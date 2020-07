Stordalen selger Stockholm-hotell for 1,54 milliarder

Petter Stordalens Strawberry Forever selger eiendommen som huser Clarion Hotel Amaranten til eiendomsutvikleren NREP.

Vis mer Åserud, Lise / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 22. juli 2020 17:04 , Publisert: 22. juli 2020 16:42

Det bekrefter Stordalen selv i en pressemelding.

Kjøpesummen beløper seg ifølge meldingen til 1,5 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,54 milliarder norske kroner.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte salget i Norge.

– Eiendommen var egentlig ikke til salg, men det er vanskelig å takke nei til en handel når kjøperen er seriøs, kapitalsterk og har en tydelig utviklingsplan for bygningen, skriver Petter Stordalen i en pressemelding.

Eiendommen kommer til å fortsette å utvikles, blant annet gjennom energieffektivisering og modernisering, heter det videre.

– Dette er bra for Nordic Choice Hotels, det er bra for beboerne på Kungsholm og det er bra for hotellets gjester, ettersom hotellet allerede i 2021 vil bli oppgradert, sier Stordalen.

Salget innebærer kun eiendommen, og Choice vil fortsatt drive hotellet.

Investeringsdirektør Marianne Hoffman i NREP omtaler kjøpet som en «attraktiv mulighet til å skape langsiktig verdi for alle involverte parter».

– Vi vil gjøre hotellet enda bedre å drive for Nordic Choice Hotels og for gjestene å bo i, men også ut fra et bærekraftsperspektiv. Derfor har vi allerede planlagt renovasjoner og energieffektiviserende løsninger som skal forbedre både eiendommen og hotellopplevelsen, sier hun i meldingen.

Hotellet, som måler 19.000 kvadratmeter, har 461 rom og ligger på Kungsholmen sentralt i Stockholm. Det er ett av fem hoteller i porteføljen til Stordalens Strawberry Forever.

Selskapet eier og forvalter, inntil dagens salg, næringseiendom til en verdi av 6,2 milliarder kroner, heter det på nettsidene til Strawberry.