Fratas bonus ved sykefravær: Nakstad med smitte-advarsel

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er i «alles interesse» – også arbeidsgivere – å unngå at syke ansatte møter på jobb og smitter kolleger.

– KRYSTALLKLART RÅD: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det må forventes at også arbeidsgivere tilrettelegger for at syke ansatte som kan smitte kolleger holder seg hjemme.

Problemstillingen er aktualisert etter at E24 fredag skrev at Tess-ansatte mister 2.000 kroner i såkalt «tilstedebonus» hvis de har én fraværsdag.

Bonusen trekkes også når fraværet skyldes sykdom, men ikke ved coronasmitte eller karantene, ifølge et internt Tess-skriv som ble sendt ut under en pågående smittebølge i fjor høst.

E24 har informert Nakstad og Helsedirektoratet om industrileverandørens bonusordning, som har vært omdiskutert internt.

– Hva synes dere om arbeidsgivere som gir ansatte slike økonomiske incentiver til å ikke ha fravær, inkludert ved sykdom?

– Ved sykdom er det et krystallklart råd om å være hjemme til man ikke lenger er smitteførende. Dette må man forvente at arbeidsgivere også legger til rette for, skriver Nakstad til E24.

– Det vil dessuten kunne medføre økt sykefravær totalt sett dersom smitteførende personer rutinemessig går på jobb. Det er i alles interesse å unngå det, fortsetter helsetoppen.

– Veldig lite i tiden

I et internt skriv har Tess karakterisert tilstedebonusen som «et vellykket virkemiddel for å få ned sykefraværet».

Hodejeger Trine Larsen er partner og sjef i Hammer & Hanborg, og har over 15 års erfaring fra rekrutteringsbransjen.

– Dette er veldig uvanlig. Jeg har aldri hørt om slike bonustrekk ved fravær i Norge før. Vi har jo et arbeidsliv som er bygget på tillit, sier Larsen til E24.

– De fleste bedrifter ønsker at du møter på jobb, men ikke hvis du er syk. Jeg tror nok slike oppmøte-incentiver kan skape en følelse blant ansatte om at de møtes med mistro. Det er i så fall ikke et utgangspunkt for et godt arbeidsforhold, sier hodejegeren.

Hun synes slike ordninger er gammeldags og «veldig lite i tiden».

– VELDIG UVANLIG: Rekrutterer og partner i Hammer & Hanborg, Trine Larsen, synes slike ordninger er avleggs og advarer om at ansatte kan oppleve mistro fra arbeidsgiver.

Forbundsleder Audun Ingvartsen i organisasjonen Lederne sier han har stor forståelse for at Tess vil trigge økt arbeidslyst, gitt at Norge har høyt sykefravær – men tror virkemiddelet kan treffe skjevt.

– Folk som rammes av alvorlige sykdommer er jo hundre prosent uforskyldte i det. Er det da rettferdig at de blir trukket penger når de har helt gyldig grunn til fraværet? Det er jeg usikker på, sier Ingvartsen.

Nakstad: – Vil være uheldig

Nestleder Lena Reitan I LO Handel og Kontor går lengre, og kaller det «diskriminering». Tess-sjef Erik Jølberg har avslått å imøtegå kritikken.

Espen Nakstad sier Norge går inn i en sesong der det er viktig å unngå smittespredning på arbeidsplassen og i andre situasjoner der mange mennesker møtes.

– I hvilken grad er dere bekymret for at slike ordninger kan være egnet til å trigge smittespredning dersom de benyttes under den pågående pandemien?

– Vi balanserer på et punkt der vaksinedekningen og kontakten mellom mennesker trekker smitten i samfunnet henholdsvis nedover og oppover, svarer Nakstad.

– Det at smitteførende personer har mye kontakt med andre, vil være uheldig når vi går inn i en vintersesong med både influensasykdom og pandemi, legger han til.

E24 har spurt Helsedirektoratet om de ut ifra smittevernhensyn vil fraråde norske bedrifter å bruke økonomiske incentiver for oppmøte på jobb, men har ikke fått svar.