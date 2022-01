Tiltalte i et av norgeshistoriens største bedragerier: - Ikke skyldig

Mandag startet rettssaken mot en 30- og 29-åring som er tiltalt for å ha svindlet et Stavanger-basert firma for 126 millioner kroner i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes.

Advokatene Kjell Magnus Brygfjell og Bent Endresen representerer den 30 år gamle israelsk-italienske tiltale som ikke erkjenner straffeskyld. Vis mer

Den 23. september 2019 skal daværende direktør av Edison Norge, Pierlugi Nalin ha mottatt en e-post fra en som utga seg for å være selskapets øverste leder i Milano, Nicola Monti. Han ønsket å gjennomføre et topphemmelig oppkjøp, og trengte hjelp.

I perioden 23. september til 8. oktober 2019 overførte den italienske statsborgeren som ledet det norske kontoret beløpet til ukjente mottakere med konti i Hongkong. Til sammen 13 overføringer i amerikanske dollar og euro ble gjennomført.