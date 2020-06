Spår konkursbølge etter årets verste uke: – Svært alvorlig

Forrige ukes konkurstall var de verste i 2020. Partner Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair forventer en «ekstrem økning» i tallene.

SKATTEETATEN ER TILBAKE: Hvalsafariselskapet Wild Seas i Tromsø er blant selskapene som ble begjært konkurs av det offentlige i mai. Inkassoselskapet Fair forventer en konkursbølge etter at Skatteetaten startet å slå selskaper konkurs igjen. Vis mer Krisztina Balotay Photography

Publisert: 1. juni 2020 13:52

– Det har vært en tøff tid, sier styreleder Toan Quoc Tieu i Bergens-restauranten Matbørsen.

Matbørsen var én av 107 bedrifter som gikk konkurs bare i forrige uke.

Det gjør uke 22 til den verste uken i skifteretten i 2020, ifølge tall fra inkassoselskapet Fair. I løpet av samme uke i fjor var det kun 60 konkurser.

– Uken markerer dermed starten på en lenge varslet konkursbølge over norsk næringsliv, men som har latt vente på seg fordi Skatteetaten har holdt igjen på konkursbegjæringer, sier Fair-partner Christian Aandalen.

– Forventer «ketchup-effekt»

Antallet konkurser i 2020 ligger fortsatt under antallet i 2019. Mai-tallene ligger også seks prosent lavere enn i fjor, men fire av ti konkurser i mai kom i forrige uke alene.

De neste ukene forventer Aandalen i Fair å se en «ketchup-effekt» i konkurs-tallene fordi Skatteetaten har begynt å slå selskaper konkurs igjen.

– I forrige uke kom Skatteetaten i gang igjen. Det fikk et voldsomt utslag, med en 78 prosent økning fra i fjor, sier Aandalen.

Partner Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair. Vis mer Fair Group

– Ekstrem økning

Han sier at Skatteetaten normalt sender i snitt 50 insolvente selskaper til skifteretten hver uke.

– Hvis du hadde lagt på 200 konkurser ekstra i april og mai, ville tallene vært helt grusomme og de verste på mange år. Den underliggende veksten i konkurser er kjempehøy, sier Aandalen.

– Hvis ketchup-effekten faktisk kommer, vil tallene fremover da bli «grusomme»?

– Det ville vært en ekstrem økning og svært alvorlig.

På toppen vil mange selskaper slite med å betale to terminer med moms samt feriepenger i juni.

– Stadig mer alvorlig

Aandalen påpeker også at konkursene i 2020 har blitt stadig mer alvorlige.

– Selskapene som går konkurs nå er dobbelt så store som i fjor. Og konkursene rammer flere ansatte, sier han.

Han trekker frem konsertleverandøren Bary, som gikk konkurs til tross for å ha mottatt betydelig kontantstøtte.

– Bary var i utgangspunktet et solid selskap som bukket under. Det var drevet på en sunn måte. Når selskaper som egentlig har livets rett går konkurs, er det egentlig ganske kritisk fra et makroøkonomisk perspektiv.

Virke: – Kommer nok flere konkurser

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har også lagt merke til økningen i konkurser.

– Om det kommer en ketchup-effekt vil ikke jeg uttale meg om, men det kommer nok flere konkurser som følge av corona generelt, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er to grunner til det. For det første er det en del bedrifter, særlig innen kultur og reiseliv, som ikke klarer å se når de er i gang igjen. Bary er et nylig eksempel på dette. For det andre er det en del bedrifter som hadde dårlig kapitalisering før coronakrisen som sliter i tøffe tider.

– Har skattemyndighetenes pause gitt et falsk bilde av tilstanden i norsk økonomi?

– Nei. Jordskjelvsdagen 12. mars var helt ekstraordinær. Ting stoppet helt opp. Utsettelsene fra myndighetene har derfor vært helt nødvendige, sier Horneland Kristensen.