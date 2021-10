Salgsnedgang etter gjenåpningen for Vinmonopolet

Salget av alkohol skjøt i været like etter nedstengingen. Fallet etter gjenåpningen er mer dempet.

Vinmonopolet er spent på hvor den nye normalen i salgstallene deres blir.

Da Norge stengte ned den 12. mars i fjor, steg Vinmonopolets salg bratt. Økningen i salget for hele 2020 var på 40 prosent sammenlignet med året før.

Det var periodevis lange køer utenfor flere Vinmonopol, og salget i en vanlig uke under coronapandemien var på om lag 2,2 millioner liter. Før corona var tilsvarende tall 1,5 millioner liter.

De tror selv at årsaken var stengte grenser, som stoppet både taxfree-salg og grensehandel, og at nordmenn i stor grad ikke fikk drikke alkohol på restauranter, barer og kafeer.

Men nå, som landet har åpnet, forteller selskapet at de igjen kan se at salgstallene har beveget seg.

– Vi hadde omtrent nullvekst i juni og juli, og så vidt en liten nedgang i august. Og så kom en nedgang på fem prosent i september, forteller kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til E24.

Grensene

Og de siste to ukene ser de en nedgang på hele 10 prosent i hele landet.

– Gjenåpningen har ikke hatt en like tydelig dato, men det har sakte, men sikkert skjedd noe siden i sommer, sier Nordahl.

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl, fotografert utenfor Vinmonopolets butikk på Oslo S

Han understreker at det er for tidlig å konkludere med at nedgangen de siste to ukene bare skyldes gjenåpningen, men han forteller at de har forventet at de ville merke på salget at nordmenn igjen fritt kunne drikke alkohol på serveringssteder.

Totalt solgte Vinmonopolet om lag 32 millioner liter mer enn i 2019, og endte med å ha solgt hele 115 millioner liter. Nordahl forteller at de antar at stengt grensehandel nok har hatt noe større effekt på salget enn at skjenkesteder har hatt begrenset åpningstid.

– Vi må forvente at salget vil gå noe ned, som følge av gjenåpning av grensene, sier Nordahl.

Under pandemien har det tidvis vært lange køer utenfor Vinmonopolets utsalg. Her er kø utenfor Vinmonopolet på Aker Brygge i midten av mai i år.

Sentrum

Pandemien har endret nordmenns handel på Vinmonopolet på flere måter. Utsalgsstedene nærmest svenskegrensen fikk en stor salgsopptur, og sentrumsnære utsalg fikk en nedgang i salget, trolig fordi mange hadde hjemmekontor og derfor ikke var like mye i sentrum.

Allerede nå kan Nordahl se at folk handler mer i sentrumsnære utsalg, og at det går ned i bydelspol og i pendlerkommuner, fordi mange er tilbake på kontorene i sentrum.

– Hva den nye normalen for oss blir er usikkert, men vi tror at flere har endret handlevanene, og sett at vi har bredt utvalg og god service, så vi tror ikke at hele salgsoppgangen under coronapandemien vil bli borte, sier Nordahl.