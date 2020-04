Den første koronamillionen er innvilget fra Innovasjon Norge

Oppstartsselskapet Maritime Optima har fått én million i koronapenger fra Innovasjon Norge. De slipper å permittere.

Adm. direktør Kristin Omholt-Jensen og teknologidirektør Pål-Robert Engnæs i Maritime Optima er de første som får koronapenger fra Innovasjon Norge. Pengene skal hindre permitteringer og holde oppe fremdriften i produktutviklingen. Vis mer Ketil Blom Haugstulen

Publisert: Publisert: 17. april 2020 13:54

Kristin Omholt-Jensen (54) har levd det meste av livet innen sjøfart. Den nåværende havnen er Aker brygge. Der driver hun oppstartsselskapet Maritime Optima, som hun grunnla sammen med én av sine sønner i april 2018.

Som første selskap har de mottatt tilskudd av koronapenger fra Innovasjon Norge. Produktutviklingen kan fortsette, og de skal stå stormen av.

– Målet er å lage en digital plattform for alle som er involvert i transport til sjøs. Programvaren skal samle sammen informasjon fra en rekke kilder, og det blir også mulig å legge inn egne data. Ulike samarbeidspartnere skal kunne bruke plattformen i grupper, sier Omholt-Jensen.

Programvaren skal vise ledig kapasitet på skipene, ruteplanleggere, priser, tilgjengelige havner og kart. Alt skal være på ett sted.

– Vår skybaserte plattform skal langt på vei kunne erstatte dagens bruk av telefon og e-post, sier hun.

Les også Nær fem milliarder i ny gründerpakke

På nippet til permitteringer

Selskapet var utover vinteren i god fart med åtte ansatte og to konsulenter. Så førte koronaen til nye utfordringer. Budsjettet ville ikke tålt kombinasjonen av forsinkelser og lønn til alle ansatte.

– Jeg var på nippet til å permittere. Den sist ansatte kom inn døren 1. mars, så det ville jo ikke blitt noen god start for henne, sier Omholt-Jensen.

Redningen ble 1 million kroner av Innovasjon Norges koronapenger for gründere.

– Pengene gjør at vi kan videreføre prosjektet på en litt annen måte, forteller hun.

I stedet for en stor lansering av hele programvaren i mai er prosjektet nå delt opp i biter som testes ut i markedet etter hvert som de er klare.

Les også Er det coronakrisen som skal til for å sikre den nødvendige omstillingen av norsk næringsliv?

Historisk høye rammer

Som en del av de omfattende koronatiltakene har Innovasjon Norge fått nesten 5 milliarder kroner ekstra.

– For gründere øker Innovasjon Norge nå tilbudet betydelig både

gjennom tilskudd og lån, sier det statlige selskapets adm. direktør Håkon Haugli.

Oppstartsfinansiering med tilskudd og lån er én av flere ordninger som nå blir utvidet. Tilskuddet til gründere kan være inntil 1,5 mill. kroner og oppstartslånet på inntil 2,4 mill. kroner.

– Nå kan gründere søke både oppstartslån og tilskudd. Før fikk de bare én av dem, sier Haugli.

Men også etablerte bedrifter har større muligheter enn før. Ordningen med innovasjonslån dobles til 3 milliarder kroner.

– Rammene for lån og tilskudd til innovasjon og omstilling i bedriftene har nå historisk høye rammer hos oss.

– Betyr dette at kravene til søkerne blir senket?

– Nei. Men vi tar noe høyere risiko slik at prosjektene ikke stopper opp. Vi har i noen ordninger nedjustert våre krav til egenfinansiering.

Les også Gründer etterlyser grep: – Det er kritisk for oss om vi ikke kan ha folk på jobb

Med far på havet

Omholt-Jensen hadde en far som var sjømann i en tid da de var borte to-tre år i slengen. Den som ville være sammen med far, måtte være med på de syv hav.

– Jeg vokste opp på broen på Høegh-båter, sier hun.

I voksen alder har hun fortsatt inne shipping. Koronaproblemene kom via partnerne ute i næringen.

– Å utvikle et prosjekt som vårt skjer ikke ved at vi tenker smarte tanker inne i et kontorlandskap. Uten å samarbeide med potensielle brukere klarer du aldri å utvikle et produkt noen vil kjøpe, sier hun.

Maritime Optima er Omholt-Jensens tredje selskap. – Drømmen er å bygge et stort selskap med hovedkontor i Norge. Vis mer Ketil Blom Haugstulen

Maritime Optima jobber derfor tett sammen med fem partnere innen shipping.

Får inn kapital

Det typiske livet for en teknologigründer består av null inntekter og store utgifter mens produktet blir utviklet.

– I Norge er det faste ansettelser og lønn én gang i måneden som gjelder. Få er villige til å leve på vann og brød i håp om gull og grønne skoger senere. Det er på mange måter en kvalitet ved vårt samfunn, men det skaper også noen utfordringer, sier hun.

Derfor trengs det kapital å tære på. Gründernes egne penger er ofte ikke nok. Noen utenfra må være villige til å ta sjansen.

– Uten denne ekstra millionen fra Innovasjon Norge, ville vi ikke fått med oss denne investoren. Når Innovasjon Norge har kvalitetsstempelet prosjektet, følger gjerne andre etter, sier hun.

INNOVASJON NORGE: Administrerende direktør Håkon Haugli Vis mer Heidi Widerøe

Solgte til USA

Det er høyt under taket i lokalene på Aker brygge. I nærheten ligger mange andre selskaper knyttet til shipping.

Maritime Optima er det tredje selskapet Omholt-Jensen starter sammen med forretningspartner Pål-Robert Engnæs. To stående, utrullede lerreter viser forretningsideene til de to siste.

– Det forrige solgte vi til Goldman Sachs og oppkjøpsfondet Altor, sier hun og flytter lerretet bort i en krok.

Den amerikanske investeringsbanken sitter i toppen av rangstigen i internasjonal finans.

– Satser du på et nytt salg til Wall Street?

– Drømmen er å bygge et stort selskap med hovedkontor i Norge.