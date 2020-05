Stordalens flyselskap ba ansatte akseptere store lønnskutt – advarte om konkurs

Kabinansatte og piloter i Stordalens flyselskap Sunclass Airlines fikk beskjed om at selskapet vil bli slått konkurs dersom de ikke godtok en rekke kutt – blant annet et lønnskutt på 20 prosent.

Petter Stordalens flyselskap Sunclass Airlines vil kutte lønnen til ansatte. Her fra pressekonferansen der Stordalen annonserte kjøpet av reiseselskapet Ving, som Sunclass er flyoperatør for. Vis mer Janerik Henriksson/TT News Agency/NTB scanpix

Publisert: Publisert: 13. mai 2020 17:50

Mandag stemte piloter og kabinansatte i Stordalens flyselskap over om de ville godta kuttforslagene ledelsen har lagt frem for dem.

I forbindelse med fremleggelsen av kuttforslagene, opplyste ledelsen de ansatte om at dersom de ikke godtok store kutt, ville selskapet slå seg konkurs.

Resultatet ble at de ansatte stemte for å godta en rekke kutt for å redde jobbene sine – blant dem et lønnskutt på 20 prosent.

– Vi er alle i samme båt – eller fly, om du vil. Jeg blir også bedt om å gå ned i lønn. Jeg forstår at det er frustrerende, men det er noe vi må gjøre for at selskapet skal overleve, sier kommunikasjonssjef Lisbeth Nedergaard i Sunclass Airlines til E24.

Disse kuttene foreslår flyselskapet 20 prosent lønnskutt for ansatte på lønnsskala A – altså de som har jobbet lenge i selskapet – og 10 prosent for ansatte på lønnsskala B, som har jobbet kortere i selskapet.

Tillegg og kompensasjon for goder som transporttilskudd, taxi og parkering kuttes med 20 prosent.

Diettpenger reduseres med 10 prosent.

Avgangsvederlaget fjernes

Frihelger vinteren 2020/2021 fjernes helt

Frihelger fra sommeren 2021 reduseres med 50 prosent. Vis mer vg-expand-down

Store kutt i konsernet

Kuttforslaget kommer i forbindelse med at Petter Stordalens reisekonsern Nordic Leisure Travel Group (NLTG) skal kutte mellom 20 og 30 prosent av kostnadene sine.

Selskapet består av charterselskapene Ving i Norge og Sverige, Globetrotter i Sverige, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland, flyselskapet Sunclass Airlines og flere Ving-tilknyttede hoteller.

Konsernet har til E24 oppgitt at både coronakrisen og dårlige tider i selskapet i tidligere sesonger er årsaken til at det må kuttes bredt i selskapene.

Sunclass Airlines opererer charterflyginger for NLTGs reiseselskaper, og har rundt 1.200 ansatte. Rundt 150 av disse jobber i Norge.

– Problematisk

Forhandlingene mellom de ansatte og selskapet pågår fortsatt. Kabinpersonalet er organisert i arbeidstagerorganisasjonen Parat.

Forhandlingssjef Turid Svendsen i Parat ønsker ikke å kommentere forhandlingene mens de pågår, men forteller at de på generelt grunnlag er skeptiske til lønnskutt som innsparingsmiddel.

– Vi synes det er problematisk å bruke lønnsnedgang som sparetiltak. For samfunnet er det viktig at folk opprettholder kjøpekraften sin, og et lønnskutt er voldsomt, sier Svendsen.

Les på E24+ (for abonnenter) Mowi-sjefen om skroting av «lakseskatten»: – Veldig gode nyheter

Hun påpeker at Parat forstår at lønnskutt rent unntaksvis kan være en midlertidig løsning for å komme ut av en krise. Det er ikke et midlertidig kutt det nå forhandles om i Sunclass.

Svendsen påpeker også at de generelt mener et lønnskutt forutsetter at også ledere og eiere i selskapet går foran med et godt eksempel og kutter egne lønninger.

E24 har fått innsyn i informasjonen fra Parat som har gått ut til ansatte i forhandlingsprosessen. I disse dokumentene påpeker arbeidstagerorganisasjonen at ledelsen kun ønsker å kutte halvparten av det piloter og kabinansatte bes kutte.

Ifølge kommunikasjonssjef Lisbeth Nedergaard er fortsatt uklart hvor mye ledelsen vil kutte i egne lønninger.

– Det er vi fortsatt i forhandlinger om. Lederne er ansatt på individuelle kontrakter. Lønnen deres er bestemt etter anerkjente standarder og samsvarer med stillingenes innhold og ansvarsområder, sier Nedergaard.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post nora.rydne@e24.no eller sigrid.moe@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4747717685

– Nødt til å snu hver sten

Om ledelsen vil gå ned et bestemt antall prosent i lønn, er derfor uklart. Nedergaard mener likevel lønnskuttet treffer slik at de som tåler det best, bærer den tyngste børen.

– Kravene er laget på bakgrunn av en kartlegging av utgifter og lønninger. Det er blitt sett på mange forskjellige faktorer, herunder lønnsutvikling samt nåværende og forventet fremtidige markedsvilkår for de forskjellige personalgruppene, sier Nedergaard.

Hun bekrefter at de ansatte er blitt informert om at selskapet vil gå konkurs om ikke de ansatte aksepterer et betydelig lønnskutt.

– Den nåværende situasjonen i bransjen er meget alvorlig, og mange flyselskaper har allerede blitt tvunget til å si farvel til tusenvis av medarbeidere. I en periode fullstendig uten inntjening er vi i Sunclass Airlines også nødt til å snu hver sten for å sikre oss at kostnadene holdes nede. Den største utgiften vi har er lønninger, og derfor er vi også tvunget til å be alle medarbeidere om å bidra og være med å sikre at Sunclass overlever, sier Nedergaard.

Les også Stordalen selger forlagene i Sverige og Danmark

Uenige om lønnsnivå

Kommunikasjonssjefen trekker også frem at lønnsnivået til de fleste faggruppene i Sunclass er høyere enn i andre flyselskaper som en av årsakene til at selskapet ser det som nødvendig å kutte i lønninger.

Det bestrider Thorbjørn Meland som er styrerepresentant i kabinforeningen for Sunclass Airlines. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere mens forhandlingene pågår.

– Vi mener vi ligger på nivå med de selskaper vi sammenligner oss med i Norge, skriver han i en tekstmelding til E24.

Ifølge SSBs lønnsstatistikk for 2019 var gjennomsnittlig månedslønn før skatt 90.190 kroner for flygere, og 36.730 kroner for flyverter. Sunclass og Parat påpeker også at det er store variasjoner innad i yrkesgruppene, på grunn av ulike lønnstrinn og tillegg som varierer fra selskap til selskap. Parat ønsker av konkurransehensyn ikke å gå ut med lønnsstatistikk for enkeltselskaper.