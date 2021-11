Solgte boliger for 1,77 mrd. i løpet av ett år i Bjørvika: – Helt fantastisk interesse

I Bjørvika i Oslo sentrum går salget av nye prosjekter i en helt annen retning enn i resten av landet. – Mange har bestemt seg for at dette er området de vil bo i, sier eiendomsmegler Lars Bratseth.

Sentrumsbydelen Bjørvika i hovedstaden har møtt kritikk for grå fasader og manglende egenart. Til tross for det er interessen stor for å bosette seg der. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bjørvika-utbygger Oslo S Utvikling (OSU) har solgt leiligheter i det igangsatte nyboligprosjektet Clemenskvartalet for 1,77 milliarder kroner de siste 12 månedene.

Nå er det snart slutt.

Prosjektet, som ligger i den nye sentrumsbydelen ut mot fjorden, består av 267 leiligheter som har blitt lansert i ulike salgstrinn. Kun 12 leiligheter er fremdeles usolgt.

– Tommelfingerregelen er at du selger ca. 100 leiligheter i året. I dette prosjektet har vi solgt over 240. Det er dobbelt så mange. Så det har gått unna, sier administrerende direktør Lars Holm i OSU.

Bakteppet er et boligmarked som har vært fallende. I markedet for brukte boliger har prisutviklingen flatet ut. Onsdag denne uken får vi fasit for oktober, når Eiendom Norge slipper ny boligprisstatistikk. For nye boliger, som gjerne måles ved tall på igangsettinger og salg, er trenden nedadgående.

Les også Solgte 24 prosent færre nye boliger i august

Likevel har interessen for prosjektene her vært «fantastisk», ifølge eiendomsmegler Lars Bratseth i Røisland og Co.

– Bjørvika følger ingen andre – det er en helt fantastisk interesse for dette området og mange har bestemt seg for at dette er området de vil bo i. Trenden i markedet generelt har vært svakt nedadgående siden påske, men for Bjørvika går det helt motsatt vei, sier Bratseth, og fortsetter:

– Det er veldig mange som har fått opp øynene for Bjørvika gjennom hele corona-tiden og etter hvert som samfunnet har åpnet mer opp igjen.

Endret rutiner i pandemien

Clemenskvartalet er et prosjekt som har blitt solgt gjennom hele pandemien, forklarer Bratseth.

Det har medført at visninger har blitt holdt én-til-én med megler, i stedet for fellesvisninger, som har vært vanlig. Slike avtalte privatvisninger har vist seg å være en suksess, ifølge Bratseth.

– Det medfører at alle interessentene får et bedre beslutningsgrunnlag og svar på akkurat det de lurer på, i stedet for på fellesvisninger hvor det kanskje var 40 inne i lokalet samtidig og med ulik bakgrunn, kunnskapsnivå og hensikt. Det ga mer usikkerhet og flere uavklarte spørsmål i etterkant, sier han.

Clemenskvartalet i Bjørvika er under bygging, og så godt som utsolgt. Vis mer

Eiendomsmegleren har derfor fortsatt med privatvisninger også etter at samfunnet åpnet opp igjen og smittevernregler ble opphevet.

– Vi holdt nær 100 privatvisninger i løpet av fem dager i Clemenskvartalet, og kun to-tre stilte spørsmål i etterkant. Det har vist seg å være en effektiv og bra måte for interessentene å få presentert prosjektet på, sier han.

Bransjen bekymret for utviklingen

I september var det nok en nedgang i salget av nye boliger. Boligprodusentenes Forening er bekymret for utviklingen.

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende med kjøp av ny bolig, sa administrerende direktør Per Jæger i foreningen i en pressemelding i midten av oktober.

Les på E24+ – Boligmarkedet i Oslo er ekstremt delt. Ingen andre byer er i nærheten

OSU-direktør Holm sier eiendomsutvikleren har vært litt bekymret for at makrofaktorer skulle spille inn på salget.

– Da Norges Bank satte ned styringsrenten i fjor, steg boligprisene veldig. Så ble renten satt opp før vi la ut dette salgstrinnet, så vi lurte på om det ville ha en psykologisk virkning på kundene. Men det så ikke ut til å ha det, sier han.

Mener prisen reflekterer markedet

Nylig ble 56 leiligheter, blant dem både to-, tre- og fireroms-er, lagt ut for salg, til priser fra 5,3 til 12,2 millioner kroner.

BYGGER I BJØRVIKA: Administrerende direktør Lars Holm i byggeselskapet Oslo S Utvikling, som eies av Entra og Linstow. Vis mer

Holm er usikker på om prisene kunne vært satt høyere.

– Det ble solgt mer enn vi hadde forventet. Det er vanskelig å si om vi kunne priset det høyere. Det vet vi ikke. Vi er veldig godt fornøyd med interessen og salget, sier han.

– Vi prøver å ta ut markedsprisen der og da. Vi er godt fornøyd med at alle som ønsker det får tak i noe. Det mener vi at vi har klart å tilby denne gangen. Det er et ganske stort prisrange, og vi har solgt bra i alle kategorier. Vi har henvendt oss til en ganske bred kundemasse. Det er flere under 30 som har kjøpt, og antagelig en del førstegangskjøpere, forteller Holm.

– Det var et bra mangfold i kjøpergruppen, noe som er bra for bomiljøet. 5,3 millioner for en toroms i dagens marked virker å være en pris som reflekterer markedet, legger han til.