Coronaviruset førte til eksplosiv vekst i dagligvarehandelen

Coronaviruset førte til hamstring i dagligvarebutikkene som igjen førte til vanvittig vekst i årets første kvartal, ifølge ferske tall.

Det var tomme hyller mange steder i Norge etter at regjeringen stengte landet den 12. mars. Her fra Rema 1000 på Bekkestua. Vis mer STIAN LYSBERG SOLUM

Publisert: Publisert: 15. april 2020 09:00

Før virusfrykten hadde truffet Norge lå dagligvarebutikkene i Norge an til en vekst på rundt tre prosent i første kvartal, skriver analysebyrået Nielsen i sin kvartalsrapport for de første tre månedene av 2020.

Men så startet hamstringen.

Tallene fra Coop, Rema, Norgesgruppen og Bunnpris viser at omsetningen steg betraktelig, slik at kvartalsveksten endte på 7,2 prosent, mer enn en dobling av hva man så for seg før pandemien traff landet, og tilsvarer en økning på tre milliarder kroner.

Det er en formidabel utvikling med tanke på at veksten for samme kvartal i 2019 sammenlagt var på 1,7 prosent.

Den samlede omsetningen i bransjen var på 45,2 milliarder kroner i første kvartal.

Iskald vekst

Ser man på enkeltkategorier i bransjen blir hamstringen enda tydeligere.

Pakket og dypfryst mat er de to soleklare vinnerne det første kvartalet, med vekst på henholdsvis 12,7 og 11,4 prosent.

Det var spesielt i uke 11 at hamstringen stod på som verst, og Nielsen opplyser at vaske- og husholdningsprodukter hadde en vekst på 82 prosent denne uken. Også sjokolade og sukkervarer har sett økning i salget under coronakrisen.

Manet til ro

Da hamstringen stod på som verst etter at Erna stengte ned landet, måtte de ulike aktørene ut å roe ned kundene sine.

Tørrevarer, hermetikk og dopapir forsvant raskt ut av butikkene, det samme med frysemat, noe som førte til tomme hyller flere steder i landet.

– Det er ingen grunn til panikk, eller til ikke å stole på at systemet vil fungere fremover, sa konserndirektør i Norgesgruppen Per Roskifte den gangen.

E24 mottok de første ukene etter nedstengingen av landet flere bekymrede meldinger om kunder som var redd for at butikkene vil gå tomme, men det har ikke skjedd. De norske dagligvarebutikkene har klart å fylle hyllene med mat.

Lavpris nærmer seg 70 prosent

Lavpriskjedene står nå for 69,2 prosent av det totale av det totale markedet, og fortsetter å ta markedsandeler under coronakrisen.

Veksten var på 1,2 prosentpoeng mot samme kvartal i fjor, og nærbutikker samt bredsortimentsbutikker svekker seg som følge av denne økningen, opplyser Nielsen.

Det ble etablert 49 nye lavprisbutikker i første kvartal. Til gjengjeld ble det stengt eller omprofilert 40 nærbutikker og 2 bredsortimentbutikker, slik at økningen totalt var på syv butikker det siste kvartalet.