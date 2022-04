Påtroppende Olav Thon-etterfølger Kjetil Nilsen: – Det vil bli «business as usual»

Etter at Olav Thon har ledet virksomheten siden 1942, er det nå klart for en ny sjef i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon går av som konsernsjef.

Kjetil Nilsen, konserndirektør for virksomhetsområdet teknisk, overtar fra og med 1. mai.

– Jeg er ydmyk overfor den betydelige tillit som er vist meg av Olav Thon og styret i Olav Thon Gruppen AS. Det er et ærefullt oppdrag å forvalte livsverket til Olav Thon videre, sier Nilsen i en melding fra selskapet, og legger til:

– Når det gjelder virksomheten, som jeg kjenner godt etter nær 30 år i systemet, vil det bli «business as usual».

Påtroppende Olav Thon Gruppen-sjef Kjetil Nilsen.

Han legger til at de fortsatt vil være landets største kjøpesenteraktør, og blant de største innen deres driftsområder.

Olav Thon går av

VG melder fredag at Olav Thon (98) går av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

– Det er jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier han til VG etter å ha ledet næringsvirksomheten sin fra 1942 og vært styreleder i mer enn 70 år.

Slik forklarer han bakgrunnen for beslutningen om å gå av som konsernsjef:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til bens som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

– Er det vemodig å gå av?

– Ja, det er jo det, innrømmer Olav Thon.

– Kjære medarbeidere i Olav Thon Gruppen. Jeg nærmer med 100 år, født i 1923, og bør vel trappe litt ned er det mange som sier.

Intern e-post

Slik starter Olav Thon en e-post, som VG har fått tilgang til, til sine ansatte fredag morgen.

– Virksomheten eiers av Olav Thon Stiftelsen. Den som stiftelse drive sin virksomhet i flere hindre år. Men visste tilpassinger må foretas innen Olav Thon Gruppen. Dette har ført til enkelte spekulasjoner, skriver Thon.

Han forsikrer sine ansatte om at «alt» fortsetter som før. Ledelsen vil så langt som mulig bli hentet internt, skriver Thon.

Thon skriver at hans mangeårige medarbeider Kjetil Nilsen bli ny konsernsjef. Anette Hofgaard går inn som nytt styremedlem i Olav Thon Gruppen.

Thon vil selv fortsette som arbeidende styreformann.

– Som styreleder er jeg glad for at formen er god og at veien mellom dere og meg alltid er åpen, skriver Thon.