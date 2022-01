Ble svindlet for 129 millioner kroner: – De gjorde en veldig god jobb i å lure meg

Oljeselskapet Edison Norge ble svindlet for 129 millioner kroner høsten 2019. Det var en tidvis preget Pierluigi Nalin som vitnet. – Jeg trodde virkelig jeg hjalp bedriften, sa den tidligere toppsjefen i Jæren tingrett.

På den fjerde dagen i Jæren tingrett skulle selskapet fortelle sin side av historien bak et av norgeshistoriens største bedragerier.

Inn fra Italia kom CEO i oljeselskapet Edison, Nicola Monti og den tidligere sjefen for Edison Norge, Pierluigi Nalin.

Dette er hovedpunktene i deres vitnemål:

– Nalin ble sjokkert da jeg fortalte at det ikke var meg han snakket med, sa Edisons CEO, Nicola Monti.

– Jeg trodde virkelig jeg hjalp bedriften, sa Pierluigi Nalin.

Politiet fikk tillatelse til å overvåke Nalins e-post og telefon. På denne måten ble de tiltalte pågrepet i Israel 16. oktober 2019.

Nicola Montis rolle i saken er at bedragerne skal ha utgitt seg for å være han gjennom kommunikasjon med Nalin.

En av norgeshistoriens største bedragerisaker En 30-åring av israelsk-italiensk opprinnelse og en 29-åring av italiensk opprinnelse er tiltalt for å ha svindlet energiselskapet Edison Norge for 129 millioner kroner i perioden september-oktober 2019.

Edison Norge hadde i 2019 kontorer i Jåttåvågen i Stavanger kommune.

De tiltalte ble pågrepet 16. oktober 2019 i Israel og utlevert til Norge i 2021.

De er tiltalt for en såkalt direktørsvindel, fordi de skal ha utgitt seg for å være Edisons toppsjef i Milano, Nicola Monti overfor Edison Norges sjef, Pierluigi Nalin via e-post og sms.

Nalin trodde han hjalp sin sjef i Milano med et hemmelig oppkjøp i Kina. Istedenfor ble bedriftskontoen tappet gjennom 13 store overføringer på til sammen 13 645 000 amerikanske dollar og 500 000 euro. Vis mer

– Ble sjokkert

Monti fortalte retten at han først ble gjort oppmerksom på de mistenksomme overføringene på til sammen 129 millioner kroner 10. oktober 2019. Derfra var veien kort til anmeldelsen til Sør-Vest politidistrikt.

– Pierluigi Nalin ble sjokkert da jeg fortalte at det ikke var meg han snakket med. Da forsto han hva som hadde hendt, sa Monti i vitneboksen.

– Pengene ble sendt til Hongkong. Vi har funnet noe der og i Singapore, men mye er borte for oss, fulgte han opp.

Aktoratet viste et utdrag fra en e-post som svindlerne hadde sendt til sjefen for den engelske filialen til Edison. Denne var identisk til den Pierluigi Nalin i Edison Norge skal ha mottatt samme dag og tid bedrageriet startet.

Den britiske sjefen skal så ha ringt Monti for å bekrefte om det var han som hadde sendt mailen.

– Det kunne jeg avkrefte. Derfor fikk vi avfeid dette raskt, forklarte Monti.

Nicola Monti med hans forsvarere. Vis mer

Den ene forsvareren til den tiltalte 29-åringen, Catarina Håland Gaeta, spurte Monti hva som ble gjort i selskapet for å følge opp svindelforsøket mot den britiske sjefen.

– Dessverre ingenting, svarte Monti.

– Gjennomførte dere en granskning internt etter svindelsaken i Edison Norge, fulgte hun opp.

– Prosedyrene våre lå til grunn, men de ble ikke fulgt, konkluderte Monti.

Etter Montis vitne var det klart for bedrageriets hovedoffer, Pierluigi Nalin. Da bedrageriet fant sted var han sjef for Edison Norge i Jåttåvågen. Istedenfor å snakke med sin sjef i Milano Nicola Monti og selskapets advokat, ble han lurt for 129 millioner kroner av bedragere.

– De gjorde en god jobb i å lure meg

«Pierluigi, jeg må snakke med deg»

Slik starter altså den første av mange e-poster fra svindlerne som utga seg for å være Nicola Monti.

– Jeg husker det veldig godt. Jeg fikk beskjed om å ikke ringe han og å holde dette hemmelig, fortalte Nalin.

Nalin fulgte ikke rådet og forsøkte å ringe Monti, uten svar. Dette synes han ikke var rart, da han ofte var opptatt på den tiden av døgnet.

E-postadressen svindlerne brukte under bedrageriet var ikke helt lik den faktiske e-postkontoen til Nicola Monti, noe tiltaltes forsvarere vektla under utspørringene.

Dette la ikke Nalin i Edison Norge merke til. Heller ikke personen som utga seg for å være bedriftens advokat vakte mistenksomhet hos Nalin.

– Jeg fikk informasjon fra advokaten som gjorde at jeg stolte fullt og helt på dem, sa den tidligere sjefen for Edison Norge.

– Jeg trodde virkelig jeg hjalp bedriften i gjennomføringen av en viktig avtale, la han til.

Nalin fortalte hvordan han var i kontakt med de som utga seg for å være bedriftens advokat, for å koordinere overføringene. Det var en slagen oljesjef som måtte innrømme for retten.

– De gjorde en veldig god jobb i å lure meg, sukket han.

Fortsatte utbetalinger tross usikkerhet

Likevel var det tydelig at det var en voksende usikkerhet hos Nalin. Derfor sendte han en mail til den han trodde var hans sjef, Nicola Monti.

«Hvor møttes vi sommeren for et par år siden?», lød spørsmålet fra Nalin.

Svaret fra Monti i Milano var avvisende:

«Det er upassende og umodent å vise tegn til uenighet nå»

– Da måtte jeg stille meg et spørsmål. Skulle jeg være lojal mot sjefen min, eller stoppe nå for sikkerhets skyld, sa en lavmælt Nalin i vitneboksen

Han fortsatte utbetalingene.

Etter et par dager ble det likevel klart for Nalin at han burde stoppet. 11. oktober 2019 gikk han sammen med sin økonomisjef for å anmelde saken. Kripos bisto i etterforskningen.

Aktoratet underveis i vitneforklaringene. Vis mer

– Det var et sjokk. Jeg fortalte det ikke engang til min kone først. Det tok tid å ta det innover seg, sa den pregede italieneren.

– Dette har hatt påvirkning på karrieren min. Jeg spør meg selv om selskapet stoler på meg etter det som skjedde, la han til

Nalin ga norsk politi lov til å overvåke telefonen og e-posten hans. Svindlerne fortsatte kontakten, uten å vite at politiet lyttet til og leste samtalene.

Thomas Nygaard fra Kripos vitnet også torsdag og forklarte om deres skjulte etterforskning. Han er klar på at Nalin ble utsatt for sosial manipulasjon fra de skyldige.

Gjennom e-postsamtalene forfalskede bankdokumenter klarte politiet å spore svindlernes IP-adresse og ta seg inn i deres datamaskin.

– Da fikk jeg vite at de var pågrepet i Israel, fortalte Nalin.

De to tiltalte ble pågrepet like utenfor Tel-Aviv 16. oktober 2019.