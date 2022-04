Kongsberg Maritime og Bergen Engines avslutter avtale

Kongsberg Gruppen driver vedlikehold og salg av Bergen Engines-motorer til maritim bruk gjennom sin omfattende globale virksomhet i Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritimes kontorer på Janaflaten i Bergen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå er Kongsberg Maritime og Bergen Engines enige om å avslutte avtalen om eksklusivitet, ifølge en melding. Avtalen ble opprinnelig inngått for fem år.

«Denne avtalen om eksklusivitet går nå mot avslutning», skriver Kongsberg Gruppen i meldingen.

De to selskapene har signert et prinsippdokument om en avslutning av den eksisterende avtalen fra 30. juni 2022, etter en kort overføringsperiode.

«Driftsinntektene fra avtalen med Bergen Engines representerte 679 millioner norske kroner for Kongsberg Maritime i 2021», skriver selskapet i meldingen.

Bergen Engines overtar et delelager og vil betale en ukjent sum i kompensasjon til Kongsberg Maritime for tapt inntjening, ifølge selskapet.

I høst kom meldingen om at Rolls-Royce skulle selge Bergen Engines til Langley Holdings plc. Før dette hadde Rolls-Royce prøvd å selge bergensselskapet til russisk-eide TMH.

Både Forsvaret og opposisjonen reagerte etter avsløringer fra BT/E24 om at TMHs eiere var russiske oligarker, og at Russlands største produsent av marineskip ville inngå et samarbeid med selskapet.

Bergen Engines har blant annet levert motorer til det norske spionskipet «Marjata», til Kystvakten og til flere Nato-lands mariner.