Hotelldirektør gråt da Erna gjenåpnet Norge: – 24. september er ny merkedag

Hoteller, utesteder og kulturlivet i Tromsø jubler over full gjenåpning og lover fest fra lørdag klokken 16.

GLEDER SEG: Hotelldirektør Ida Kristine Jakobsen på The Edge (til venstre), pubeier Harry Granås (øverst til høyre), daglig leder Pål Markussen på Blårock (nederst til venstre) og teaterdirektør Beate Stang Aas gleder seg til enmetersregelen fjernes. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er en helt ubeskrivelig lykkerus. Jeg er på badet og har grått og grått. For jeg har nesten ikke turt å håpe. I et og et halvt år har vi levd med dette. Så det er helt ubeskrivelig, sier direktør Ida Kristine Jakobsen på hotellet The Edge i Tromsø.

Mange ledere ved Tromsøs utesteder, hoteller og kulturinstitusjoner fulgte regjeringens pressekonferanse om korona. Etter at helsemyndighetene ga råd om å gjenåpne samfunnet i slutten av neste uke og fjerne kravet til en meters avstand, var forventningene høye.

– Klokken 12.30 sitter jeg klistret foran skjermen og følger pressekonferansen. Forventningen er at regelen om en meter fjernes, sa Jakobsen til iTromsø rett før pressekonferansen startet.

SURREALISTISK: Hotelldirektør på The Edge, Ida Kristina Jakobsen, sier det er surrealistisk at samfunnet endelig går mot full gjenåpning Vis mer

Helsedirektoratet og FHI uttalte fredag formiddag at de «ut ifra en helhetsvurdering mener at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap». Så var det opp til regjeringen å bestemme nøyaktig tidspunkt.

Full åpning

– Kjære alle sammen, i dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid. Nå er tiden kommet for å åpne opp. I morgen klokken 16 fjerner vi de aller fleste restriksjonene, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

– Etter en grundig vurdering går vi lørdag klokken 16 over til en normal hverdag, fortsatte hun.

På utestedet Blårock midt i Tromsø sentrum fulgte barsjef og styreleder Edd Sivertsen spent med på pressekonferansen, der regjeringen la fram planene for å gjenåpne samfunnet.

– Dette betyr alt for oss. Vi har klart oss gjennom pandemien, men dette gjør alt så mye lettere. Nå kjører vi DJ og dansegulv og fullt volum på lørdag, sier Sivertsen.

– Nå slipper vi enmeteren og den tullete regelen om stopp ved midnatt. Lørdag blir det høy rocknroll og god gammeldags blårockfest, legger han til.

FORNØYD: Styreleder på Blårock Cafe, Edd Sivertsen, er glad for at det går mot gjenåpning. Vis mer

Reiselivsnæringen i Tromsø tapte i fjor vel en milliard kroner på sviktende turisme og koronarestriksjoner. Jakobsen forteller at hotellet har tapt «svimlende beløp» på pandemien, men at bookingene har økt kraftig i sommer og høst.

– Vi er helt avhengig av at meter-regelen fjernes for å kunne gjennomføre de konsertene og konferansene som er booket. Det har alt å si for at vi skal komme tilbake til normale tilstander, sier Jakobsen.

For å kunne gjennomføre alt av møter, konferanser og konserter som er booket utover høsten, må regelen om en meters avstand fjernes. Og fra klokken 16 lørdag er kravet om en meters avstand opphevet, og hotellet kan gjennomføre alle konferanser og konserter slik de håpet på.

– Det føles helt surrealistisk at det går mot gjenåpning. Det er vanskelig å tro at vi skal slippe fri, sier Jakobsen.

HALVFULLT: Teaterdirektør ved Hålogaland Teater, Beate Stang Aas, forteller at teateret har spilt for halvfulle saler i halvannet år. Vis mer

Hålogaland Teater har i halvannet år spilt teater for under halvfulle saler. Regelen om en meter avstand gjorde at teateret måtte redusere antall publikum i teatersalene sine med rundt 60 prosent. I den største salen ble kapasiteten redusert fra 330 til 150 seter, mens den minste scenen ble kapasiteten redusert fra 120 til 40 seter.

– Dette er fantastisk. Vi har levd med restriksjoner i 18 måneder, sier direktør Beate Stang Aas ved Hålogaland Teater i Tromsø.

– Vi er lykkelige over å få publikum tilbake. Det er lenge siden vi har hatt en normal situasjon. Vi skal jobbe med publikum slik at de opplever at det er trygt å være her, fordi det er trygt, sier hun.

Barer og utesteder har tapt store beløp på skjenkestopp og meterregler, og mange er svært lettet over at bransjen endelig går mot mer normale tilstander.

STENGTE: Pubeier Harry Granås måtte flere ganger stenge utestedene i Tromsø under pandemien. Vis mer

Harry Granås, som er medeier i fire av Tromsøs mest populære utesteder, blant dem Tromsø Jernbanestasjon og Fun pub, fulgte pressekonferansen fra hytta.

– Dette er kjempebra. Kjempegledelig. Vi får komme tilbake til der vi var før pandemien. At folk kan svinge seg på dansegulvet, at de kan komme inn etter midnatt. Åh, dette har vi venta på lenge. En meget god nyhet, sier Granås.