Hyttebygger i Gudbrandsdalen trodde de skulle bli enige – går rettens vei om navnet Vy: – Det viste seg å være taktikkeri

NSBs plutselige navneendring i fjor ble mottatt med forhåpninger om minnelig løsning. – Viste seg å være taktikkeri, sier Leve Hytter-sjefen nå.

Vy ble til Vy over natten i mars i fjor. Da trodde Arve Noreng (innfelt) i Leve Hytter fortsatt at de skulle komme til en enighet. Vis mer Foto: Frode Hansen, VG

Publisert: Publisert: 18. juli 2020 12:33

Det er ingenting som tyder på at partene klarer å unngå rettssak, ifølge daglig leder Arve Noreng i Leve Hytter.

Han så til slutt ingen vei utenom å saksøke transportkonsernet, som i mars i fjor overrasket mange ved å endre navn fra NSB til Vy. Det bekrefter Noreng overfor E24.

Navnet Vy var allerede i bruk av flere aktører, blant annet Leve Hytter, som i over seks år har produsert hytter basert på grunnmodellene Vy Standard, Vy med hems og Vy med underetasje.

Én million til kommunikasjonsselskap

Vy med skinner og lokomotiv var på sin side presset på tid, og fikk i siste liten eiendomsinvestor Anders Buchardt til å gi fra seg rettigheten til bruken av Vy. Buchardt hadde valgt navnet for sitt kommende leilighets- og hotellprosjekt i Hemsedal.

I etterkant av navneendringen inngikk konsernet også et forlik med Vy Communications, hvor sistnevnte skulle få én million kroner innen desember i år for å endre navn. Det skrev Finansavisen i desember.

For hyttebyggeren i Gudbrandsdalen, Arve Noreng, ble historien en annen. Han kan vise til patentregistreringer fra 2017, men da NSB ble til Vy, var Noreng og NSB fortsatt i forhandlinger.

Den gangen ble de bare enige om å bli enige i etterkant. Nå er tonen en helt annen.

– Det viste seg å være taktikkeri fra NSB sin side. De lot som vi var i dialog og kjørte over oss. Plutselig fikk vi bare en telefon om at «nå har vi skiftet navn».

– Vi var jo i forhandlinger og tonen var god. Vi var enige om å bli enige. Men for en stor aktør som dem var det veldig lett bare å overkjøre.

Nå er dialogen fraværende, forteller Noreng, som ikke vil gå inn på hvor stort kravet fra Leve Hytter beløper seg til. Han legger likevel ikke skjul på at det er betydelig større enn det Vy Communications fikk.

– Blir belastet navn

Noreng mener det blir ødeleggende for merkevaren å skulle hete det samme som transportkonsernet.

– Vi skal nå ha en hytte som heter «NSB-hytta». De ødelegger en merkevare vi har brukt så mye ressurser på å bygge opp. Vy blir jo et belastet navn etter hvert, på samme måte som NSB var. Det blir koblet til å være upresise og ikke ha gode priser.

– Det blir ikke veldig velklingende å hete Vy-hytta. Etter hvert som de roter det til vil det bli et belastet navn, sier Noreng.

Rettssaken er berammet i Oslo tingrett 14. september, og det er satt av tre dager til saken.

– Det er synd, men sånn er det. Vi er bare nødt til å kjempe for noe som er så viktig som dette, for vårt vedkommende. Det betyr mye for oss. Vi registrerte navnet fordi vi visste at vi skulle bruke mye energi på det. Å bli fraranet navnet på denne måten kan vi ikke leve med.

Vygruppen kommenterer ikke

At Noreng kom til å ende i retten mot Vy, ble først omtalt av Finansavisen i desember i fjor. Den gangen uttalte Vygruppenss kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage at de ikke kunne kommentere saken, fordi de ikke hadde mottatt søksmålet. Det kan de heller ikke nå.

– Vi kommenterer ikke pågående saker, skriver Schage i en SMS til E24.

I mars i fjor sa daværende NSB at årsaken til at de ikke gjorde noen avtale med Leve Hytter på forhånd av offentliggjøringen, var at hytteselskapet har registrert navnet innen kategorien «arkitektur».

Noreng mener imidlertid det handler om mer enn produktklasser.

– Det handler om markedsføringsloven og. Men det vi synes er verst er at de utviser så lite respekt for skikk og bruk, rett og slett, sier Noreng.

