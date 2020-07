Rekordår for Thomas Giertsen - dro inn 35 millioner på Feelgood-salg

Thomas Giertsen fikk inn om lag 35,3 millioner kroner på salg av aksjene sine i produksjonsselskapet Feelgood. I fjor satt komikeren igjen med 33,5 millioner kroner på bunnlinjen i ett av sine selskaper.

Komiker, skuespiller og produsent Thomas Giertsen solgte seg ut av Feelgood i fjor for rundt 35,3 millioner kroner. Vis mer Frode Hansen, VG

Tidligere i år ble det kjent at komiker Thomas Giertsen i løpet av fjoråret hadde solgt seg helt ut av produksjonsselskapet Feelgood Scene Film & tv som står bak suksesser som «Helt Perfekt» og «Hvite Gutter».

Salget ga klingende mynt i kassen for Giertsen. I fjor kunne komikeren notere seg inntekter på til sammen 35,8 millioner kroner, viser årsregnskapet i hans heleide selskap Egeberg Holding.

22,7 millioner av inntektene skal være gevinst på Feelgood-salget.

Antas det at Giertsen fikk samme pris på Feelgood-aksjene han har gjennom sitt andre selskap Lonistar, som han da ville fått 12,6 millioner for, ender sluttsummen på 35,3 millioner kroner for hele Giertsens andel av Feelgood.

Dagens Næringsliv omtalte Feelgood-gevinsten først, mens Finansavisen var først ute med Giertsens regnskap.

Reinvesterer i morselskapet

Giertsen opplyser i en tekstmelding at deler av gevinsten reinvesteres i selskapet som kjøpte Feelgood-aksjene hans, danske Monday.

Selv om han nå er ute av eierskapet i produksjonsselskapet vil han fortsette som kreativ leder i selskapet.

– Jeg jobber fortsatt i Feelgood. Jeg liker så godt de som jobber der, samt at det er det faglig sterkeste miljøet med tanke på den type prosjekter jeg driver med - både på scene og skjerm, skriver Giertsen i en melding.

Aktiv på børsen

Også på børsen håvet komikeren inn penger i fjor. Balanseregnskapet viser en bokført verdi på 26,2 millioner kroner på aksjeinvesteringene, og en avkastning på 6,5 millioner på investeringene.

I aksjonærregisteret stod han ved utgangen av fjoråret oppført med aksjer i blant annet B2Holding, Bank Norwegian-eieren Norwegian Finans Holding, Kahoot og Protector Forsikring.

Årsresultatet i selskapet endte på 33,5 millioner kroner, det høyeste noensinne for Giertsen-selskapet.

Gradvis solgt seg ned

Giertsen startet produksjonsselskapet i 2003, og eide frem til 2010 majoriteten av aksjene i selskapet, med en eierandel på 74 prosent.

Produksjonsselskapet har vokst til å bli et av Norges største innen underholdning og humor, og har stått bak tv-suksesser som «Helt perfekt», «Hvite Gutter», «Praktisk info med Jon Almaas» og «Brille».

I 2010 kjøpte Sony Music Norge 51 prosent av aksjene, og Giertsen solgte seg ned til en eierandel på 38,6 prosent. Med salget på 35,3 millioner verdsettes Feelgood til 91,5 millioner kroner.

I 2017 kjøpte Monday Productions Sonys aksjer i selskapet. Med fjorårets kjøp av Giertsens aksjer er Monday eneeier i Feelgood.

