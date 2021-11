Tibber-appen overbelastet av besøkende etter strømprisrekord

Den siste tiden har trafikken til Tibber-appen firedoblet seg, ifølge selskapet. Det har ført til utfordringer.

Appen til Tibber har opplevdes ustabil i helgen da de har hatt stor trafikk. Vis mer

Strømselskapet Tibber har en app som viser strømforbruket til kundene og priser.

I helgen har strømprisen satt nye rekorder her til lands, og samtidig har strømappen hatt problemer, opplyser pressekontakt for Tibber, Eunice Aguilar.

– Den høye elprisen de siste dagene har slått den ene rekorden etter den andre, og faktum er at vi aldri tidligere har sett så høye priser. Det har resultert i enormt mye trafikk til appen, skriver hun i en e-post til E24.

Tibber beskriver seg selv som «verdens første heldigitale strømselskap» på nettsidene, og ifølge Aguilar vokser selskapet i «rekordfart».

– Den siste tiden har trafikken firedoblet seg, skriver hun.

– Dette er selvfølgelig fantastisk, men dessverre innebærer dette noen utfordringer for våre systemer. I helgen ble våre servere overbelastet, hvilket har gjort at appen oppleves ustabil og at den tidvis ikke har gått an å komme inn på den. Spesielt i går kveld og tidlig i morges, skriver hun og legger til at de beklager til sine kunder for det.

De jobber nå «febrilsk» med å finne en løsning og har det som sin største prioritet, skriver hun.

