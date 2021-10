Rasende på Agva Kraft etter endt strømavtale: – Jeg er forbannet

Strømkunde Thomas Horn (53) jublet da han fikk strømavtale til 44,90 øre per kilowattime. Tre måneder senere trakk Agva Kraft tilbake avtalen.

FØLER SEG LURT: Strømkunde Thomas Horn opplevde at Agva Kraft plutselig trakk tilbake en gunstig strømavtale. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Jeg er forbannet! Du kan ikke inngå en avtale med en kunde og deretter plutselig ombestemme deg og skru opp prisen tre måneder senere, sier huseier Thomas Horn i Oslo oppbrakt på telefon til VG.

Et høyt strømforbruk i boligen vinterstid fikk ham til å kontakte Agva Kraft i august. Horn hadde kommet over en strømavtale han så ville være gunstig: 38 øre/kWh for nye kunder med fast bindingstid på ett år.

– Kunderådgiveren til Agva kunne da opplyse meg om at 44,90 øre/kWh var rett pris. Så allerede der fikk jeg ikke prisen annonsen opplyste om. Den var et rent lokketilbud, hevder Horn.

Bakgrunn: Strømkunder raser mot kraftleverandør

Tre ganger dyrere

Fordi han har vært Agva-kunde tidligere, var Horn usikker på om avtalen ville gjelde ham. Ifølge Horn sa kunderådgiveren at hun ville sjekke dette og ringe tilbake. Etter en stund fikk han beskjed om at han var kvalifisert og kunne få avtalen.

– Hun ringte tilbake og sa at jeg oppfyller kravene som ny kunde. Jeg hadde da ikke vært kunde de siste 12 månedene.

En glad Horn så nå for seg en rimelig regning i det som strømeksperter allerede i sommer varslet tegner til å bli en vinter med skyhøye strømpriser.

MØRKE UTSIKTER: Norge går en dyr strømvinter i møte. Bildet fra 2010 viser høyspentmaster ved Hellerudsletta i Skjetten. Vis mer

Men lykken ble kortvarig.

– Tre måneder senere fikk jeg nå i oktober mail om at siden jeg var kunde tidligere, oppfyller jeg ikke kriteriene likevel. Agva Kraft hadde i stedet dratt meg over til en spotprisavtale fra november av som er minst tre ganger dyrere, sier 53-åringen.

– Spotprisen varierer – i morges lå spotprisen på over 2 kroner kilowattimen. Dette er 4 ganger prisen jeg hadde avtale om, tilføyer han da VG har kontakt med ham mandag 18. oktober.

VG har både sett strømregningene fra august til oktober som viser at Horn fikk den gode avtalen og brevet som informerer om at han er satt over på en ny, dyrere avtale.

– Smarte kunder shopper strøm

Horn forteller VG at han umiddelbart ringte Agva Kraft for å klage sa til kundeservice at dette ikke var hans ansvar.

– Hvorfor blir jeg tilbudt en avtale på 44,90 øre/kWh hvis jeg ikke har krav på det? Agva Kraft taper selvfølgelig penger på smarte kunder som shopper rundt etter strøm, men det kan ikke jeg ta ansvaret for, mener Horn.

– Jeg jobber med salg selv. Hvis jeg tilbyr noen en avtale for 10.000 i måneden, kan jeg ikke ringe og si at det koster 30.000 i stedet. Da får du som leverandør si at «her har vi gjort en feil» og ikke la forbrukeren svi.

Nå angrer Horn på at han byttet strømleverandør. Den nye avtalen han har blitt overført til gjør at han vil komme dårligere ut enn selskapet han skiftet fra.

– Jeg tør ikke å tenke på hvor dyrt dette blir til vinteren. Jeg pleier å bruke 35.000 til 40.000 kWh årlig. Med avtalen jeg nå er satt over til betyr det trolig en månedlig påslag på strømregning på mellom 4000 til 5000 kroner.

– Vil unngå kampanjehopping

VG har bedt Agva Kraft om et tilsvar etter påstandene til Thomas Horn.

– I utgangspunktet er vi selvfølgelig enige i at en inngått avtale skal overholdes av begge parter. Vi har ofte kampanjer der vi sponser strømprisen til nye kunder, og det er nødvendig med et regelsett for å unngå at kunder hopper fra kampanjeavtale til kampanjeavtale, sier markedsdirektør Bjørn G. Arctander.

– I høst var det en del tidligere kunder som bestilte en slik avtale til tross for vilkåret og noen kom ved en feil inn. Disse kundene har i de aktuelle ukene fått sponset strøm, det er ingen som får etterfakturert differensen. Men det er derimot noen kunder som nå får avsluttet sin fastprisavtale og får valget mellom en god spotprisavtale eller å finne en annen leverandør.

BEKLAGER: Markedsdirektør Bjørn G. Arctander i Agva Kraft. Vis mer

Markedsdirektøren hevder at Agva Kraft ikke har får vane å drive kundeflytting.

– Vi flytter utelukkende kunder fra inngåtte avtaler hvis de har vært inngått på feil premisser, og i de tilfellene vi har gjort feil på dette punktet er det rettet opp.

Agva Kraft beklager

Selskapet innrømmer og beklager nå feilen i forbindelse med den gunstige strømavtalen Thomas Horn kom over og inngikk:

– I forbindelse med denne gjennomgangen, må vi ærlig innrømme å ha gjort noen feil. Noen er av teknisk art, og de har automatisk fått en beklagelse. I noen få tilfeller har noen av våre representanter gitt kunden feil informasjon, og der står vi for dette og lar kunden beholde fastprisavtalen, sier Arctander.

– Dersom noe av dette er tilfellet med kunden du har snakket med, vil han snarlig få beskjed om at kundeforholdet fortsetter på inngåtte vilkår om han fortsatt ønsker det.

Forbrukertilsynet: – Vil innkalle til møte

Seksjonssjef Christoffer Bjørnum i Forbrukertilsynet skriver i en e-post til VG at dersom det ligger begrensninger i tilbudet fra Agva Kraft – i dette tilfellet at «tilbudet gjelder for nye kunder og hva som nærmere ligger i dette» – må det komme klart frem av markedsføringen og avtalevilkårene.

KALLER INN: Seksjonssjef Christoffer Bjørnum sier Forbrukertilsynet vil be Agva Kraft om et møte om strømavtalen. Vis mer

– Vi er oppmerksomme på saken. Kunder som mener å ikke få det de har krav på etter avtalen, må forfølge dette ved å klage saken inn for Elklagenemnda. Forbrukertilsynet kommer innen kort tid til å innkalle Agva Kraft til et møte for at de kan redegjøre for forholdet, opplyser Bjørnum.

– Hva er definisjonen på en «ny kunde»?

– Det er ingen generell definisjon av «ny kunde». I dette tilfellet vil «ny kunde» være en tolkning av avtalevilkårene og markedsføringen. Denne tolkningen tilhører saksbehandlingen, som vi ikke gjør via mediene.

Til dette svarer markedsdirektør Bjørn G. Arctander i Agva Kraft følgende:

– Vi har ikke fått noen henvendelser fra Forbrukertilsynet om saken, og vi har aldri tidligere opplevd at definisjonen av ny kunde skulle være problematisk.

Se VG Forklarer om strømprisene: