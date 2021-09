Næringslivets oppfordring til ny regjering: – Still strenge klimakrav

Ein næringsminister og ein olje- og energiminister frå Rogaland må snart gå av. For Næringsforeningen i byen som vil vera energihovudstad, er det viktig at dei blir erstatta med to nye rogalendingar.

Harald Minge, leiar av Næringsforeningen i Stavanger-regionen, her fotografert under ein debatt om framtidas næringsliv på Oljemuseet. Vis mer