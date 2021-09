Sterk boligprisøkning i august – tross kjølige forventninger

Boligprisene steg sterke 1,9 prosent i august.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det viser den ferske statistikken fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent, viser de ferske tallene.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 9,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– August var helt klart sterkere enn vi hadde forventet. Noe av forklaringen kan ligge i at det var en del regioner som hadde svakere prisutvikling sist, sånn at vi kanskje ser at det slår litt tilbake nå, men at det skulle bli så sterkt som 1,9 prosent nominelt, det hadde vi ikke ventet, sier Lauridsen til E24 etter pressekonferansen.

Svakere i Oslo

På samme tid fortsetter trenden Eiendom Norge har sett siden mars med svakere prisutvikling i Oslo, sammenlignet med omkringliggende byer, viser tallene.

Oslo hadde i august en prisvekst på 0,7 prosent nominelt. Det representerer en sesongkorrigert nedgang på 0,3 prosent.

12-månedersveksten i Oslo er nå på 8,4 prosent.

– Hvis arbeidslivet nå blir varig endret med mer fleksibelt arbeidssted for mange, så vil det trolig få betydning for boligetterspørselen på lengre sikt, sier Lauridsen.

Overfor E24 trekker Lauridsen frem at tross Oslos svake utvikling, er det mange andre områder som nå har hentet inn igjen noe av det de «manglet» de foregående månedene.

– Vi hadde områder, som for eksempel Stavanger-regionen og flere andre, hvor det var en svakere prisutvikling ikke bare i juli, men også de par foregående månedene, så det kan være at det er en innhenting som ligger i en del av tallene, sier meglersjefen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets Vis mer

Sjeføkonom: – Sterkere enn ventet

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at prisene var betydelig sterkere enn ventet.

– Dette markerer et brudd med den tendensen vi har sett de siste månedene med at prisveksten har roet seg ned, sier hun på telefon til E24.

Haugland sier at hun og hennes kolleger i DNB Markets ikke har vært usikre på om Norges Bank skal heve renten i september.

– Men om noen lurte på om Norges Bank skulle få kalde føtter, er nok dette en indikasjon på at de vil gjennomføre som planlagt, sier Haugland.

Nordea har oppbemannet

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge, sier de nå har ekstra bemanning i avdelingen.

– Det er et voldsomt trykk på etterspørselssiden når vi ser på antall kunder som spør om finansieringsbevis. Vi har nå ekstra bemanning for å ta unna henvendelser, skriver hun i en e-post om boligprisene.

– Det er stor aktivitet over hele spekteret fra små leiligheter til større boliger. Andelen av kjøp som går til fritidsboliger i forhold til totalen er økende, det har vært stort trykk i dette markedet gjennom pandemien, og det fortsetter, sier Marjamaa.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier boligprisene gjør vanligvis et siste byks i august før nedkjølingen starter i september og varer ut året.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret Vis mer

– I år vil trolig denne nedkjølingen bli enda tydeligere på grunn av renteøkningene som kommer, sier Macic.

Hun peker på at det i august er flere nyutdannede som starter i jobb og får finansieringsbevis til å kjøpe sin første bolig.

– Det ser vi i statistikken for førstegangskjøpere som pleier å vise en økning i tredje kvartal. Det er også prisdrivende, sier Macic.

Macic sier den sterkere veksten i boligprisene i småbyer og tettsteder utenom Oslo kan forklares av at nettoinnflyttingen øker til disse områdene.

– Det tror vi ikke er drevet av pandemi, men demografiske endringer. De fleste som flytter ut fra Oslo er unge mennesker i familieetableringsfasen, som ikke har råd til store nok familieboliger i Oslo. Flere av kommunene rundt har kvadratmeterpriser som er halvparten av Oslos, sier Macic.

Flere solgt i så langt i år enn i fjor

I august ble det solgt 9.465 boliger i Norge, noe som er 5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 70.553 boliger i Norge, noe som er 6,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I august ble det lagt ut 11.711 boliger til salgs i Norge, noe som er 0,4 prosent flere enn i samme måned i 2020, viser tallene.

Gjennomsnittlig omsetningstid er på 35 dager.

Ventet utflating

August regnes blant årets aller heteste boligmåneder – men meglersjefer sa på forhånd til E24 at det var usannsynlig med prishopp nå.

– Det har kommet ganske mange objekter ut i markedet i Oslo etter ferien, så kjøperne er glade. De får flere objekter å velge i. Og vi opplever at salgsprisene stort sett ender rundt prisantydningene vi setter, sier Anne Aartun, som er daglig leder ved Krogsveens Majorstuen-kontor.

Les også Nå pleier boligprisene å fyke opp: Meglere tror ikke det skjer

Siden januar har boligprisene steget nominelt i alle måneder utenom juni, men etter juliøkningen på 0,4 prosent, ventet Eiendom Norge en mer moderat utvikling.

Så sent som i februar ble riften etter Oslo-objektene beskrevet som så sterk, at «kuppere» fikk avslag selv om de overgikk prisantydningen med en halv million kroner.