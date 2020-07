Stordalens Strawberry har fått 131 millioner i kontantstøtte

Strawberry Group hadde et omsetningsfall på 56 prosent i mars, april og mai.

KONTANTSTØTTE: Petter Stordalen gestikulerte på sedvanlig vis da E24 møtte han under åpningen av Villa Copenhagen tidligere denne måneden. Vis mer Siv Dolmen / E24

Publisert: Oppdatert: 13. juli 2020 11:07 , Publisert: 13. juli 2020 10:44

Gigantkonsernet Strawberry Group går rett inn i toppen som selskapet som har fått mest penger fra statens kompensasjonsordning.

Søndag 12. juli fikk selskapet innvilget til sammen 131 millioner kroner i kontantstøtte, ifølge E24s oversikt over bedrifter som har fått kontantstøtte.

Summen fordeler seg på 48 og 47 millioner kroner i henholdsvis april og mai, mens selskapet fikk 35 millioner kroner for mars.

Til sammenligning har Scandic Hotels fått 129 millioner kroner, noe som gjør det svenske hotellkonsernet til det selskapet som har fått nest mest i kontantstøtte.

Statens kompensasjonsordning for bedrifter har til hensikt å dekke deler av bedriftenes faste uunngåelige kostnader under coronakrisen. Siden ordningen ble satt i drift er det betalt ut over fire milliarder kroner fra ordningen.

Les også I over ti år har Petter Stordalen forberedt seg på en krise – bare ikke denne

Mer enn halverte inntektene

Strawberry Groups inntekter for månedene mars, april og mai endte på 532 millioner kroner, en nedgang fra 1,2 milliarder kroner i samme periode året før.

Det tilsvarer et inntektstap på 56 prosent i perioden.

I de tre månedene hadde Strawberry Group samlede utgifter på 345 millioner kroner.

Strawberry Group eies av Strawberry Holding som igjen eies av Petter Stordalen og hans barn Emilie, Henrik og Jacob. Selskapet eier blant annet Nordic Choice Hotels, samt Stordalens eierandeler i Ving.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Strawberry Group uten å lykkes. Ingen i Nordic Choice Hotels hadde anledning til å kommentere saken.

Vis mer Siv Dolmen / E24

Øker gjelden

Da E24 møtte Stordalen i København i forbindelse med en hotellåpning tidligere denne måneden, uttalte han at de hadde en slags bufferkonto klar for en krise.

– Jaja, det hadde gått så lang tid siden forrige krise. Kriser pleier å komme sånn hvert femte, sjette år. Nå hadde det ikke vært krise siden finanskrisen i 2008. Oppgangsperioden har vært en av de lengste vi har hatt etter krigen. Så vi var forberedt på, og hadde stresstestet for, forskjellige typer krise – bare ikke en krise som innebar stengte grenser og yrkesforbud.

Les også Stordalen har sikret ny milliardhjelp

I tillegg ble selskapet nødt til å ta opp et nytt lån. Storbanken DNB gikk med på å gi et nytt lån på én milliard kroner, samt fornyelser av eksisterende engasjementer.

– De har kjent selskapet gjennom 25 år, og vi har økt lønnsomheten hvert eneste år. Da er det sannsynlig at vi blir lønnsomme igjen, bare vi kommer gjennom krisen. Nå er vi i prinsippet finansiert gjennom krisen, sa Stordalen.

Han opplyste samtidig at de ikke trodde hele bufferkontoen på to milliarder kom til å ryke i forbindelse med krisen, men kunne ikke gi noe svar på hvor mye som vil bli brukt på å redde konsernet

– Du spør om hele ryker, og det tror jeg ikke. Men jeg vet ikke hvordan høsten blir, om myndighetene sier at nå kan vi begynne å ha konferanser igjen, eller når Sverige får kontroll slik at svensker kan reise til Norge og omvendt, sa Stordalen.