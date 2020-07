Milliardtap for Ryanair: Frykter ny smittebølge i høst

Flyselskapet melder om et tap på 185 millioner euro, eller rundt 2 milliarder kroner, i andre kvartal.

27. juli 2020

Ryanairs omsetning falt med 95 prosent til 125 millioner euro i perioden april til juni.

I samme kvartal i fjor leverte selskapet et resultat etter skatt på 243 millioner euro. Passasjertallet endte på en halv million i juni, et fall på 99 prosent sammenlignet med juni 2019.

– Regnskapsåret 2021 vil bli veldig utfordrende for Ryanair-gruppen. Det er umulig å forutsi hvor lenge covid-19-pandemien vil vare, og en andre bølge med covid-19-smitte over Europa sent i høst (når den årlige influensasesongen starter) er vår største frykt nå, skriver Ryanair i resultatrapporten.

Gitt usikkerheten rundt pandemien vil ikke Ryanair gi noen guiding for hele sitt regnskapsår, som går fra mars til mars. Men selskapet venter et mindre tap i andre kvartal, etter at det gradvis begynner å sette flere ruter i drift.

Selskapet venter å frakte rundt 60 millioner passasjerer i sitt regnskapsår 2021, fra 149 millioner året før. Selskapet sier at det vil komme ut av krisen med langt lavere kostnadsnivå. Dette vil være viktig for å tilby lave priser fremover.

- Vi venter å drive rundt 40 prosent av våre normale juli-flyginger, stigende til om lag 60 prosent i august og forhåpentligvis 70 prosent i september, skriver Ryanair.

Gjentar kritikk mot statsstøtte

Ryanair gjentar også kritikken mot statsstøtten til mange flyselskaper. I Norden har selskaper som Norwegian og SAS fått håndsrekninger fra staten. Ryanair påpeker at EU-selskaper som Flybe, Germanwings, Level og Sun Express har blitt stengt etter krisen.

– Dette har utløst en flom på mange milliarder i ulovlig statsstøtte fra EU-regjeringer til egne flyselskaper inkludert Alitalia, Air France/KLM, Lufthansa, SAS, TAP og andre, skriver Ryanair.

- Denne ulovlige statsstøtten vil vri konkurransen og tillate ikke-bærekraftige nasjonale selskaper til å selge til under kostnadene i årevis, skriver selskapet.