Lycamobile ilagt millionbot – to tiltalt for grovt skattesvik

Lycamobile er ilagt et forelegg på 3,5 millioner kroner av Økokrim. To personer er tiltalt for å ha medvirket til grovt skattesvik på vegne av foretaket.

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Økokrim i en pressemelding. Lycamobile har ikke vedtatt forelegget, opplyser Økokrim, og må derfor møte i retten.

– Økokrim ser alvorlig på at det er laget et system for svart omsetning som har bidratt til omfattende skatteunndragelser. Svake kontrollrutiner og utstrakt bruk av kontanter har gjort dette mulig, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i pressemeldingen.

Erkjenner ikke straffskyld

De to tiltalte er en 50 år gammel mann og en 39 år gammel kvinne, skrev Finansavisen onsdag. Økokrim mener de to sørget for at flere forhandlere og salgssteder fikk kjøpe telekort uten faktura.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer, advokat Preben Kløvfjell, til avisen.

Det samme gjelder den tiltalte mannen.

– Min klient visste ikke at salgsstedene ikke oppga kommisjonærinntektene sine til skattemyndighetene. Han erkjenner derfor ikke straffskyld for medvirkning til grovt skattesvik, sier hans forsvarer, advokat Morten Kjensli. Mannen er også tiltalt for to andre, mindre alvorlige forhold, som han erkjenner straffskyld for.

Hvitvasking

Økokrim startet å etterforske forholdet i 2018 som en hvitvaskingssak.

Etterforskningen har avdekket at personer tilknyttet Lycamobile har laget et system for svart omsetning av telekort. Som følge av dette har flere forhandlere av telekort unnlatt å opplyse om kommisjonsinntektene til skattemyndighetene. Dette har medført at over 50 millioner kroner ikke har blitt beskattet i perioden 2010–2016, ifølge Økokrim.

Flere siktede

Innledningsvis i etterforskningen var det flere siktede. For enkelte av disse er saken henlagt, mens for seks personer er forholdet overført til Skatteetaten.

– Vi mener det foreligger mistanke om skattesvik. Vi har valgt å ikke ta det videre for disse personene i straffesporet, men overfører forholdene til Skatteetaten, så de får ta det videre, sier Torgersen til NTB.

Det gjenstår å påtaleavgjøre sakene for fire personer, og Torgersen sier avgjørelsene for disse vil komme ganske snart.