiendommen har visning torsdag.

– Det har vært en god prisutvikling på Snarøya, og det har vært greit med henvendelser. Utover dette har jeg ingen kommentar til salget, sier eiendomsmegleren.

Den drøye 2,2 mål store eiendommen byr på egen strandlinje og en enkel enebolig bygget i 1951 med et bruttoareal (BRA) på 207 kvadratmeter.

– Bør rives

Dagens eier skriver i egenerklæringen at eiendommen selges som en tomt med et gammelt hus «som bør rives og erstattes med nytt».

– Jeg mener at dette er et rivningsobjekt, skriver han.

Tilstandsrapporten fastslår også at det vil påløpe store kostnader med å få bolig og båthuset opp til dagens krav.

– Normalt vil det ikke være regningssvarende med en oppussing ombygging sett i forhold til å rive og bygge nytt, skriver takstmann Erik Gjævert.

fullskjerm neste Langodden på Snarøya i Bærum kommune er et utpreget villastrøk og åpner kun for småhusbebyggelse 1 av 6 Foto: Zovenfra

– Oppussingsobjekt

Eiendomsmegleren i Nordvik Bygdøy Allé legger heller ikke skjul på at det kreves full renovering.

– Oppussingsobjekt – Skap ditt eget drømmehjem!, skriver Mathiesen i finn-annonsen.

Det var også budskapet sist eiendommen var for salg.

I juni 2020 ble den lagt ut som «oppussingsobjekt» for 29 millioner kroner av Kairon Wongraven i Eie Eiendomsmegling.

«Velkommen til en fantastisk hyggelig eiendom i Hundsundveien 8 med gode solforhold, strandlinje, brygge, båthus», skriver eiendomsmegleren i annonsen.

fullskjerm neste Slik ble eiendommen presentert av Eie Eiendomsmegling i juni 2020. 1 av 6 Foto: Studio Oslo

– Få interessenter

I Eiendomsverdis registre fremgår det at eiendommen etter noen uker i markedet ble solgt med et priskutt på 4,5 millioner kroner.

I grunnboken registreres det i begynnelsen av juli 2020 også et pant på 24,5 millioner kroner, tilsvarende kjøpesum.

Wongraven, som i dag er selvstendig næringsdrivende, opplyser til E24 at det tok tid og innsats for å få til et salg. Han henvendte seg også til profesjonelle eiendomsutviklere og entreprenører, uten hell.

– Det var veldig godt oppmøte på visning, men få reelle interessenter. Til slutt lyktes vi å få på plass en interessent som bød 24,5 millioner, som selgerne aksepterte, sier Wongraven.

Han ønsker ikke å kommentere dagens prisantydning.

Søkt om tomannsbolig

Reguleringsplanen for Langodden åpner kun for bygging av eneboliger og tomannsboliger, og tomtekravet er også strengere enn Snarøya for øvrig.

Med et tomtekrav på minimum 1000 kvadratmeter for eneboliger og 1500 kvadratmeter for tomannsboliger, er eiendommen på 2258 kvadratmeter godt innenfor begge.

Dagens eier har også i to omganger søkt om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny tomannsbolig med et samlet bruttoareal (BRA) på 415 kvadratmeter, ifølge offentlige registre.

fullskjerm neste Den omsøkte tomannsboligen sett fra sjøsiden 1 av 3 Skjermdump: Bærum kommune/Jones Arkitekter As

I september 2021 blir Bærum kommunes avslag på søknaden om å øke gesimshøyden fra maksimalkravet på 6,0 meter til 7,95 meter stadfestet av Statsforvalteren.

Selger opplyser til E24 at det foreligger ny søknad innenfor kommunens krav, som er til behandling.

Han sier videre at han vil gå videre med utviklingsplanene dersom ikke høyeste bud på eiendommen er innenfor forventning.

Kraftig prisvekst

Fra tilstandsrapporten fremgår det at dagens eier har istandsatt båthuset, som har fått ny kledning siden juni 2020.

fullskjerm neste Båthuset slik presentert da eiendommen ble lagt ut for salg i juni 2020 1 av 2 Skjermdump Eie Eiendomsmegling

Prisantydningen på 42 millioner kroner tilsvarer en prisvekst på 71,4 prosent siden salget i juni 2020.

Prisveksten for eneboliger i området har i snitt siden vært på 17 prosent, ifølge Eiendomsverdi, som sammen med Eiendom Norge står bak den månedlige prisstatistikken her til lands.

Basert på dette, skulle salgsverdien på 24,5 millioner kroner ha vokst til en markedsverdi på 28,7 millioner kroner i dag.

Et nabohus på 359 kvadratmeter drøye 60 meter unna, bygget så sent som i 2018 med to utleieenheter og dobbel garasje, ble i oktober 2021, omsatt for 27,5 millioner kroner.

Også her var Mathiesen megler. Eiendomsmegleren ønsker ikke å kommentere prisgapet mellom eiendommene.

– Som sagt, det har vært en god prisutvikling på Snarøya, sier han.

Prisantydningen for Hundsundveien 8 på 42,5 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på 234.600 kroner.

Til sammenligning er snittet på 60.400 kroner per kvadratmeter for eneboliger i Bærum kommune det siste året, ifølge finn.no.

Store transaksjoner

Strandeiendommer i Bærum kommune, og Snarøya i særdeleshet, befinner seg imidlertid i en egen verden.

Som E24 tidligere har omtalt ble to strandeiendommer på Snarøya i juli fjor omsatt omtrent samtidig for 90 millioner kroner samlet.

Like etter ble naboeiendommen på den ene siden lagt ut for 38 millioner kroner, og deretter solgt, med et pant på 45,6 millioner kroner, ifølge offentlige registre.

I november 2021 ble naboeiendommen to hus bortenfor på andre siden omsatt for over 130 millioner kroner, ifølge DN.

De tre eiendommene i Kristian Kølles vei på Snarøya ble i fjor sommer omsatt for over 140 millioner kroner, f.v.; 43 millioner kroner, 55 millioner kroner og rundt 45 millioner kroner.

«Off market»

De fleste eiendommer i disse prisklassene fanges ikke opp i finn-statistikken, men selges utenom markedet, såkalt «off market».

Dette er salg som kommer i stand ved at megler kobler kjøper og selger direkte, som oftest i unike forhandlinger, uten konkurranse.

Det er ikke uvanlig at meglere på oppdrag fra potensielle kjøpere oppsøker eiere av attraktive eiendommer for å få i stand et salg.

Det fremtvinger også «flytte ut-priser», det vil si, priser man ikke kan si nei til. Og det er heller ikke uvanlig at overtagelse skjer langt frem i tid, gjerne flere år.

En sjeldenhet

Kvadratmeterprisen for Hundsundveien 8 sprenger skalaen for eneboliger omsatt i Bærum kommune det siste året, ifølge finn.no.

Kun seks eiendommer er omsatt for over 110.000 kroner kvadratmeteren i det offentlige markedet.

Denne ligger som sagt på 234.600 kroner per kvadratmeter. Før eventuell rivning.

