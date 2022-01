Passasjernedgang for Norwegian

Flyselskapet fraktet omtrent 70.000 færre passasjerer i desember enn november, viser ferske trafikktall.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Norwegian fraktet 931.917 passasjerer i desember, en nedgang fra omtrent én million passasjerer måneden før.

Selskapet bemerker at økningen er «betydelig» sammenlignet med desember 2020, da coronaviruset og restriksjoner preget markedet. Men den nye virusvarianten omikron fortsetter å prege Norwegian også i år.

— Jeg er glad for å kunne slå fast at vi har truffet bra med planlegging og gjennomføring av ruteprogrammet for desember, inkludert jule- og nyttårstrafikken som vi vet er veldig viktig for alle som flyr med oss når de skal hjem til jul, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vi måtte også denne jule- og nyttårshelgen planlegge ut fra lavere etterspørsel, og fyllingsgraden er bra også for desember. Samtidig merker vi naturlig nok effekten av omikronviruset og nye tiltak og restriksjoner i inn- og utland, sier Karlsen.

Ned fra november

Den såkalte fyllingsgraden, som viser hvor stor andel av flyets seter som har blitt booket, var på 71,3 prosent i desember – opp 19 prosentpoeng fra året før. Det er samtidig ned fra 76,6 prosent i november.

Inntekten per passasjerkilometer (yield) var på 0,54 kroner i desember, sammenlignet med 0,55 kroner i november, og 0,79 kroner i samme måned i fjor.

Samme måned økte Norwegian den totale kapasiteten (ASK), som måler antall setekilometer selskapet har fløyet, med 904 prosent sammenlignet med desember i fjor. Passasjertrafikken (RPK) er opp 1.269 prosent mot fjoråret.

I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 48 fly i drift, mens 99,6 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten var på 83,8 prosent.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer

– En bra måned for Norwegian

– Norwegian fortsetter å levere gode trafikktall, desember intet unntak, kommenterer flyanaltiker Hans Jørgen Elnæs etter tallslippet.

– Til tross for fall i etterspørsel transporterte Norwegian mer enn 900.000 passasjerer og solgte mer enn 7 av 10 seter, uten at billettprisene måtte settes ned av betydning. Inntekt per solgte sete var i desember på nivå med november.

Han beregner at Norwegian dro inn 588 millioner i billettinntekter i desember – litt under november-tallet på 600 millioner.

– En bra måned for Norwegian og selskapet fortsetter å vise at det klarer bra å balansere kapasitet mot etterspørsel. Det blir nok noe mer utfordrende å levere tilsvarende i januar, nå setter pandemien bremses på etterspørselen, men jeg tror der blir bedre enn i januar 2021, sier Elnæs.