Fra industri og hotell, til mathus og fryselager: Disse tiltakene trenger bedrifter i viruskrisen

Bedrifter landet rundt jobber på spreng for å komme seg helskinnet gjennom krisen. I deler av industrien er det fortsatt god aktivitet, mens reiseliv og servering sliter tungt, melder bedriftsledere.

KRISERAMMET: Hanne Berentzen er gründer og medeier i Ostehuset, samt nestleder i NHO Reiseliv Vest.

Publisert: 5. april 2020 19:30

– Denne krisen treffer oss veldig hardt. Vi eksporterer over 90 prosent av produktene våre, og alle våre markeder, minus Asia, har falt markant. Vi snakker om rundt 70 prosent nedgang.

Det forteller Ekornes-direktør Øystein Vikingsen Fauske, under et av mange medlemsmøter som NHO nå setter opp under coronakrisen.

I møtet som ble holdt på nett onsdag deltok bedrifter som driver innen industri, reiseliv, servering og næringsmidler.

Sjekker situasjonen hos medlemsbedriftene NHO bruker nå mye tid på å høre med sine medlemsbedrifter om hvordan de blir rammet av coronakrisen, og hvilke tiltak som er viktig å få plass.

Møtene som holdes på nett gir et bilde av situasjonen i forskjellige næringer landet rundt,

I en serie med medlemsmøter på nett kan bedriftene fortelle om sin situasjon og hva som kan gjøres for å bøte på skadene.

– Det vi ser er at hver gang det kommer en pakke er det noen som faller imellom, eller som ikke er tenkt på, eller som kanskje får en fordel, men som ikke er stor nok, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen og Stortingets økonomisk tiltak for å begrense effektene av coronakrisen har en foreløpig prislapp på 201 milliarder kroner

Den foreløpige siste pakken er den såkalte «kontantstøtten» for bedrifter som ble lagt frem torsdag kveld , hvor bedrifter kan få dekket en andel av faste kostnader. Vis mer vg-expand-down

MEDLEMSMØTE: NHO-sjef Ole Erik Almlid holder nå en rekke digitale møter med medlemsbedrifter.

Vil forlenge permitterings-regler

– Det som er viktig for oss, er fleksibilitet til å ta ned variable kostnader. De forsterkede permitteringsreglene var bra, men det holder ikke. Disse 20 dagene mener vi må forlenges, sier Fauske i Ekornes.

En del av krisepakken som skal begrense folks økonomiske tap innebærer at permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18.

– Vi må forberede oss på at krisen varer en stund og foreslår at antall dager økes til 30 eller 40, sier Fauske.

Møbelprodusenten, som er en hjørnestensbedrift i Sykkylven, sendte ut permitteringsvarsel til samtlige norske ansatte i midten av mars – 1.000 i tallet.

Fra tirsdag er alle produksjonsansatte hundre prosent permittert frem til påske. Etter påske er planen å kjøre to- og tredagersuke, forteller Fauske.

SER MARKEDET SVIKTE: Øystein Vikingsen Fauske er konserndirektør for HR og Digitalisering i Ekornes.

Hjelp med kostnader er også et av tiltakene bedriftene har hatt behov for, etter at regjeringen 12. mars innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Torsdag kveld ble den såkalte «kontantstøtten» lagt frem, hvor bedrifter kan få dekket en andel av de faste kostnadene.

Enda bedre permitteringsregler, langsiktige planer for reiselivet og en klar strategi fra helsemyndighetene er tiltak som noen av bedriftslederne nå etterlyser.

Permitterer seg selv

– Vi har kanskje enn motsatt utfordring enn mange småbedrifter i dag som har blitt beordret stengt. Vi har et ansvar for å holde oss operative, fordi vi gjennom vår samfunnskritiske virksomhet et ledd i matforsyningen i landet, sier Hege Skogland Mokleiv.

Hun er daglig leder i Permanor. Bedriften driver fryselager for noen av landets største matvareprodusenter.

Ifølge Mokleiv har Permanor en stor andel faste kostnader, blant annet til husleie og strøm.

– Vi er nok ikke blant de bedriftene som har hatt mest akutt behov for hjelp, fordi vi fortsatt er operative. Men det er viktig å forutse hvordan vi må agere fremover, hvis dette blir langvarig. Omsetningen går ned, og blir dette langvarig så raser det fort.

Permanor må kunne opprettholde sin drift, fremholder Mokleiv. Hun viser til at bedriftens fryselager har råvarer liggende til store deler av Vestlandets matproduksjon.

– Vi kan ikke stenge, sier hun.

Selv skal Mokleiv delvis permitteres.

– Det vi gjorde i går var å sende permitteringsvarsel til undertegnede, daglig leder, og administrasjonsleder, på 50 prosent, for å prøve å være forberedt på det som måtte komme i ukene etter påske. Alle andre ansatte har driftskritiske funksjoner, og må være operative.

SAMFUNNSKRITISK FUNKSJON: Permanor driver fryselager for matvarer og blir ledet av Hege Skogland Mokleiv.

Mokleiv sier bedriften, med avdelinger i Haugesund og Brumunddal, er avhengig av den lokale private flyplassen i Haugesund.

– Noen må se til at det kommer noe konkret til de flyplassene som er utenfor Avinor-systemet. Det er ekstremt viktig for næringslivet, både på Haugalandet, men og i Sunnhordland, som bruker den flyplassen i tillegg til Flesland.

Permanor-sjefen sier også at det kommer et punkt hvor penger i seg selv ikke kan redde bedriftene.

– Vi er nødt til å få opp aktiviteten igjen i næringslivet. Vi må holde på markedene våre. Det var selvfølgelig veldig viktig at helsemyndighetene igangsatte de tiltakene de gjorde, veldig raskt. Det er alle enige om.

– Men sett at det er like strenge restriksjoner etter påske, må det i alle fall komme tydelig fram en strategi. Hvis det ikke kommer noen lettelser må det være helt tydelig hvorfor det gjøres, og det må være som del av en tydelig strategi fra helsemyndighetene, sier Mokleiv.

Var nesten i balanse

Hanne Norman Berentzen, gründer og eier av Ostehuset, et mathus i Stavanger, forteller at hun og mannen har drevet har drevet virksomheten i 20 år.

Høsten 2018 gjorde Ostehuset en stor investering da en av de tre restaurantbedriftene i konsernet ble flyttet til Norges Bank-bygget i Stavanger.

I forbindelse med investeringen fikk Ostehuset hjelp av banken.

– I 2019 fikk vi absolutt ingen hjelp. Vi måtte krysspante alle bedriftene våre på tvers. De to sunne bedriftene pluss vårt holdingselskap har holdt liv i vår nyetablerte bedrift, sier Berentzen.

Da Ostehuset gikk ut av 2019 var resultatene nesten i balanse for konsernet, forteller Berentzen. Så kom virusutbruddet.

Vis mer Anders Minge (Stavanger Aftenblad)

– Vi var raskt ute med banken, hadde allerede vært i dialog med de for å prøve å få hjelp. Våre virksomheter har omsetning på 65 millioner og 50–60 årsverk, og kvalifiserer ikke til kassekreditt. Det synes vi er rart.

– I møte med banken er dilemmaet at den nyetablerte bedriften kan stå i fare for ikke å få statslån eller krisepakke, dermed vil de to sunne bedriftene stå i fare de også for å gå konkurs på grunn av krysspanten. Det synes jeg er lite bærekraftig, og banken møter seg selv i døren, sier Berentzen.

Bransjen har hatt et stort behov for tiltakspakken som kom på torsdag, ifølge Berentzen.

– En ting er å komme gjennom dette nåløyet, det er første vi skal gjøre. Så er det rotteracet som venter på oss etterpå.

HØY AKTIVITET, ENN SÅ LENGE: Ingvald Torblå er daglig leder i industribedriften Odda Technology, som produserer mye til den globale oljeindustrien.

– Foreløpig full fart

– Her i Hardanger og Odda er det foreløpig smittefritt og full fart i industrien. Men vi vet at flere av de store bedriftene har allerede begynt å få utfordringer med tilgang på råmaterialer, sier Ingvald Torblå.

Han er styreleder i næringsforeningen Hardanger Industri, som representerer industri med 20 milliarder i omsetning. Han er også daglig leder i Odda Technology.

Torblå forteller at mange bedrifter i regionen er bekymret, men at industrien for øyeblikket går bra.

Torblå sin egen bedrift, som produserer mye til den globale oljeindustrien er i ferd med å bli rammet av råvaremangel fordi Italia er stengt ned. Vis mer Odda Technology

– Selv om vi har hatt tidenes ordreinngang de siste ukene, er det sånn at vi er avhengig av inngående råmaterialer fortløpende. Men om ikke store ting skjer har vi nok til å holde bedriften i gang i et par måneder.

Bedriftslederen er opptatt av at hjulene holdes i gang i de store lokomotivene i næringslivet, slik som de statlige som Equinor, Hydro og Statkraft, samt de globale aktørene TechnipFMC, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Det holder i gang svært mange arbeidsplasser rundt om i Norge, fremholder Torblå.

– Lokalt er lokomotivene som Eramet, Tizir, Boliden, Elkem, Noralf og Hydro utrolig viktige, felles er at eierne er veldig opptatt av å holde i gang bedriftene, noe som er veldig bra.

– Det er kompensasjonsordningen fra staten vi ser som det viktigste nå, og at den blir best mulig, sier han.

Selv om mange bedrifter har mye arbeid i dag frykter Torblå at markedet skal stoppe, med permitteringer av ansatte som resultat.

– Om det blir full stopp er det mange bedrifter som vil slite med å dekke faste kostnader i lang tid.

FØR KRISEN: Daglig leder Sindre Mjelva ved Hotel Union i Geiranger.

Ber om «marshallhjelp»

Sindre Mjelva, fjerde generasjons eier og driver av Hotel Union i Geiranger, sier at pakken som dekker kostnader er «avgjørende viktig for å klare å holde skuta gående».

Mjelva forteller at den siste gjesten gikk ut døren 12. mars, og at hotellet sitter med store faste kostnader.

Han sier det norske markedet som man kanskje håper skal komme litt tilbake er for lite sammenlignet med det internasjonale turistmarkedet, som hotellet er avhengig av.

– Vi ser at den internasjonale turismen får problemer ikke bare i år, men også i 2021.

Mjelva etterlyser nå en form for «marshallhjelp» til næringen, altså tiltak og planer som kan virke på lang sikt.

– Det er vel og bra med de pakkene som kommer nå, for å klare å betale leverandørgjeld og penger til ansatte. Men skal du tenke på sikt må du ha et bedre apparat, utdyper han til E24.

Mjelva fortsetter:

– Vi i reiselivsnæringen ser at USA så vidt har begynt på dette. Og USA er toneangivende for hvordan reiselivet fungerer i verden. Faller det sammen totalt vil det ikke bare falle sammen i år. Det blir også neste år, og kanskje helt til 2022.

– Vi mener dette må sees på som et totalt inntektsbortfall. Det er vel og bra at de dekker faste kostnader, men vi kan ikke leve av å få dekket de faste kostnadene våre. Vi kan ikke overleve på sikt på det, sier han.

OPPLEVER BRÅSTOPP: Jon Ola Ystgaard i industribedriften Aludyne.

Full stopp

– Vår opplevelse av året så langt var veldig gode volum. Det var planlagt. De beste månedene vi har hatt i vår historie var de første to månedene i år, forteller Jon Ola Ystgaard.

Han er fabrikksjef hos Aludyne, en Farsund-bedrift som produserer understellskomponenter til europeisk og kinesisk bilindustri

Deretter har det blitt full stopp.

– De kinesiske kundene stoppet i februar, og de europeiske kundene, som er størstedelen av volumet, stanset fullstendig i midten av mars. Vi har per nå nesten ikke salg.

Ystgaard forteller at 95 prosent av de ansatte er permittert.

– Vi forventer at våre kunder kommer til å gjenoppta produksjonen på et tidspunkt. Vi ser at kunden i Kina allerede har startet, og vi forventer at det blir en oppstart, akkurat når vet vi ikke, vi håper på at det skjer i løpet av april, men det blir antagelig sent i april.

Ystgaard sier det viktigste for Aludyne er permitteringsregler.

– At vi er i stand til å permittere uten lang lønnsplikt, og med gode ordninger for våre ansatte.

– Vi tror bilindustrien kommer til å etterspørre komponenter i aluminium. Vi tror at hvis vi kommer ut av dette med en svakere krone enn før, så er det godt for oss. Vi vet at det er konkurrenter som kanskje er svakere enn oss.

– Vi tror på et liv etter corona. Men for oss er det viktig å kunne komme gjennom, så vi har kraft til å utnytte det, om det tar seks måneder eller et år, sier Ystgaard.