Reitan starter storby-butikk

Rema-eierens nye butikkonsept skal være en mellomting av dagligvarehandel og kiosk. – Det finnes et gap mellom de største 7-Eleven-utsalgene og Rema 1000-butikkene.

NY BUTIKK: Ole Robert Reitan sammen med daglig leder i det nye Reitan-konseptet Innom, Havva Kara

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Innom er navnet på det nye konseptet som åpner sin første butikk på Grünerløkka i Oslo denne uken.

– Er det mest dagligvare eller mest kiosk?

– Det er en hybrid. Midt imellom, sier Reitan-eier Ole Robert Reitan som møter E24 i lokalet som blir den første Innom-butikken i Norge.

– Vi må tilpasse oss stadig mer innflytting til byer. Folk kjører ikke like mye bil, man vil ha ting tett på der man bor. Det er en del makrotrender som gjør at vi kan treffe godt med dette, fortsetter Reitan-toppen.

Om butikkene i Oslo slår an, blir det Innom-butikker å finne i de største byene i Norge, og med tiden i Danmark og Sverige.

– Det er ikke ofte Reitan lanserer nye konsepter helt fra scratch?

– Nei, kanskje det var på tide?

– Og historisk, så er det de gangene vi har funnet på noe nytt vi har fått store løft, forklarer Reitan.

Frykter ikke kannibalisering

Frem til nå har Rema 1000 vært Reitans eneste dagligvaresatsing, men eieren selv har ingen kvaler med å starte en ny merkevare utenfor Rema.

– Personlig har jeg ingen følelser knyttet til det. Det gir oss rom og frihet til å leke med sortiment og vi kan teste mer.

– Men frykter dere kannibalisering mot Rema 1000, 7-Eleven og Narvesen?

– I Reitan har vi aldri diskutert kannibalisering, det er livsfarlig, sier Reitan og legger til:

– Hvis vi skal begynne å ta hensyn til oss selv, da er man på gal vei.

BYFOLK: Både Ole Robert Reitan og Innom-sjef Havva Kara bor i Oslo, og tror det er tusenvis av mennesker i Oslo det nye konseptet er skreddersydd for.

Hipsterbutikk

– Hvis kundene liker det de ser i Innom, så kommer det flere butikker fortere enn fy, parerer Innom-sjef Havva Kara, som har ti år bak seg i Rema-systemet.

– Havva har fått carte blanche til å bygge kjede hvis vi lykkes her, smiler Reitan.

Med eget bakeri, varmmat, egen ferskpresset juice og økologiske grønnsaker i tillegg til rundt 3.000 varelinjer, er målet å få fenge de hippe byfolkene.

– Skikkelig hipsterbutikk?

– Ja!

Noe av inspirasjonen kommer fra lignende konsepter i utlandet, Reitan selv nevner Amazon-eide Whole Foods som et av flere eksempler.

Kara forklarer at de har lagt seg på samme prislinje som Rema-butikkene, og med tiden skal også Innom drives av franchisetagere.

Den daglige lederen påpeker også at det er enkelte produkter som ikke blir med videre i Innom, og gir et eksempel.

– Maizena utjevner solgte vi i Rema-butikken som var her tidligere, og det kjøper ikke folk i dette området. Vi solgte åtte stykker på et helt år i denne butikken. Det blir for eksempel heller ikke mulig å kjøpe store stykker fryst kjøtt, ting som tar mye hylleplass.

Det som i handelsbransjen kalles convenience, som litt forenklet kan kalles kioskdrift, har de siste årene hatt utfordringer med å skape vekst, men Innom skal ifølge Reitan ikke erstatte andre konsepter.

– Det er ikke noen i convenience-virksomheten som er litt bekymret for at dette blir de nye kioskene i fremtiden?

– Nei, alt vi lykkes med her, kan rappes til Narvesen og 7-Eleven, sier Reitan.

SYKKELSJEF: Ole Robert Reitan sykler til jobb ved Reitans hovedkontor på Ensjø. Her sammen med Innom-sjef Havva Kara.

Bra for børsnoteringen

Reitan er ikke den eneste av de tre store dagligvareaktørene som satser på nye konsepter i disse dager. Erkerivalen Norgesgruppen har lansert nye kjeder for å slå tilbake mot aktører som Normal og Europris, som stjeler kunder fra dagligvarebransjen – inkludert Rema 1000.

– Er det ikke mer prekært å ta tilbake markedsandeler fra Normal og Europris?

– Hvem sier at vi bare gjør én ting, ler Reitan.

– Så det kommer noe mer?

– Det får vi ta når det kommer.

Rema har tidligere lansert planer om å gå på børs uten å ville dele den konkrete tidsplanen for noteringen.

– Er det en del av baktanken med denne lanseringen at man får flere konsepter å spille på når man eventuelt børsnoteres?

– Jo, det er det. Og det er ikke bare baktanken, men tanken, smiler Reitan.

– Det er ikke til å stikke under stol at det ligger et gap mellom de største 7-Eleven-utsalgene og Rema 1000-butikkene, som gjør at det er en del gode eiendommer som vi har latt ramle mellom to stoler.