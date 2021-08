Rekordhøye besøkstall i Dyreparken i juli: – Har ikke sett maken

Etter permitteringer og stor usikkerhet, endte fjoråret veldig godt for Dyreparken i Kristiansand. 2021 er trolig enda bedre.

For å unngå store ansamlinger av folk innførte fornøyelsesparken forskjellige inngangstider for gjestene i fjor. Det har vært en suksess, ifølge sjefen.

Publisert: Publisert: I dag 19:53

– Vi har drevet godt, og har hatt høye besøkstall, i mange år. Men det som har skjedd nå, har vi ikke sett maken til. Flere har gått fra å kanskje ta en tur hit annethvert år, til å komme hvert år eller flere ganger i året, sier Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken i Kristiansand.

Coronakrisen har gått fra å være kritisk for fornøyelsesparken, til å bli en svært innbringende periode.

Våren 2020 hadde de 170 permitterte, rundt 1.000 sommeransatte som de ikke visste om de kunne gi jobb til og 200 skuespillere som ventet på svar på om de kunne få jobbe i parken.

Men samlet besøkstall for 2020 havnet bare litt under året før. Det var 913.437 besøkende i fjor, mot 1.009.164 året før.

Beste juli noensinne

Allerede nå mener Dyreparken-sjefen at tallene for høysesongen i 2021 tyder på et enda bedre år.

– Vi hadde over 427.000 besøkende i juli. Det er beste julitallet noensinne. I fjor var det rundt 370.000 i juli, sier Aamot.

Dyreparken-sjef Per Arnstein Aamot.

Årsregnskapet viser at omsetningen i 2020 ble på 379,9 millioner kroner, 15,1 millioner kroner over året før.

Årsresultatet endte på 33,26 millioner kroner, ned fra 37,5 millioner året før.

«Årsresultatet som helhet gjenspeiler i liten grad de betydelige svingningene i aktivitet og omsetning coronapandemien har forårsaket gjennom året», står det i årsberetningen.

Coronatilskudd

De var ett av selskapene som fikk tilskudd for å dekke omsetningsfallet, noe som gjorde at de kunne ha en liten stab på jobb gjennom våren.

Tall fra E24s coronaspesial viser at Dyreparken Utvikling fikk innvilget støtte for mars, april og mai i fjor, på til sammen over 11,8 millioner kroner.

Ifølge årsberetningen tok de som ikke var permitterte frivillig lønnskutt.

– Det så dystert ut i april. Vi var rett og slett redd for Dyreparkens eksistens. Men så klarte vi heldigvis å gjennomføre en nokså normal sesong, tross mange begrensninger og regler, sier Aamot, som legger til at det var et voldsomt besøkstrykk fra gjester som ikke kunne reise til utlandet.

– Vi var usikker på om vi kunne klare et høyere besøksvolum med smitteverntiltakene, men vi evnet å snu oss raskt og klarte det, sier Aamot.

Kaptein Sabeltann-forestillingen måtte gjøres om for å møte coronarestriksjonene i 2020.

Inngangstid

Han forteller at spesielt ett av tiltakene har vært så vellykket at det trolig forblir slik etter pandemien er over.

Når gjester kjøper billetter, får de også en inngangstid. Det betyr at de får et gitt tidspunkt de kan gå inn i parken.

– Tidligere har det vært noen tusen i kø når vi åpner klokken 10 om morgenen. Nå har vi unngått køer og store folkeansamlinger der det vanligvis har blitt mye folk, sier Aamot.

Vis mer byoutline Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

I tillegg måtte de blant annet gjøre om på den populære Kaptein Sabeltann-forestillingen, slik at den fikk nytt sceneområde og flere ansatte som sørget for å ivareta smittevern.

De har også utvidet åpningstiden med tre timer, for at gjestene skal få nok tid i parken.

Aamot har tro på at høsten også blir god for parken, men sier at uforutsigbarheten nok en gang er stor.

– Vi gleder oss over at det har gått så bra nå, men er spent på neste år. Ingenting vokser inn i himmelen. Men vi skal sørge for å utvikle oss, og fortsette å være et konkurransedyktig alternativ til utenlandsferier, sier Dyreparken-sjefen.