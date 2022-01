Wolt om Konkurransetilsynets nei til eksklusive avtaler: – Viktig avklaring for hele bransjen

Foodoras erkerival mener Konkurransetilsynet trekker opp viktige linjer for hva som er lov og ikke for en dominerende aktør.

Konkurransetilsynet og Foodora kom tirsdag til enighet om at matleveringsselskapet ikke skal ha eksklusivavtaler, og «ekskluderende praksis» overfor restauranter.

– Konkurransetilsynets avgjørelse er en viktig avklaring for hele bransjen, skriver Elisabeth Stenersen, sjef for konkurrenten Wolt, til E24.

Wolt har tidligere reagert på praksisen til konkurrenten i rosa, og tirsdag kveld gjentar Stenersen at de mener at eksklusivavtaler er ødeleggende for konkurransen mellom matleveringstjenestene.

Stenersen i Wolt er positiv til løsningen, men påpeker at Foodora etablerte seg i Norge fire år før Wolt ble lansert.

– Vi ønsker derfor å være tydelig på at det var en stor barriere for oss når vi etablerte oss i Oslo, selv om vi i dag har klart å bli jevnstore med konkurrenten her, skriver hun.

Wolt hadde inntekter på 81,2 millioner kroner i det første pandemiåret 2020. I samme tidsperiode omsatte Foodora for 344 millioner kroner, en økning på 136 prosent.

– Trekker opp noen viktige linjer

Wolt har vært i dialog med Konkurransetilsynet siden 2020, og Stenersen mener tirsdagens avgjørelse sender tydelige signaler om ansvaret dominerende selskaper har.

– Og trekker opp noen viktige linjer for hva som er lovlig og ikke, skriver hun.

Selskapet har selv hatt eksklusive avtaler «når restaurantpartnere selv ønsker dette».

– Eksklusive avtaler mellom to villige parter for å åpne attraktive betingelser skjer i vår industri som i mange andre. Det er ikke problemet, mener hun.

Hun peker på at problemet var «den utstrakte bruken fra en dominerende aktør», som låste markedet for nye aktører.

Pressesjef Blybakke i Foodora skriver som et svar på kritikken at «det er godt å se» at Stenersen slår et slag for konkurransen i bransjen.

– Vi er med, skriver han til E24.

Blybakken sa for øvrig tirsdag at det ikke har handlet om konkrete avtaler, men «overordnede retningslinjer for hvordan ansatte har kontakt med restauranter».

Foodora mener de ikke har brutt konkurranseloven

Konkurransetilsynet og Foodora er enige om at sistnevnte ikke skal ha ekskluderende praksis overfor restauranter, som inkluderer alle former for press og incentiver for å oppnå eksklusivitet, ifølge tilsynet.

Foodora er ikke enige i bekymringen fra Konkurransetilsynet, men foreslo selv de avhjelpende tiltakene.

– Vi mener at vi ikke har brutt konkurranseloven. Saken er avsluttet med et vedtak, og vi forholder oss selvfølgelig til det, men vi er uenig i bekymringen fordi vi var i gang med å endre prosedyrer og avtaler før tilsynet tok kontakt. Og vi er ikke bekymret for konkurransen fremover, sa Mads Blybakken, pressesjef i Foodora Norge i en uttalelse tirsdag.

Mener avgjørelsen er positiv for konkurransen

Just Eat er en tredje konkurrent i matleveringsmarkedet, og administrerende direktør Carsten Boldt, skriver til E24 at de ikke har noen kommentar til avgjørelsen fra tilsynet.

Han opplyser likevel at de har vært i kontakt med Konkurransetilsynet.

– Men vi vil gjerne bekrefte at vi i Just Eat ikke benytter oss av eksklusivavtaler med våre mer enn 1.000 restaurantpartnere i Norge, sier Boldt og legger til:

– Jeg er sikker på at dagens avgjørelse gir mulighet for at mange restauranter fremover kan være representert på flere plattformer til fordel for de norske forbrukerne, som kan få et større utvalg å velge i, uansett hvilke plattform de foretrekker å bestille fra, skriver Just Eat-sjefen.

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet uttalte tirsdag at tiltaket vil kunne bedre konkurransen, og tilbudet til forbrukerne. Det tror også Stenersen i Wolt.

– Det vil kunne gjøre det enklere for mindre aktører å etablere seg i Norge eller utvide til byer hvor eksistere aktører allerede er til stede, skriver hun.

– Konkurrerer på like vilkår

Hun trekker også frem at corona har forsterket et behov for restauranter og butikker til å benytte seg av flere leveringsaktører.

– Vi håper selvfølgelig at flere ønsker å benytte seg av Wolt, men det er ikke nødvendigvis automatikk i dette, skriver hun.

– Nå konkurrerer vi på like vilkår, og så er det opp til restaurantene å bestemme hvilke plattform de ønsker å benytte, legger hun til.