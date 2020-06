Bakeri- og fastfood-kjøp øker kraftig drevet av den eldre garde

Selv om noen bransjer fremdeles er lammet av coronakrisen, er andre nå på vei ut av dvalen.

Sakte, men sikkert bruker nordmenn penger på andre ting enn dagligvarer, og forbruket vender stadig nærmere normaltilstanden. De siste ukene har kjøp av bakeri- og hurtigmat vokst raskt. Vis mer Berit Roald

Sindre Hopland

Caroline Boman Grundekjøn

Publisert: Publisert: 9. juni 2020 17:15

Samtidig som det tar noe lengre tid for restaurantene å komme tilbake til omsetningsnivåene før krisen, så er kategorien hurtigmat- og bakerier tilnærmet lik nivåene i fjor på denne tiden av året.

Fra bunnivået i uke 12, rett etter at landet stengte ned, har omsetningen økt med 130 prosent.

– Det er spesielt bakerier og konditorier som har bidratt til den positive utviklingen innen bransjen, og vår hypotese er at flere av disse aktørene har klart å opprettholde drift gjennom krisen, sier Ine Oftdahl, direktør for datatransformasjon i DNB, som følger tallene tett.

Hun tror utviklingen vil fortsette de neste ukene.

Bekrefter trenden

– Ting endrer seg ganske fort nå, så det stemmer at det har tatt seg godt opp igjen de siste ukene.

Det sier eier av et av landets eldste bakerier, WB Samson, Morten Samson, som bekrefter E24s oversikt som viser at bollene flyr ut av bakeriene i en helt annen fart enn for bare få uker siden.

– Når forventer dere å være tilbake til normale tilstander?

– Vi tror vi er tilbake på normale nivåer når ferien er over, sier Samson og fortsetter:

– Så lenge vi ikke får noen ny oppblomstring så er vi optimistiske.

Reidun (70) fra Gudbrandsdalen er en av dem som bidrar til bakeriveksten. Hun nyter kaffe og en god baguette på Kafé i Oslo mens hun venter på mannen som er hos tannlegen.

– Jeg synes det er hyggelig å gå på cafè. Særlig liker jeg å se på menneskene rundt meg, sier 70-åringen.

Hun skryter av Espresso House som nå serverer maten i poser i stedet for på tallerkner.

– De er veldig flinke på smittevern her i Oslo.

Reidun nyter bakevarer på Espresso House i Oslo. Vis mer Caroline Boman Grundekjøn

– Oversikten lyver litt

Morten Samson mener likevel at tallene over korttransaksjoner ikke viser hele sannheten.

– Disse tallene kan nok lure deg litt fordi vi ikke har kontantbetaling akkurat nå, slik vi hadde før krisen. Dermed er nok nivået samlet sett lavere selv om korttransaksjonene er tilnærmet likt som før krisen, sier han.

Det tradisjonsrike bakeriet har mottatt 945.656 kroner i kontantstøtte for mars måned.

– Kontantstøtten har vært viktig for oss, da vi har holdt mange av utsalgsstedene åpne gjennom hele krisen, også de som det ikke lønte seg å holde åpent.

Ifølge den siste oversikten fra Brønnøysund har WB Samson over 400 ansatte, hvor svært mange har blitt permittert under krisen.

Eier Samson sier selskapet har tatt en del permitterte tilbake, men at det er mange som fremdeles er ute.

– Er årsaken til at dere tar tilbake folk behov for å holde kostnadene nede eller at etterspørselen er høy nok til å oppbemanne igjen?

– Kostnadsbildet må tilpasses etterspørselen. Etterspørselen er lavere, men også endret. Færre sitteplasser grunnet avstandsregler gir endring i hva som etterspørres.

Konserndirektør i WB Samson, Morten Samson (67), pusser støv av sommerjobben som brødkjører fra 1960-tallet, og har begynt med hjemlevering under coronakrisen. Vis mer Dan P. Neegaard

Eldre i Oslo drar opp tallene

Oftedahl sier at Oslo har vært den store «bakerivinneren» i statistikken, og er bare tre prosent bak fjoråret, ifølge tallene E24 har fått tilgang til.

Andre byer står det fremdeles dårlig til i, som for eksempel Trondheim som fremdeles ligger 18 prosent bak fjoråret.

Transaksjonstallene viser at det er den noe eldre garde, spesielt de som er mellom 50–70 år som drar opp bakeritallene.

Ser man i påsken, som for mange ble ferie i byen, lå bakerikjøp i Oslo 40 prosent over fjoråret blant dem mellom 50–59 år.

Samson sier det for øvrig ikke er tilfellet hos dem, og sier kjøpene er jevnt fordelt utover aldersgruppene.