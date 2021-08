Skavlan med tidenes beste resultat – har tatt utbytte på mer enn 35 mill. på to år

TV-stjernen Fredrik Skavlan håvet inn dobbelt så mye i fjor som i 2019, og fortsetter samtidig utbyttefesten i uforminsket styrke.

Programleder Fredrik Skavlan kan se tilbake på 2020 som et meget godt år økonomisk. Vis mer byoutline Line Møller

Salgsinntektene til talkshow-verten var omtrent stillestående i fjor, på i overkant av 12 millioner, viser årsregnskapet til Fredrik Skavlan AS.

Driftsresultatet på 9,5 millioner er også omtrent identisk med året før.

Årsresultatet ble imidlertid doblet fra 12,9 millioner i 2019 til 25,1 millioner i fjor. Skavlan kan dermed fryde seg over sitt klart beste resultat noen gang.

Tjente godt på produksjonsselskap

Resultatoppgangen skyldes først og fremst en kraftig økning i inntekten fra investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap, viser regnskapet.

Skavlan dro inn omtrent seks millioner fra produksjonsselskapet Monkberry AS, hvor han har en eierandel på 83,3 prosent. Fra Fredrik Skavlan AB, hvor Skavlan er eneste eier, dro han inn 5,8 millioner.

Det er imidlertid ikke bare hans eget selskap som gir klingende mynt i kassen for den tidligere TV-bautaen.

Totalt kan Skavlan bokføre inntekter fra investeringer og tilknyttede selskap på 15,9 millioner kroner i fjor, opp fra 4,6 millioner året før.

Fredrik Skavlan har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Utbyttefesten fortsetter

Skavlan står oppført som heleier i selskapet, som har én ansatt. Den kjente programlederen tok ut 1,8 millioner i lønn i fjor, fremgår det.

I tillegg tok Skavlan ut et ekstraordinært utbytte på 16 millioner kroner, på toppen av én million i ordinært utbytte. Med et samlet utbytte på i overkant av 18 millioner i fjor, har Skavlan dermed tatt ut i overkant av 35 millioner i utbytte på to år.

Samtidig har Skavlan økt likviditeten betraktelig. Foretaket satt ved utgangen av året med omtrent 12 millioner på bok, omtrent en dobling fra året før.

Talkshow-verten sitter også med aksjer til en verdi av omtrent 13,5 millioner. Skavlan sitter med aksjer til en verdi av 9,2 millioner i First All Weather og 4,3 millioner i First Rente.

Trukket fra kostprist satt dermed Skavlan med en samlet papirgevinst på omtrent 1,8 millioner fra investeringene.

I april ble det kjent at Skavlan gir seg etter 25 år som talkshow-vert på fjernsyn.