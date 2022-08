Vivi og Joakim skroter bilen og dropper ferie og snus når matprisene og boligrentene øker

Vivi og Joakim må betale 6000 kroner mer i måneden i mat og bolig – og er klare til å jobbe mer for å beholde sin nye leilighet.

Alenemoren Vivi Jeremiassen (24) har strevd på leiemarkedet i flere år. Nå har hun funnet kjærligheten i Joakim Hjertø Wollan (30) – og kjøpt sitt eget krypinn. Nå stålsetter det unge paret seg for prisøkning.

Tora Lind Berg

Ronald Johansen (iTromsø, foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har aldri hatt det så stabilt i livet mitt som jeg har det nå. Dette er bare barnemat sammenlignet med hva jeg er vant til, sier Vivi Margareta Jeremiassen.

24-åringen står i døråpningen til sin helt egne, eide leilighet i Dramsveien i Tromsø. Her har hun tenkt å bli, uansett hva de neste månedene måtte kaste etter henne, kjæresten og datteren Melinda på åtte år – det være seg høyere matpriser, økte renter og bompenger.

I mars i år ble Jeremiassen og forloveden Joakim Hjertø Wollan (30) de lykkelige eierne av en 59 kvadratmeter stor treroms sokkelleilighet til totalt 3,3 millioner kroner. Veien dit har vært brolagt med flere, nytteløse søknader til Husbanken, spinking og sparing i et vanskelig leiemarked, og corona-permittering.

Les på E24+ Strømregningen økte med 3900 kroner i første halvår. Det ville vært mye verre uten strømstøtten.

Vil ikke miste leiligheten

De to anslår at de har en total årsinntekt på 700.000 kroner. Renteutgiftene har økt med en tusenlapp i måneden siden de flyttet inn, fra to til tre prosent. Og neste år regner økonomene med at boligrenten stiger til over fire prosent. Det betyr ytterligere 1000 kroner i økte boligrenter i måneden for det unge paret.

Men den største utgiften, og den prisøkningen de har merket mest, er den til mat. Matbudsjettet har økt fra 8.000 kroner til 12.000 kroner i måneden siden prisøkningen. Ved årsskiftet blir det i tillegg innført bompenger i Tromsø, en utgift beregnet til over tusen kroner i måneden for en gjennomsnittsfamilie. Med økte drivstoffpriser i tillegg, og behov for nye dekk i nær fremtid, kan det hende den 16 år gamle Mazda 6-en må til huggeriet. Den lever allerede på lånt tid.

De siste månedene har utgiftene til sammen økt med rundt 6.000 kroner. Paret stålsetter seg for tiden som venter.

– Vi har begynt med ukehandling, og forbereder oss på å klare oss uten bil. Det er en prioritering. Man kan ikke gjøre alt man vil, sier Wollan.

Samboeren stemmer i.

– Vi vil være forberedt, slik at vi ikke skal miste leiligheten, sier hun.

Slik øker kostnadene for Vivi og Joakim Parets kostnader til renter og avdrag på boliglån har økt fra rundt 12.000 kroner i måneden, til rundt 13.000 kroner. Startrente lå på 1,98 % (mars 2022). Rente i august på 2,87 %. Det er en økning på kroner 978.

Matbudsjett lå på 8.000 kr før matprisen økte. Nå ligger det på 12.000 kr, det vil si en økning på 4.000 kr.

Redusert SFO-betaling bortfalt etter 1 år med samboerskap, fra 1431 kr i måneden ble til 3171 kr i måneden.

Barnetrygd ble også redusert med 1000 kroner etter ett år med samboerskap. Paret har en samlet årsinntekt på omtrent 700.000 kroner. Snittet for par med barn i Tromsø er samlet årsinntekt på 1.250.000 kroner (kilde: SSB). Vis mer

STRAMMER TIL: – Jeg vil si at vi føler oss trygge, men at vi må stramme til. Vi tror det blir tyngre fremover, særlig for vår generasjon, sier Joakim Wollan. I mars kjøpte han sin første leilighet sammen med kjæresten Vivi Jeremiassen.

– Et økonomisk sjokk

Vivi Margareta Jeremiassen fikk en tidlig start på voksenlivet da hun som 17-åring ble alenemamma til en liten jente. Hun har selv vokst opp med en mor som oppdro henne og broren alene.

Vivi tok fagbrev som kokk, for å komme seg raskt ut i arbeid og tjene sine egne penger i et «skikkelig yrke».

Da coronapandemien traff landet i mars 2020, viste kokkeyrket å ikke være så trygt og stabilt likevel. Hun ble permittert fra jobben på hotellet hun var ansatt fire dager etter Norge stengte ned. Hun klarte å skaffe seg en nattevakt-jobb på en bensinstasjon i Tromsø sentrum.

Hun og datteren bodde da i 80 kvadratmeter stor leilighet i Hamna, en bydel på Tromsøya åtte kilometer fra sentrum, til 8500 kroner i måneden. Men da barnehagen reduserte åpningstidene under corona, måtte hun finne en bolig nærmere sentrum.

– Jeg måtte planlegge livet mitt på nytt. Det gikk ikke rundt å være alenemor og drive å busse rundt, sier Jeremiassen.

De måtte finne seg noe nærmere jobben. Det ble en 55 kvadrats treroms til 11.000 kroner i måneden litt utenfor sentrum.

– Det var et økonomisk sjokk, forteller 24-åringen.

Les på E24+ Undertrykt aksjenisje?

Corona-kjæresten

Strøjobben varte ikke så lenge. Det gjorde heldigvis forholdet til mannen hun hadde truffet via Tinder mens landet lå i coronadvale.

– Jeg var skeptisk. Det første jeg sa var «jeg håper du ikke hiver meg i fryseboksen», sier Jeremiassen og flirer godt av sine fordommer mot datingappen.

Joakim Hjertø Wollan var ikke snauere enn at han svarte «jeg må sikkert partere deg, for jeg har litt liten fryseboks på hybelen».

– Det var vel aldri «offisielt», men han dro aldri etter første overnatting, sier Jeremiassen.

De har satt seg ved siden av hverandre. Datteren kommer opp i sofaen og viser fram vaskebjørn-kosebamsen sin, «Ariana Grande».

KOS: Melinda (8) har to vaskebjørn-bamser. Begge heter Ariana Grande – den ene med litt mer amerikansk uttale enn den andre.

Droppet ut for å jobbe

Den første høsten sammen hadde ingen av dem jobb. «Evighetsstudenten» Wollan, som egentlig hadde begynt på en master i folkehelse, måtte tenke mer matnyttig.

– Det gikk ikke rundt, jeg måtte droppe de studiene, forteller han.

Han byttet ut folkehelse-masteren med en samlingsbasert lærerutdanning i Bodø.

– Det blir lærer, dem er det heldigvis alltid behov for, sier Wollan.

Stipendet ble kuttet som følge av jobbingen. Løsningen ble å flytte sammen med sin nye kjæreste, og bonusdatter og svigermor. Sammen leide de en leilighet til 13.000 kroner i måneden, som kunne deles på tre.

Jeremiassen fikk seg fast, trygg, 73 prosent stilling som kostvert på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Wollan hadde tre ulike jobber, og droppet ferie. Det ferske paret klarte å skrape sammen 150.000 kroner til egenkapital for huslån på ett år.

– Det var heftig økonomisk. Vi ønsket ikke å leie, det er jo å kaste penger ut vinduet, sier Jeremiassen.

Les på E24+ Tek-bransjens berg-og-dalbane

Avslag på avslag

Livet på leiemarkedet har ikke vært særlig stabilt og lett for henne.

– Datteren min har bodd i seks ulike hjem på sine åtte leveår. Det er ikke noe særlig.

Varslene om økte boliglånsrenter skremmer henne ikke så lett.

– Jeg har alltid måttet være økonomisk smart. Bare det å spare opp depositumspenger for leie. Det har vært viktig å ha egne depositumspenger, for det er vanskelig å få leie med Nav-garanti, forteller den tidligere alenemoren.

PÅ FLYTTEFOT: Vivi og datteren Melinda har flyttet mye. Nå ønsker de å slå røtter i Dramsveien.

Under coronapandemien søkte hun Husbanken om boliglån for fjerde gang, og fikk sitt fjerde avslag, på tross av at paret hadde klart å samle en egenkapital på totalt 450.000 kroner.

– Jeg fikk alltid avslag med nye begrunnelser, hver gang jeg hadde fikset det forrige de hadde påpekt. Først fordi jeg vær lærling, så fordi jeg var i prøvetid, så fordi jeg var permittert ... Og nå fordi jeg hadde en kjæreste som var student, og ikke hadde fast inntekt. Det var alltid noe nytt, forteller Jeremiassen.

Barnetrygden ble like fullt redusert med en tusenlapp, siden hun ikke lenger var alenemor. Paret har nå akkurat for høy samlet inntekt til å få redusert betaling til SFO. Dermed har også denne utgiften økt med 1740 kroner.

Boligdrømmen

Så kom løsningen hun bare hadde kunnet drømme om: Kjærestens foreldre ringte og fortalte at de hadde vært i banken. De kunne stille som kausjonister.

– Grunnen til at vi nå har fått lån, er at jeg har ressurssterke foreldre, sier Wollan.

For Jeremiassen har det vært motsatt.

– Jeg har en alenemor som har måttet støtte sin familie i Thailand økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv. Dette er første gang i hele mitt liv at noen har kunnet hjelpe meg økonomisk. For meg var det helt uvirkelig å klare det, sier hun.

Kostnadene de har nå er de samme som de ville vært om de hadde leid, men nå slipper de å spare opp til egenkapital i tillegg.

Før boligkjøpet satte de opp et regnestykke hvor de tok utgangspunkt i at de skulle klare en dobling i utgiftene. De lever allerede som om utgiftene er doblet. Ekstrapengene sparer de opp til en buffer. Kredittkortgjeld har de ikke.

– Vi ser på Luksusfellen, og har sett på hva vi ikke skal gjøre, sier Wollan og flirer.

– Vi har sett alle sesongene!

En ting er klart: Kjæresten må minske snusbudsjettet sitt. De fant ut at hun faktisk snuste i seg fem prosent av årsinntekten sin. Nå er forbruket minsket fra fem til én boks i uken. Ny støvsuger, komfyr og ferie er lagt på is.

– Vi regnet mye på nett, strøm, SFO, bil, og plusset alt oppover. «Worst-casen» vår er å ha et par tusenlapper igjen til mat når regningene er betalt, sier Jeremiassen.

HELDIG: Joakim Wollan føler seg heldig som bor i et land, og en by, der det å skaffe seg en jobb ikke er så vanskelig. Han er mest bekymret for hvor tungt det blir å jobbe fullt ved siden av studiene.

– Vi er unge og friske

Wollan har jobbet 100 prosent som lærervikar i bemanningsbyrå denne våren. Det er uklart hvor mange vakter han får til høsten, men han regner med 40 prosent.

– Det vil gå bra. Vi er heldige i Norge og Tromsø, at det er greit å få seg jobb. I alle fall vi som er unge og friske. Vi kan bare jobbe mer, sier han.

Kjæresten hans Vivi fikk seg imidlertid en støkk under pandemien. Hun drømmer om å ta generell studiekompetanse, og etter hvert en videreutdannelse til en trygg, godt lønnet jobb i offentlig sektor. Kanskje sykepleier.

– Kollegene på UNN sier de ikke merket noe økonomisk under pandemien, sier Jeremiassen.

Datteren avbryter samtalen, hun synes den har vart lenge nok. Hun viser oss det beste hun vet med det nye huset: Sitt eget, blå rom der hun selv har fått velge fargen. Og sengen, som er løftet opp fra gulvet med plass til masse leker under.

– Jeg ønsket meg alltid en slik seng da jeg var liten, sier mammaen og ler.