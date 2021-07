Green Mountain-salget: – Viser hvilke verdier man kan skape

Direktører i både Abelia og IKT-Norge mener salget av det norske datasenterselskapet er den største transaksjonen av sitt slag i Norge.

Fredrik Syversen tror ikke Norges posisjon i datasenterverden endres over natten. Vis mer byoutline Veslemy Vraskar/IKT-Norge

Mandag kom meldingen om at Smedvig-selskapet Green Mountain selges til The Azrieli Group for 7,6 milliarder kroner.

– Det er nok den største transaksjonen av datasenterselskap i Norge, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Han legger til at det ikke er så mange selskap som er solgt i Norge ennå, så han «kan ikke skjønne noe annet» enn at milliardsummen setter rekord.

Slik Syversen leser pressemeldingen fra Azrieli-gruppen er ikke kjøpet en ren finansiell investering for dem, men mer en strategisk.

Salget ser han på som en anerkjennelse av verdiskapingen i Norge på feltet.

– Det er et selskap som er ledende på sitt område, og viser hvilke verdier man kan skape, forteller han og mener det kan inspirere andre til å ønske å investere i samme bransje.

Berømmer Smedvig for investeringen

Selv om han tror mange gjerne skulle sett at norske eiere ble med videre, tror ikke Syversen at det er avgjørende for bransjen.

– Det er en bransje som er veldig avhengig av strøm og landfaste ressurser som krever at du er i Norge, utdyper han.

Oppstarten av datasentre er også kapitalkrevende, ifølge Syversen, som skryter av at Smedvigs investering i selskapet.

– Man må berømme de for å ha investert over tid og virkelig vært med på å sette Norge på datasenterkartet, sier han.

Likevel tror ikke Syversen at Norges posisjon i datasenterverden vil endres «over natten».

– Jeg tror ikke det blir bonanza på grunn av dette, bare et eksempel på at det lønner seg å investere, sier han.

Green Mountain AS Ble etablert i 2009, og har senere ekspandert i de gamle Nato-hallene på Hodne på Rennesøy. I tillegg har det blitt startet nye avdelinger på Rjukan og i Oslo. Over 90 prosent av aksjene i selskapet er eid av Smedvig Eiendom. Green Mountain har vært i sterk vekst med en firedobling av omsetningen de siste tre årene. Vis mer vg-expand-down

– Viser hvilke enorme verdier datasentre skaper

Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, sier at oppkjøpet så vidt han bekjent er det største salget av datasenter i Norge.

– Det viser hvilke enorme verdier datasentre skaper, og hvor utrolig riktig det har vært for både næringslivet og politikere å satse på datasentre i de årene som ligger bak oss, sier han om hva salget betyr for datasenterbransjen i Norge.

Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, mener salget av Green Mountain viser hvilke enorme verdier datasentre skaper. Vis mer byoutline Ilja C. Hendel/Abelia

Norge har flere fortrinn for datasentervirksomhet, ifølge Widme. Han peker på at det er god tilgang på rimelig strøm, kaldt klima og stabilt politisk styre, blant annet.

– Når en så stor aktør som Azrieli group investerer så store beløp i Norge tenker jeg det viser det norske samfunnet at Norge har en viktig posisjon, forteller Widme.

Nå oppfordrer han politikere og byråkrater i Norge til å få mest mulig ut av den posisjonen i årene fremover. Han gir honnør til de som startet Green Mountain, og mener at salget befester Norges posisjon som datasenternasjon.

– Da må vi som nasjon sørge for at den strategien som har blitt lagt blir videreført og videreutviklet sånn at Norge nettopp greier å hente størst mulig verdi ut, sier han.