Utvider sinkverket i Odda og investerer over syv milliarder

Prosjektet kan gi en økning i produksjonskapasiteten på 75 prosent.

Smelteverket i Sørfjorden i Odda skal i løpet av de neste årene utvides for flere millioner. Vis mer byoutline Tor Høvik (arkiv)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Det svenske konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS, skriver Hardanger Folkeblad.

Investeringen utgjør totalt 700 millioner euro, og vil være fullført innen utgangen av 2024, skriver avisen.

– Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie, sier konsernsjef Mikael Staffas i en pressemelding.

– En fantastisk mulighet for å utvikle Boliden Odda, sier administrerende direktør Helene Seim til Hardanger Folkeblad.

Odda-ordfører Roald Aga Haug (Ap) er svært fornøyd med nyheten. Vis mer byoutline Rune Sævig (arkiv)

Flagget til topps på rådhuset

Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap) jubler over nyheten.

– Dette er helt fantastiske nyheter. Vi har egentlig ventet på det i flere år, og den siste tiden har det kommet bedre og bedre signaler. I dag har vi heist flagget til topps på rådhuset, og gleder oss veldig stort sammen med alle de ansatte på sinkverket og egentlig hele Ullensvang kommune, sier Haug til BT.

Han påpeker at hele virksomheten for rundt ti års tid siden sto i fare for nedleggelse, og mener hardtarbeidende ansatte nå er å takke for at den i stedet utvides.

– Det er deres innsats som gjør at de nå blir prioritert i Boliden-konsernet, sier Haug.

Byggingen av blant annet en ny røsteovn, nytt svovelsyreanlegg og elektrolysehall vil sende hundrevis av nye arbeidstakere til Ullensvang i årene utbyggingen pågår. Dette vil ikke nødvendigvis utløse mange nye arbeidsplasser i kommunen, men ordføreren mener tilstedeværelsen vil være positiv for annet næringsliv i Odda i denne perioden.

I tillegg regner han med at det blir flere titalls nye permanente jobber på sinkverket.

– Det er rundt 330 årsverk i dag. De effektiviserer jo, så hva det blir til slutt, vet vi jo ikke, men det har tidligere vært snakket om 60–70 nye årsverk. Jeg venter uansett en betydelig økning i antall arbeidsplasser, sier ordføreren.

– Skal ikke bli sovepute

Han påpeker at Ullensvang har svært lav arbeidsledighet, og har slik sett godt håp om at utvidelsen på Boliden gjør at flere kommer flyttende til kommunen.

– Dette skal ikke bli noen sovepute. Vi må sørge for at det fører til netto tilflytting. Det vil igjen utløse nye arbeidsplasser andre steder. Det er enorme utviklingsmuligheter innenfor vannkraft og små og mellomstore bedrifter i kommunen, sier Haug.

Kommunestyret har nylig satt av penger til å utvikle et tomtefelt som kan gi 70–100 boenheter, sier ordføreren.

– Og flere felter er på gang.

Har fått støtte av Enova

Utvidelsen betyr et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, og innebærer økt grad av digitalisering og automatisering, ifølge konsernet.

I juli 2020 fikk sinkverket innvilget støtte på 341 millioner kroner fra statlige Enova for å ta i bruk ny produksjonsteknologi.

Den gang sa administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, at han var imponert over prosjektet, som kan gjøre sinkverket til verdens mest energieffektive.

Økning på 75 prosent

Boliden Odda har i dag en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn sink. Det nye prosjektet vil føre til at Odda i fremtiden kan produsere 350.000 tonn sink i året.

Da smelteverket fikk innvilget Enova-støtte i fjor uttalte administrerende direktør i Boliden Odda, Helene Seim, at prosjektet vil kunne få betydning for bemanningen.

– Vi vil automatisere, men samtidig øke produksjonen. Vi vil i hvert fall ikke redusere bemanningen, sa Seim.